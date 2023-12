WWL reconnaît les contributions des experts-conseils de J.S. Held des domaines de la construction, des conseils financiers et de l'évaluation, des données numériques, de la juricomptabilité et du recouvrement des avoirs.

JERICHO, NEW YORK, le 8 déc. 2023 /CNW/ -- La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held est fière d'annoncer que ses experts-conseils des domaines de la construction, des conseils financiers et de l'évaluation, des données numériques, de la juricomptabilité et du recouvrement des avoirs ont été reconnus par Who's Who Legal (WWL). Pour en savoir plus sur les experts-conseils de J.S. Held reconnus par WWL : https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl . WWL recense chaque année les plus éminents juristes et experts-conseils en droit des affaires , en fonction de recherches complètes et indépendantes.

Experts-conseils - Quantum, Delay & Technical 2023 & Construction Expert Witness

Les experts-conseils de J.S. Held spécialisés en construction ont été reconnus comme des leaders d'opinion de l'industrie et de futurs chefs de file, des experts éminents en matière d'évaluation, de délais et de conseils techniques qui possèdent une expertise inégalée dans la quantification des dommages. Ces experts sont reconnus pour leurs connaissances approfondies et leur expertise dans la gestion de problèmes de construction complexes et leurs points de vue objectifs. Nos experts en construction comprennent des ingénieurs, des entrepreneurs généraux, des professionnels de la gestion de la construction, des comptables, des estimateurs, des experts du Code, des analystes et des analystes des coûts qui agissent comme conseillers de confiance, afin d'offrir un portefeuille diversifié d'expertise qui aide les clients à gérer des questions complexes dans un large éventail d'industries et de régions géographiques. Notre équipe de construction et d'ingénierie, qui compte plus de 400 professionnels, met à profit des décennies de connaissances techniques et d'expérience sur le terrain pour participer à différents projets à tous les niveaux et dans toutes les phases. Depuis le début du projet jusqu'à son exécution, chaque projet réussi est le résultat d'un plan complet et d'un soutien constant. Nous offrons une gamme complète de services de consultation, de règlement des différends et de témoignages d'experts, y compris la gestion de projet, l'établissement du calendrier, l'estimation, l'analyse des délais et des interruptions, ainsi que la quantification des dommages dans un large éventail de cours et lieux d'arbitrage. Notre équipe rédige des rapports de pointe à des emplacements précis en faisant appel à des méthodologies rigoureuses dans le cadre de litiges.

Experts-conseils - Financial Advisory & Valuation - Quantum of Damages 2023

L'expertise-conseil de J.S. Held est renforcée par notre expertise financière dans toutes les catégories d'actif et la valeur économique à risque. En tant qu'experts du règlement des différends dans le domaine de la construction, nous tirons parti de notre compréhension de l'industrie de la construction pour éviter et, au besoin, cerner, évaluer et résoudre les réclamations et les différends portant sur la construction qui pourraient survenir. Notre expertise reconnue par WWL dans le domaine des conseils financiers et de l'évaluation (évaluation des dommages) met en évidence un croisement unique de l'expertise financière, technique, scientifique et stratégique combinée de nos experts qui aide les clients de l'ensemble des secteurs, marchés et industries du monde entier à s'y retrouver dans les situations litigieuses complexes et souvent catastrophiques.

Experts-conseils - Forensic Accountants 2023

WWL reconnaît la « vaste expertise des experts-conseils de J.S. Held en matière d'enquêtes complexes ». Nos experts en juricomptabilité et en économie sont des CPA, des auditeurs de fraude certifiés, des experts certifiés en criminalistique financière et différents autres experts financiers spécialisés dans les enquêtes financières, le règlement des différends et la conformité à la réglementation. Nos experts sont régulièrement sollicités pour leurs connaissances de l'évolution des normes de comptabilité et de vérification afin de fournir des conseils en matière de rapports financiers et de soutien aux litiges. Nous avons agi comme conseillers-experts dans le cadre de nombreuses controverses hautement médiatisées dans le domaine de la comptabilité et des rapports financiers, y compris des allégations de rapports financiers frauduleux, des fautes professionnelles commises par des vérificateurs et des évaluations de contrôles internes.

Experts-conseils - Digital & Data - Digital Forensic Experts 2023

Les experts-conseils en données numériques et criminalistique numérique reconnus par WWL « se distinguent comme des chefs de file du marché des enquêtes et analyses touchant la criminalistique numérique ». Nous sommes fiers de faire partie de ce groupe sélect d'experts en enquêtes numériques et enquêtes sur les données. L'équipe spécialisée en investigation électronique et criminalistique numérique de J.S. Held préserve et étudie les données, et fournit des analyses judiciaires, des examens de documents hébergés, des analyses de données et des conseils en gouvernance de l'information. L'équipe conçoit et met en œuvre des solutions pratiques et durables qui répondent aux défis associés à l'évolution constante du domaine de l'investigation électronique et de la technologie judiciaire.

Experts-conseils - Asset Recovery Experts 2023

J.S. Les experts-conseils de J.S. Held ont également été reconnus pour leurs capacités de traçage, de recherche et de recouvrement de biens . Nos experts sont des chefs de file reconnus dans les enquêtes sur le traçage et le recouvrement de biens à l'échelle mondiale. Notre équipe fournit des renseignements exploitables à l'appui de recouvrements de réclamations, jugements et compensations touchant des litiges et demandes d'arbitrage à grande échelle pour les sociétés, banques, cabinets d'avocats, fonds de couverture et bailleurs de fonds de litiges. En ciblant les biens de grande valeur et ceux qui peuvent causer des interruptions, nous travaillons avec les avocats dans le cadre du processus préalable à un litige et après le jugement et la compensation pour aider à évaluer et à recouvrer les biens.

Le fait que notre expertise ait été reconnue par WWL dans cinq domaines de consultation à l'appui de clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques démontre la combinaison unique d'expertise technique, scientifique, financière et stratégique attendue des conseillers de confiance, en soutien aux questions à enjeux élevés.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des questions à enjeux élevés qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

Kristi L. Stathis

Relations publiques mondiales

J.S. Held

+1 786 833 4864

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg

SOURCE J.S. Held