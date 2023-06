Westmount écourte la période de négociation, les cols bleus manifestent

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Westmount, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), ont tenu une manifestation devant l'hôtel de ville aujourd'hui pour dénoncer le fait que la Ville a écourté une importante séance de négociation. En effet, une journée complète de négociations intensives était prévue ce vendredi pour arriver à une entente. La Ville a finalement annulé cette journée et n'offre plus que deux heures de pourparlers.

« Nous sommes à l'avant-dernière journée d'une grève de sept jours. Nous en avons déjà fait une de deux jours et une autre de trois jours. La prochaine fois, nous pourrions sortir en grève générale illimitée si la Ville ne démontre pas plus de respect pour ses salarié(e)s cols bleus », d'affirmer

Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

L'enjeu principal à la table de négociation est la rémunération. Les offres salariales de la Ville de Westmount sont tout simplement inacceptables.

« On parle ici d'appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu'elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de Westmount? Avec l'arrivée de la saison estivale, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de toute la beauté de la ville », de conclure le président syndical.

