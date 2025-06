/R E P R I S E -- Les membres de la section locale 5735 chez Hydro-Québec se dotent d'un nouveau mandat de grève/

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce soir, les membres du Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP, section locale 5735) ont voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, ainsi que pour l'instauration d'une cotisation syndicale spéciale afin de soutenir financièrement l'exercice de ce mandat. De fait, 97 % des personnes syndiquées présentes ont appuyé les deux propositions.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la section locale. Rappelons que le 12 novembre dernier, les membres avaient déjà entériné un mandat de grève d'une possibilité de cinq jours. Celui-ci est actuellement en vigueur sous la forme d'une grève des heures supplémentaires amorcée aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'au 20 juin.

« Ce vote est une suite logique de notre mobilisation. Nos membres sont déterminés à obtenir une entente satisfaisante, à la hauteur de leur engagement et de leur contribution essentielle chez Hydro-Québec », a déclaré Marc-André Bouchard, président du SCFP 5735.

En se dotant d'un mandat de grève générale illimitée et de moyens financiers pour le soutenir, la section locale 5735 envoie un message clair : la mobilisation se poursuit et s'intensifie.

Le syndicat n'accordera aucune entrevue, car il doit se concentrer sur les négociations ainsi que la mobilisation en cours.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie dont la majorité sont des employé(e)s d'Hydro-Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]