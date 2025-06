Hydro-Québec : l'Alliance pour la négociation s'agrandit!

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ), le SCFP 5514, s'associe à l'Alliance syndicale de négociation composée du SCFP 957, du SCFP 1500 et du SCFP 4785 afin de coopérer avec ces syndicats représentant plus de 8650 travailleuses et travailleurs d'Hydro-Québec dans le but d'obtenir un contrat de travail satisfaisant.

« Bien que le SCFP 5514 soit présentement en négociation d'une première convention collective, cet accord de coopération permettra de renforcer notre pouvoir de négociation et nous permettra d'échanger sur des objectifs qu'on a en commun tout en gardant à l'esprit notre particularité. Le partage de ressources, d'informations et d'expérience de ces syndicats permettra à notre nouvelle accréditation de créer un mouvement syndical plus fort et de faire entendre notre voix auprès de l'employeur », de dire Frédéric Turcotte, président du SCFP 5514.

Le SCFP 5514 a annoncé trois jours de grève, soit les 19, 20 et 21 juin. Il invite l'ensemble des salarié(e)s à se joindre à lui sur l'une des lignes de piquetage durant la grève qui débute jeudi.

« L'Alliance veut signifier à l'employeur que nous sommes ensemble, en toute solidarité afin de coordonner nos forces. Nous souhaitons envoyer un message clair à Hydro-Québec : on ne laissera pas l'employeur traiter des collègues de travail de cette façon. Ils méritent des conditions de travail dignes de ce nom et une convention collective qui va leur permettre de se défendre », d'expliquer Frédéric Savard, président du SCFP 1500, et Robert Claveau, président du SCFP 957.

