WestJet stimule le tourisme intérieur en lançant une nouvelle liaison entre Charlottetown et Calgary

Le service saisonnier de WestJet entre l'aéroport de Charlottetown (YYG) et l'aéroport international de Calgary (YYC) offrira quatre vols par semaine sur les Boeing 737 de la compagnie. Les vols seront programmés de façon à offrir une connexion pratique entre Calgary, plaque tournante de WestJet, et plusieurs destinations à travers l'Ouest canadien, dont Vancouver, Edmonton, Kelowna et Victoria. Cette liaison saisonnière prendra fin le 7 septembre 2020.

« Cette nouvelle réjouira à la fois les Prince-Édouardiens vivant ici et ceux habitant dans l'Ouest qui, au fond de leur cœur, se sentent encore chez eux dans la province, a affirmé Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard. Ce vol direct entre l'Île-du-Prince-Édouard et l'Alberta nous rapprochera davantage de l'Ouest canadien. Il permettra à nos entreprises d'accéder à de nouveaux marchés, tout en encourageant un plus grand nombre d'habitants de l'Ouest de l'Amérique du Nord à venir explorer notre île. »

WestJet dessert l'Île-du-Prince-Édouard et la ville de Charlottetown depuis 2005. Le nombre de vols a plus que doublé depuis l'introduction du service. Cet été, la compagnie aérienne sera capable de transporter plus de 67 000 passagers jusqu'à YYG, soit une augmentation de plus de 20 000 passagers par rapport à l'an dernier. Pendant la période de pointe, elle assurera jusqu'à 20 vols hebdomadaires reliant Charlottetown à Toronto et à Calgary.

D'ici juin 2020, WestJet assurera plus de 1000 vols hebdomadaires, pendant la période de pointe, reliant l'aéroport international de Calgary, plaque tournante et port d'attache du transporteur, à 57 destinations. Plus de Calgariens choisissent WestJet pour leurs déplacements aériens que tout autre transporteur.

Détails sur le service de WestJet entre Charlottetown et Calgary :

Liaison Fréquence Départ Arrivée En vigueur Calgary - Charlottetown Quatre fois par semaine 22 h 45 6 h 23 (+1) Du 25 juin au 7 septembre 2020 Charlottetown - Calgary Quatre fois par semaine 7 h 15 9 h 33 Du 26 juin au 7 septembre 2020

Autres citations :

« Le lancement de ces nouveaux vols est une excellente nouvelle pour la population de l'Île-du-Prince-Édouard, a déclaré le ministre Lawrence MacAulay, député de Cardigan. L'île enregistre actuellement des niveaux records de tourisme et le gouvernement fédéral a récemment investi 8,1 millions de dollars dans l'aéroport de Charlottetown. Nous savons à quel point il est important d'accroître la capacité de transport de la province. Je suis très heureux de voir WestJet rendre notre magnifique province plus accessible aux Canadiens. »

« En tant que berceau de la Confédération, Charlottetown a beaucoup à offrir aux visiteurs. Nous accueillons avec joie cette annonce de WestJet, a ajouté Philip Brown, maire de Charlottetown. En plus de créer de nouvelles perspectives touristiques et commerciales, cette nouvelle liaison offrira aux familles prince-édouardiennes une nouvelle façon de retrouver leurs proches installés dans l'Ouest canadien. »

« Il n'y a pas de doute, il s'agit d'une excellente nouvelle. L'Île-du-Prince-Édouard a toujours eu un lien étroit avec l'Alberta; en effet, un grand nombre de Prince-Édouardiens ont élu domicile dans cette province de l'Ouest, a affirmé Doug Newson, chef de la direction de YYG. Nous sommes ravis que WestJet ait lancé ce service. Il permettra à de nombreux Albertains de passer leurs vacances sur notre magnifique île, tout en facilitant l'accès des Prince-Édouardiens à l'Ouest canadien, par l'intermédiaire de la plaque tournante de WestJet à Calgary. »

« Nous sommes très heureux d'apprendre que nos utilisateurs pourront prendre un vol direct de YYC à l'Île-du-Prince-Édouard cet été. Avec ses plages de sable rouge, ses phares, ses paysages légendaires ou encore ses fruits de mer et ses produits agricoles de renommée mondiale, l'Île-du-Prince-Édouard recèle bon nombre de choses à voir et à faire. De plus, le service permettra aux Prince-Édouardiens de visiter notre région ou de prendre un vol de correspondance à la plaque tournante impressionnante de WestJet à YYC », a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary.

« Grâce à cette nouvelle liaison entre Calgary et l'Île-du-Prince-Édouard, WestJet continue à nous aider à mettre en valeur tout ce que Calgary peut offrir aux voyageurs canadiens, a ajouté Cindy Ady, chef de la direction de Tourisme Calgary. L'introduction de nouvelles liaisons directes appuie également les retombées économiques du tourisme, qui génèrent à elles seules plus de 2 milliards de dollars pour l'économie de Calgary chaque année. Nous avons hâte de voir les visiteurs de l'Île-du-Prince-Édouard profiter à leur tour de Calgary. »

WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Swoop 2019 - Jeune compagnie aérienne de l'année (Prix d'excellence en aviation de la CAPA 2019)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour communiquer avec le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com