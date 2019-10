WestJet se distingue grâce à sa plus récente campagne de publicité

La campagne nationale met l'accent sur l'engagement de la compagnie aérienne à « traiter les gens comme des gens »

CALGARY, le 21 oct. 2019 /CNW/ - À titre de transporteur aérien reconnu pour sa bienveillance, WestJet entend faire les choses différemment. Sa plus récente campagne de publicité lancée aujourd'hui fait valoir ce qui la distingue grâce à son engagement à « traiter les gens comme des gens ». Pour regarder la vidéo, cliquez ici.

Cette campagne de WestJet, qui a été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor pour une troisième année consécutive, met l'accent sur l'expérience client primée, l'absence de surréservation sur ses vols et la grande ponctualité de ses arrivées du transporteur. La campagne réitère l'engagement continu de la compagnie aérienne à faire du transport aérien une expérience non seulement appréciée de nos invités, mais une expérience à laquelle ceux-ci sont impatients de participer.

« Au moment où nous devenons un transporteur en réseau d'envergure mondiale, nous souhaitons rappeler aux voyageurs que nous n'oublierons jamais la touche attentionnée de WestJet, explique Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Voyager peut comporter des éléments imprévus, et cette campagne illustre comment nous tenterons toujours de nous mettre dans la peau de nos invités en offrant l'expérience client attentionnée qui permet à WestJet de se démarquer. »

La campagne, créée en partenariat avec Rethink, est constituée de publicités d'envergure sur le Web et à l'extérieur qui seront diffusées d'un océan à l'autre à compter du 21 octobre durant la soirée des élections au Canada, et qui se poursuivront jusqu'à la période des Fêtes.

« Nous souhaitions montrer de façon amusante ce que l'on peut ressentir en voyageant avec d'autres compagnies aériennes qui ne traitent pas les gens avec le soin et l'attention qui font la renommée de WestJet, déclare Christina Yu, associée directrice, Rethink. Nous avons constaté dès le départ ce qui distingue WestJet de la concurrence, et nous sommes heureux de la façon dont cette campagne remet en question les normes de l'industrie. »

Cliquez ici pour visionner une vidéo sur les dessous de la campagne.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

