La compagnie aérienne rétablira sept liaisons au Canada atlantique d'ici le 2 juillet

Lancement d'un nouveau service sans escale entre Calgary et Charlottetown le 29 juillet

CALGARY, AB, le 25 juin 2021 /CNW/ - WestJet rétablit la connectivité nationale et interprovinciale du Canada atlantique en relançant sept liaisons à destination et en provenance de l'Ontario, de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. La compagnie aérienne a également annoncé aujourd'hui qu'elle lancera son nouveau service sans escale de Charlottetown à Calgary le 29 juillet. Des précisions sur le calendrier et les dates de reprise sont indiquées ci-dessous.

« Nous poursuivons nos efforts en vue de rétablir notre réseau intérieur d'avant la pandémie de COVID-19 afin de nous assurer que lorsque nos invités seront prêts à voyager, nous serons là pour eux, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. WestJet demeure déterminée à se reconstruire de manière plus forte pour le mieux-être de tous les Canadiens et, alors que nous travaillons à permettre aux gens de revoir leurs amis, leur famille et leurs proches, la reprise sécuritaire des voyages est essentielle à la reprise économique du Canada. »

Liaison directe entre l'Île-du-Prince-Édouard et l'Alberta

Après un retard en raison de la pandémie, WestJet établira de nouvelles liaisons intérieures entre l'est et l'ouest avec le lancement, le 29 juillet, d'un nouveau service sans escale deux fois par semaine entre Charlottetown (Î.-P.-É.) et Calgary (Alberta). Le service reliant les deux provinces devait commencer en juin 2020.

Les investissements de WestJet sont essentiels pour assurer la reprise au Canada atlantique à la suite de la crise de la COVID-19 et, d'ici la fin juin, la compagnie aérienne devrait rétablir le service aérien commercial vers Sydney (N.-É.), Deer Lake et Gander (T.-N.-L.), avec la reprise des vols en provenance d'Halifax et de Toronto.

« Étant donné que WestJet dirige la reprise des voyages dans la région de l'Atlantique, il est essentiel que le gouvernement fédéral nous éclaire sur les politiques de voyage. Le retour en toute sécurité des visiteurs à destination et en provenance de la région est la clé de la reprise, et nous remercions les premiers ministres de l'Atlantique et leurs gouvernements du travail qu'ils ont fait pour accorder la priorité à la reprise sécuritaire des voyages. WestJet demeure déterminée à établir des vols abordables entre le Canada atlantique et le reste du pays et du monde », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice de WestJet.

En juillet, WestJet offrira un service sans escale vers le Canada atlantique : de Halifax à six villes, de St. John's à trois villes, de Charlottetown à deux villes et de Moncton, Fredericton, Deer Lake, Gander et Sydney à une ville.

Envolez-vous de nouveau par amour du voyage - Dernière vidéo de WestJet

Depuis plus de 17 mois, les Canadiens d'un océan à l'autre sont séparés des gens et des lieux qu'ils aiment. Le dernier moment de la marque WestJet rappelle aux Canadiens qu'il est temps d'aimer, une nouvelle fois, où ils vont.

Liaisons rétablies du Canada atlantique

Liaison Pic de fréquence Date de rétablissement de la liaison Charlottetown - Toronto 4 fois par semaine 25 juin 2021 Fredericton - Toronto 1 fois par jour 26 juin 2021 Deer Lake - Toronto 4 fois par semaine 27 juin 2021 Halifax - Sydney 1 fois par jour 28 juin 2021 Gander - Halifax 3 fois par semaine 30 juin 2021 Moncton - Toronto 1 fois par jour 1er juillet 2021 Halifax - Edmonton 2 fois par semaine 2 juillet 2021 Charlottetown - Calgary* 2 fois par semaine 29 juillet 2021

*Nouvelle liaison

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

