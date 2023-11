Tirant parti de l'expansion de sa flotte de Boeing 737 MAX, le transporteur aérien vient libérer, avec son horaire d'été et le retour de liaisons transatlantiques vitales, le potentiel de la Porte d'entrée de l'Atlantique

HALIFAX, NS, le 16 nov. 2023 /CNW/ - WestJet s'est jointe aujourd'hui à des partenaires communautaires et à des intervenants clés pour célébrer l'annonce du retour très attendu du service transatlantique de l'entreprise de transport aérien à Halifax. Les investissements stratégiques de WestJet, avec son service estival régulier vers Londres, Dublin et Édimbourg, ouvriront de nouvelles perspectives pour les économies des entreprises, des loisirs et du tourisme d'Halifax.

WestJet rétablit le service transatlantique saisonnier à Halifax avec une liaison sans escale vers Dublin, Édimbourg et Londres (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Au service de notre précieuse relation avec la province, l'aéroport, nos partenaires et nos passagers, nous sommes ravis de reprendre le service entre Halifax et l'Europe, renforçant ainsi les liens essentiels de la région avec les carrefours mondiaux, le tourisme et les économies d'affaires, a déclaré Andrew Gibbons, le vice-président des Affaires extérieures de WestJet. La célébration d'aujourd'hui réaffirme notre engagement envers la ville d'Halifax et la région environnante, en concrétisant notre promesse de renforcer les options de voyage d'agrément au Canada atlantique et de mieux mettre nos invités en contact avec les gens et les endroits qu'ils prisent le plus. »

Capacité transatlantique estivale de WestJet à partir d' Halifax

À mesure que le Groupe WestJet prend de l'ampleur en tant que principal transporteur aérien d'agrément au Canada, d'un océan à l'autre, la reprise du service de WestJet entre le Canada atlantique et l'Europe augmentera la capacité de la conduite touristique essentielle entre la Nouvelle-Écosse et l'Europe.

Trajet WestJet Fréquence Date de début Heure de départ

(locale) Heure d'arrivée

(locale) Halifax - Londres (Gatwick) 4 vols par semaine 28 avril 23 h 9 h 04 Londres (Gatwick) - Halifax 4 vols par semaine 29 avril 11 h 13 h 46 Halifax - Dublin 4 vols par semaine 19 juin 22 h 30 7 h 55 Dublin - Halifax 4 vols par semaine 20 juin 9 h 30 11 h 32 Halifax - Édimbourg* 3 vols par semaine 20 juin 22 h 40 8 h 04 Édimbourg - Halifax* 3 vols par semaine 21 juin 9 h 30 11 h 38

*Nouvelle liaison non offerte auparavant

Autres citations

« Depuis plusieurs années déjà, WestJet a établi une liaison entre l'aéroport Stanfield d'Halifax et des destinations européennes clés et nous sommes ravis qu'elle ait l'intention d'offrir trois liaisons transatlantiques sans escale l'été prochain, a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. L'aéroport de Dublin et l'aéroport Gatwick à Londres étaient des liaisons populaires par le passé, tant pour les Canadiens de l'Atlantique que pour les Européens, et nous sommes ravis d'ajouter Édimbourg à notre carte de destinations de 2024. »

« Nous sommes ravis de constater le retour des vols sans escale de WestJet vers ces destinations clés. L'Europe représente un marché important pour la Nouvelle-Écosse, et les vols directs jouent un rôle clé dans l'exploitation de ces marchés, car les gens veulent passer moins de temps en transit et plus de temps à leur destination. Le retour de ces trajets nous permet de nous connecter au marché mondial, d'attirer de nouveaux investissements, de soutenir la croissance du tourisme et de promouvoir notre province comme un endroit formidable à visiter, où il fait bon vivre et investir », a déclaré l'honorable Susan Corkum-Greek, ministre du Développement économique.

« Nous sommes ravis que West Jet renouvelle son engagement envers Halifax et les Maritimes en ajoutant de nouveaux vols directs outre-Atlantique, une destination de voyage prisée par un grand nombre de personnes, avec la promesse d'un atout précieux pour le tourisme dans notre région. Félicitations par le fait même à Joyce Carter et à son équipe pour leur travail exceptionnel visant à accroître l'accès aérien en direction et en provenance de l'aéroport international Stanfield d'Halifax », a déclaré le maire Mike Savage.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

