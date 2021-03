Reprise des vols dans les aéroports de la région du Canada atlantique et de Québec dans le cadre de l'engagement de la compagnie aérienne envers une reprise sécuritaire des services

CALGARY, AB, le 24 mars 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle rétablira les vols desservant les collectivités de Charlottetown, Fredericton, Moncton, Sydney et Québec qui ont été suspendus en raison de la COVID-19. La reprise du service permettra à WestJet de miser sur les services de l'ensemble de son réseau d'aéroports nationaux, comme c'était le cas avant le début de la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes déterminés à retourner dans les collectivités où nous avons dû interrompre le service en raison de la pandémie, et nous offrirons de nouveau les vols vers ces régions au cours des prochains mois, de notre propre initiative », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Ces collectivités ont joué un rôle crucial dans notre succès au cours des 25 dernières années, et il est essentiel pour nous de veiller à ce qu'elles aient accès à un service aérien abordable et à une connectivité intérieure pour stimuler leur reprise économique. »

La reprise du service de WestJet dans les cinq aéroports où le service a été interrompu en novembre est prévue entre le 24 juin 2021 et le 30 juin 2021. De plus, les itinéraires entre St. John's et Toronto, qui ont été suspendus indéfiniment en octobre, seront de nouveau offerts à compter du 24 juin 2021. À la suite d'une suspension temporaire, la reprise du service entre St. John's et Halifax sera devancé du 24 juin 2021 au 6 mai 2021. Les détails du calendrier et les dates de reprise sont indiqués ci-dessous.

« Nous continuons de mettre l'accent sur la relance sécuritaire du service de transport aérien. Nous demandons aux gouvernements fédéral et provinciaux de collaborer avec nous pour fournir des précisions et offrir des certitudes aux Canadiens, notamment en mettant en œuvre des politiques sur les voyages qui appuient la reprise économique et le rétablissement des emplois », a poursuivi M. Sims.

Reconnaissant les investissements que les partenaires de voyages et de tourisme de WestJet doivent faire dans les régions pour commencer à se remettre de la pandémie, la compagnie aérienne continuera d'encourager les premiers ministres de l'Atlantique à faire progresser leurs efforts pour que la région soit accessible aux Canadiens cet été.

« En plus d'un déploiement accéléré et réussi du vaccin, nous avons bon espoir qu'il y aura un assouplissement des restrictions de voyage onéreuses actuellement en place, a déclaré M. Sims. Nous avons hâte de travailler ensemble pour rétablir en toute sécurité le lien entre les Canadiens et la région au cours des prochains mois. »

Reprise prévue des services au sein du réseau :

Itinéraire Fréquence Date de reprise prévue St. John's - Halifax 6 vols par semaine 6 mai 2021 Charlottetown - Toronto 11 vols par semaine 24 juin 2021 St. John's - Toronto 1 vol par jour 24 juin 2021 Fredericton - Toronto 1 vol par jour 26 juin 2021 Québec - Toronto 1 vol par jour 28 juin 2021 Sydney - Halifax 1 vol par jour 28 juin 2021 Moncton - Toronto 1 vol par jour 30 juin 2021

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

