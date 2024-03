CALGARY, AB, le 20 mars 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une réduction de 11 % de ses émissions de carburant en 2023, comparativement à 20191. Ces réductions sont conformes à l'engagement de la compagnie aérienne à l'égard d'une croissance responsable et à l'objectif de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

La réduction de l'intensité des émissions des aéronefs peut être attribuée à des initiatives stratégiques comme la modernisation de la flotte et un changement responsable dans la planification du réseau. En intégrant de nouveaux aéronefs plus économes en carburant et en optimisant les routes de vol, WestJet réussit à réduire son impact sur l'environnement.

« La durabilité est une valeur fondamentale de WestJet depuis plus de deux décennies. Nos réalisations en matière de réduction de l'intensité des émissions témoignent de notre engagement à l'égard des changements climatiques et positionnent WestJet comme un chef de file au Canada avec un bilan éprouvé en matière d'aviation durable », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable de Groupe WestJet.

WestJet maintient son engagement à l'égard de l'aviation durable alors qu'elle s'efforce de trouver des moyens novateurs de poursuivre sur sa lancée, tout en continuant de s'acquitter de son mandat qui consiste à offrir des services de transport aérien abordables aux Canadiens. Les initiatives actuelles de la compagnie aérienne comprennent des plans de modernisation progressive de la flotte et la promotion pour la production de carburant d'aviation durable au Canada.

Pour en savoir plus sur la durabilité chez WestJet, visitez notre site Web.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

1 En 2023, le taux des passagers de WestJet est revenu à ses niveaux de capacité prépandémique de l'année 2019.

