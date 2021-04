CALGARY, AB, le 13 avril 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongera jusqu'au 4 juin 2021 sa suspension temporaire des vols internationaux vers des destinations soleil au Mexique et dans les Caraïbes.

« Nous prolongeons notre suspension dans l'attente claire d'une transition de la politique du gouvernement à mesure que davantage de Canadiens seront vaccinés », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. « Nous continuons de préconiser le remplacement des quarantaines obligatoires dans les hôtels par un régime de dépistage équitable et conforme aux normes mondiales à tous les points d'entrée au pays. En plus de contribuer à un déploiement accéléré et réussi du vaccin, cette transition appuiera la reprise sécuritaire des déplacements et aidera à stimuler l'économie canadienne, où un emploi sur dix est lié au tourisme. »

Les invités dont l'itinéraire est touché seront avisés des annulations prévues. Depuis le 1er novembre 2020, WestJet offre des remboursements à tous les voyageurs, peu importe la classe tarifaire achetée, quand elle est à l'origine de l'annulation.

« Nous demeurons concentrés sur une solution à long terme qui servira au mieux les intérêts des Canadiens. Un cadre de reprise des déplacements en toute sécurité est le moyen le plus efficace de soutenir ces intérêts et de rétablir les emplois », a conclu M. Sims.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à https://blogue.westjet.com/

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com