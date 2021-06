La compagnie aérienne propose un plus grand nombre de vols que toute autre compagnie aérienne canadienne, ce qui comprend un service à bord de l'appareil Dreamliner et de nouveaux vols directs de Calgary vers Kona et Lihue

CALGARY, AB, le 10 juin 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une augmentation importante de son nombre de vols à destination d'Hawaï cet hiver, qui comprend de nouvelles options de vols à bord de l'appareil Dreamliner en provenance de l'Ouest canadien vers Maui et un nouveau service sans escale de Calgary à destination de Kona et de Lihue. WestJet proposera 57 vols aller-retour hebdomadaires sur 10 liaisons sans escale, ce qui représente le plus important service de vols en provenance du Canada à destination d'Hawaï parmi les compagnies aériennes.

« Au moment où nous commençons à observer un assouplissement des restrictions relatives aux voyages, nous savons que nos invités prévoient de transformer leurs rêves d'escapade hawaïenne qu'ils caressent depuis si longtemps en une réalité bien méritée, » a déclaré John Weatherill, directeur commercial chez WestJet. Nous avons augmenté notre offre de services de vols hivernaux à destination d'Hawaï de plus de 25 % par rapport à 2019 pour faire en sorte que nos clients profitent d'une plus grande latitude et des options de vol sans escale les plus économiques de l'Ouest canadien. »

Nouveau service de Calgary à destination de Kona et Lihue

Dès décembre, WestJet offrira un nouveau service de vols hebdomadaires sans escale de Calgary (YYC) vers Kona (KOA) et Lihue (LIH). Avec l'ajout de ce nouveau service, WestJet offrira des vols sans escale vers quatre destinations hawaïennes en provenance de Calgary, et deux au départ d'Edmonton.

« Nos invités accueilleront avec bonheur nos vols directs supplémentaires vers le territoire tropical d'Hawaï, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Nous sommes prêts à accueillir à nouveau nos invités lors de leur retour à la maison et dans les plateformes de WestJet, et nous sommes impatients d'offrir davantage d'options de vols vers des destinations soleil aux Albertains et aux passagers en correspondance de l'extérieur de la province. »

Nouvelles options de vols à bord du Dreamliner 787

WestJet ajoutera dès cet hiver 13 vols hebdomadaires à bord du 787 Dreamliner en provenance de Calgary et Vancouver vers Kahului, Maui (OGG). Le service de vols de WestJet à bord du Dreamliner 787 à destination de Maui à partir de l'Ouest canadien est prévu à un moment opportun. Nous offrons des départs durant la journée pour garantir que nos invités arrivent à Maui en début d'après-midi, de sorte qu'ils aient le temps nécessaire pour profiter pleinement de leur voyage. Le service exclusif à bord du Dreamliner de la compagnie aérienne comprend des sièges inclinables à plat, un service de repas à tout moment et un module de divertissement.

« Comme le pluvier fauve, de nombreux Canadiens retournent chaque année à l'archipel des Hawaï pendant l'hiver, a déclaré David Y. Ige, gouverneur d'Hawaï. Ils sont respectueux des gens, des lieux et de la culture, et nous sommes heureux de les accueillir de nouveau. Une augmentation du nombre de passagers internationaux peut nous aider à trouver un meilleur équilibre entre les besoins de nos résidents et de nos visiteurs. Nous remercions WestJet pour son association avec l'État dans le but de garantir la sécurité et la santé de nos résidents et des visiteurs. »

« Nous sommes très heureux de l'annonce des nouveaux itinéraires de WestJet à destination d'Hawaï, a déclaré Lorenzo Campos, directeur de compte, Hawaï'i Tourism Canada. Nous tenons à remercier WestJet d'être notre partenaire de confiance et de soutenir sans relâche l'archipel des Hawaï, de répandre l'esprit d'aloha, et d'incarner la valeur hawaïenne du malama (prendre soin d'une personne). Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir notre famille canadienne de nouveau cet hiver. »

Vous trouverez les conditions d'entrée à Hawaï en vigueur à https://hawaiicovid19.com/travel/.

Plus tôt cette semaine, WestJet a lancé sa série de vidéos Bien préparer son voyage destinés à souhaiter de nouveau la bienvenue à nos invités. Le programme Travel Ready a été créé pour veiller à ce que nos invités soient fin prêts et détiennent l'information dont ils ont besoin pour profiter d'un retour dans les airs sécuritaire et en douceur.

Itinéraires et horaires de WestJet

Marché Fréquence des vols du Dreamliner 787 Fréquence des vols du Dreamliner 737 En vigueur Calgary - Maui 6 vols par semaine 1 vol par semaine 5 novembre 2021 Calgary - Honolulu

7 vols par semaine 3 décembre 2021 Calgary - Kona*

1 vol par semaine 19 décembre 2021 Calgary - Lihue*

1 vol par semaine 19 décembre 2021 Vancouver - Maui** 7 vols par semaine 3 vols par semaine 31 octobre 2021 Vancouver - Honolulu**

14 vols par semaine 31 octobre 2021 Vancouver - Kona

7 vols par semaine 31 octobre 2021 Vancouver - Lihue

7 vols par semaine 31 octobre 2021 Edmonton - Maui

2 vols par semaine 12 décembre 2021 Edmonton - Honolulu

1 vol par semaine 18 décembre 2021

*Nouveaux itinéraires ajoutés au calendrier de vols hivernaux de WestJet vers Hawaï.

**Service actuellement offert selon l'horaire d'été de WestJet.

À propos de WestJet

En 25 ans au service des Canadiens, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a fait passer à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour s'assurer que les Canadiens peuvent continuer de voyager de façon sécuritaire et responsable dans le cadre du programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus sur WestJet, veuillez visiter le site westjet.com .

