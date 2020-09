La compagnie aérienne continue d'accorder la priorité à la sécurité en offrant une assurance voyage liée à la COVID-19 sans frais

CALGARY, AB, le 14 sept. 2020 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui une mise à jour de ses horaires visant à permettre aux Canadiens de voyager à destination et en provenance de destinations clés, tout en soutenant la reprise économique du Canada au moyen de vols intérieurs continus. À compter du 4 octobre 2020, WestJet offrira des vols à destination et en provenance de 48 destinations, dont 39 au Canada, trois aux États-Unis et trois au Mexique, deux en Jamaïque et une au Royaume-Uni.

« Cet automne, nous continuons d'offrir à nos invités des mesures de sécurité rigoureuses et des déplacements qui répondent à leurs besoins en cette période extraordinaire, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Alors que de plus en plus de gens envisagent de prendre l'avion, et que les entreprises commencent peu à peu à reprendre leurs activités et que nous observons une reprise de l'économie, nous relions les marchés clés de façon réfléchie et prudente tout en garantissant la sécurité des passagers tout au long du voyage. »

Bien que le calendrier soit considérablement réduit par rapport à 2019, plusieurs itinéraires importants sont de retour, y compris la liaison sans escale entre Calgary et Palm Springs, Phoenix, Cancun, Puerto Vallarta et Cabo San Lucas, ainsi que la reprise de la liaison sans escale entre Toronto et Kingston et Montego Bay, en Jamaïque et Cancun. La compagnie aérienne offre également de nouveau son service de liaison sans escale entre Toronto et Londres (Gatwick) à bord de l'appareil Dreamliner.

Ce nouveau calendrier est soutenu par le cadre de travail multicouche mis en place par WestJet pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable, par l'entremise du programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. WestJet continue de faire preuve de souplesse dans l'application de ses politiques en matière de réservation, de changements et d'annulation à l'intention de ses invités.

Pour aider ceux qui réservent des vols internationaux (à l'exclusion des États-Unis), WestJet a également annoncé récemment qu'elle offrait une assurance voyage liée à la COVID-19 sans frais aux passagers admissibles qui feront une réservation de billet d'avion seulement, y compris les réservations auprès de Vacances WestJet, le 18 septembre 2020 ou après.

WestJet

WestJet et WestJet Encore continuent d'assurer la liaison entre les 38 aéroports nationaux de la compagnie aérienne, avec une fréquence réduite, afin que les activités commerciales, le transport de fret et les déplacements essentiels puissent continuer pendant la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

