WestJet lance Veilleuse de vol pour connecter les familles

À l'aide des données en temps réel de WestJet, la veilleuse intelligente novatrice projettera le trajet du vol d'un voyageur au plafond de la chambre à coucher de son enfant. Avant le décollage, la veilleuse est synchronisée sur un appareil mobile au moyen de l'application Flight Light, spécialement conçue à cet effet. Les parents peuvent saisir le numéro du vol sur l'application pour alimenter la veilleuse de données en temps réel, notamment les heures d'arrivée et de départ. Les parents pourront également demeurer connectés en envoyant des messages et des émojis vers Veilleuse de vol, qui seront projetés en temps réel sur le plafond.

« Prendre soin de nos invités rime également avec attention offerte à leurs proches. Avec Veilleuse de vol, nous espérons apporter plus de réconfort et de joie aux parents et à leurs enfants, affirme Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Il peut être difficile d'être éloigné de chez soi, et nous souhaitions développer un outil amusant qui pourrait aider les membres de la famille à demeurer connectés avec leurs êtres chers d'une façon authentique ».

La conception novatrice de Veilleuse de vol est inspirée des couleurs et de la forme de l'avion 787 Dreamliner de WestJet, ce qui en fait un appareil amusant et interactif. La base de la veilleuse projette des données en temps réel et une panoplie d'étoiles, et l'appareil vibre à l'arrivée au sol de l'avion.

La veilleuse est munie d'une lampe de poche détachable, qui adopte la forme du fuselage de l'avion. Lorsque la trajectoire de vol n'est pas projetée, elle peut aussi être utilisée pour projeter la silhouette d'un avion. La base fonctionne également comme une veilleuse ordinaire, conçue pour accompagner les enfants toute la nuit.

Dans un contexte où WestJet continue de mettre l'accent sur l'innovation technologique, un prototype de Veilleuse de vol a été créé. Des essais bêta devraient débuter plus tard cette année. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Veilleuse de vol, rendez-vous à westjet.com/veilleusedevol.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à media@westjet.com

