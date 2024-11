SYDNEY, N.-É., le 18 nov. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire estival complet pour 2025, élargissant l'offre de vols de la Nouvelle-Écosse vers l'Ouest canadien grâce à l'introduction d'un service exclusif entre Sydney et Calgary, offrant aux habitants du Cap-Breton un accès amélioré à l'Alberta.

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour la collectivité, marquant le tout premier service sans escale entre le Cap-Breton et l'Ouest canadien, a déclaré Andy Gibbons, vice-président, Affaires extérieures, WestJet. L'ajout de cette route aérienne permettra non seulement d'offrir un vol direct vers l'Alberta attendu depuis longtemps, mais aussi de relier les Cap-Bretonnais à la plaque tournante mondiale de WestJet, offrant ainsi un accès à des destinations partout dans le monde. »

Route aérienne Fréquence de

pointe

hebdomadaire Date de début Date de fin Sydney-Calgary Deux fois par semaine 10 juin 18 octobre

Pour soutenir les améliorations continues des horaires en Nouvelle-Écosse et au-delà, WestJet a récemment réaffirmé son engagement à offrir un transport aérien fiable de classe mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les changements apportés pour renforcer la résilience opérationnelle de WestJet, consultez la Salle de presse de WestJet.

Autres citations

Myles Tuttle, chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Sydney, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau WestJet à l'aéroport McCurdy de Sydney avec sa nouvelle route aérienne à destination de Calgary, une correspondance que nous avons hâte d'établir pour notre collectivité. Ce nouveau lien a une valeur importante pour le Cap-Breton, en particulier pour les résidents qui travaillent en rotation dans d'autres provinces et qui voyagent régulièrement dans le comté pour voir leurs proches. »

« Le Cap-Breton a connu des décennies de migration interprovinciale, en particulier en Alberta. « Ce nouveau service direct offre aux Cap-Bretonnais un moyen plus facile et plus rapide de revenir, qui réduit le temps de déplacement et leur permet de passer de grands moments avec leur famille et leurs amis, poursuit Tuttle. De même, elle permet à un plus grand nombre de personnes de rendre visite à des êtres chers dans l'Ouest, donnant aux amis et aux familles la chance de créer ensemble des souvenirs durables tout en explorant tout ce que l'Alberta a à offrir. « Nous sommes fiers de nous associer à WestJet pour faire de ce lien important une réalité. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

