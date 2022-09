Aimer où l'on va, c'est d'abord aimer ce que l'on porte.

CALGARY, AB, le 8 sept. 2022 /CNW/ - WestJet a souligné aujourd'hui le lancement de sa nouvelle collection d'uniformes pour les membres de son personnel de première ligne lors d'un défilé spécial à l'aéroport international de Calgary (YYC). Les uniformes, conceptualisés par la designer internationale Juli Grbac, sont uniques au Canada et ont été créés avec la sécurité et l'inclusion au premier plan. Vous pouvez télécharger les photos ici.

« Le lancement de nos nouveaux uniformes est non seulement représentatif de la marque et de la culture inclusive de WestJet, mais aussi des incroyables WestJetters qui constituent notre identité unique, a déclaré Diederik Pen, chef de l'exploitation de WestJet. Notre nouvelle collection d'uniformes a fait l'objet d'un affinement de la conception et de nombreuses mises à l'essai, et je suis très fier de me tenir aux côtés des nombreux WestJetters dévoués qui ont donné vie à cette collection d'uniformes, alors que nous soulignons cette étape importante et que nous envisageons un avenir prometteur. »

« Ce fut un plaisir et un honneur de faire partie de la famille WestJet et de donner vie à ce nouveau style, a déclaré Juli Grbac, conceptrice. Après la phase de conception, des essais et de nombreux commentaires importants, ces uniformes répondent aux différents besoins du personnel de première ligne de WestJet, offrent un style qui résistera à l'épreuve du temps et pourront être portés en toute confiance. »

Ajusté à chaque silhouette

Les WestJetters de première ligne de tous les départements de la compagnie aérienne ont été consultés tout au long des phases de développement du nouvel uniforme de WestJet afin d'affiner les conceptions et de créer un produit adapté à ceux qui le portent.

En 2017, WestJet a été la première compagnie aérienne canadienne à mettre à jour ses lignes directrices relatives aux uniformes pour les soustraire aux normes relatives au genre. Les nouveaux uniformes de WestJet, les collections Lakes et Rocky Mountain, vont dans le sens de cette approche puisqu'ils sont non genrés, ce qui permet aux WestJetters de choisir l'uniforme le plus authentique et le plus confortable pour eux. Les porte-noms redessinés comportent également un espace nouvellement créé pour les pronoms, afin de promouvoir une plus grande inclusivité pour tous dans le monde de WestJet, tandis qu'une infusion de la couleur sarcelle emblématique de la compagnie aérienne souligne ses 26 ans d'histoire.

En plus des nouveaux uniformes, WestJet a récemment mis à jour sa politique en matière de tatouage afin de veiller à ce que les membres du personnel de première ligne soient libre de montrer leurs tatouages et de célébrer leur individualité, tout en portant leur uniforme et en représentant la compagnie aérienne.

« Nos WestJetters passent beaucoup de temps en uniforme, il était donc essentiel pour nous de créer un produit répondant aux normes de sécurité les plus élevées et reflétant la diversité des membres de l'équipe qui se présentent chaque jour pour prendre soin de nos invités, a déclaré Leah McDonald, directrice de la formation et des uniformes de WestJet. Ce parcours a commencé il y a quatre ans et, l'inclusion a guidé notre conception et notre développement tout au long du processus, Ces uniformes ont été créés pour toutes les silhouettes, permettant à chacun des membres de notre équipe de première ligne de porter fièrement des vêtements qui reflètent leur style individuel, leur identité et leur authenticité. »

La sécurité avant tout

La sécurité est notre priorité. C'est pourquoi chaque composant des nouveaux uniformes de WestJet a été testé pour détecter la présence de substances nocives ou d'irritants cutanés. WestJet deviendra la première compagnie aérienne au Canada à présenter fièrement la certification OEKO-TEX Standard 100, qui garantit que tous les WestJetters ne seront pas seulement beaux, mais qu'ils se sentiront bien dans leur uniforme.

Unisync et WestJet reçoivent le prix du meilleur programme dans le domaine des transports (aviation) et le prix Best of the Best

Les nouveaux uniformes de WestJet ont été produits par Unisync, une entreprise nord-américaine dotée de capacités exceptionnelles en conception de vêtements. Le 30 mai 2022, Unisync et WestJet ont reçu le prix du meilleur programme dans le domaine du transport (aviation) et le prix « Best of the Best » lors du congrès annuel de la North American Association of Uniform Manufacturers and Distributors.

« Toute l'équipe d'Unisync est honorée d'avoir travaillé sur cette collection en collaboration avec l'équipe de WestJet et la designer Juli Grbac, a déclaré Michael Smith, président d'Unisync Group Limited. Nous sommes ravis que tous les WestJetters disposent non seulement d'un programme qui a fière allure, mais qui a également été reconnu pour sa haute qualité et sa certification de sécurité de premier plan. Dès le départ, nous savions que ce programme serait très spécial, et nous sommes fiers que WestJet nous ait confié ce partenariat. »

Ce que les nouveaux uniformes signifient pour les WestJetters :

« L'accès à la neutralité de genre est vraiment important pour soutenir le groupe plus large et diversifié de personnes qui travaillent chez WestJet, a déclaré Lindsay Poll », membre du personnel de cabine de WestJet.

« En tant que personne queer, avoir le choix de ce que je peux porter au travail est très important. Quand vous êtes bien habillé, vous vous sentez mieux et quand vous vous sentez mieux, vous donnez le meilleur de vous-même », a déclaré Jodi Tamuyao, membre du personnel de cabine de WestJet Encore.

« Il s'agit de porter quelque chose qui est adapté à ma silhouette et dans lequel je me sens bien. J'aime cette collection, parce que c'est exactement ce qu'elle fait », a déclaré Meg Bateman, directrice du défilé du centre d'ajustement des uniformes, WestJet.

