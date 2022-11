La compagnie aérienne est le premier exploitant canadien à offrir des vols réguliers qui utilisent du carburant d'aviation durable avec un engagement de trois mois pour une liaison entre San Francisco et Calgary.

Ce programme de vol marque la première étape de la sensibilisation à l'importance du carburant d'aviation durable pour la décarbonation de l'industrie canadienne du transport aérien.

CALGARY, AB, le 4 nov. 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé hier un engagement de trois mois pour exploiter tous les vols de l'aéroport international de San Francisco (SFO) à l'aéroport international de Calgary (YYC) avec du carburant d'aviation durable produit par Neste, le plus important producteur mondial de carburants renouvelables. Le programme SAF Destination, une première au Canada, sous-tend l'engagement de WestJet envers le développement durable et la décarbonation.

« Nous sommes ravis que WestJet soit le premier transporteur aérien canadien à exploiter un itinéraire de vol qui s'engage à utiliser du carburant d'aviation durable, a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice du groupe WestJet et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable. Il s'agit d'une étape essentielle dans la décarbonation du secteur de l'aviation du Canada, et WestJet s'est engagée à travailler avec ses partenaires pour réduire son empreinte environnementale, alors que nous cherchons à accroître la sensibilisation à l'importance d'un écosystème de carburant d'aviation durable au Canada. »

En compagnie d'intervenants de l'Alberta et de Calgary, dont Holly Waeger Monster, consule générale des États-Unis, George Chahal, député de Calgary Skyview, en Alberta, Sonya Savage, ministre de l'Environnement et des Aires protégées du gouvernement de l'Alberta, et Lana van Marter, directrice, Aviation renouvelable, Neste, WestJet a profité de l'annonce pour collaborer avec des partenaires clés de l'industrie et du gouvernement sur les avantages du carburant d'aviation durable et la nécessité d'un programme de production canadien.

Première compagnie aérienne canadienne à investir de façon importante dans le carburant d'aviation durable, WestJet a fait l'achat de carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel pour effectuer 40 vols sur une période de trois mois entre San Francisco et Calgary. L'investissement immédiat de WestJet dans le carburant d'aviation durable au cours des trois prochains mois réduira directement les émissions de gaz à effet de serre sur ces liaisons de 186 tonnes, l'équivalent de plus de 1 550 invités sur 5 300 à bord d'un vol carboneutre à destination de Calgary.

WestJet s'est engagée à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Bien que l'accès généralisé au carburant d'aviation durable soit actuellement réduit par une production limitée et des coûts élevés, cette plus récente liaison, qui utilise du carburant d'aviation durable, témoigne de l'engagement ferme de WestJet à être un chef de file dans la promotion de cette solution environnementale, qui garantit un avenir où ce type de carburant sera la norme dans l'ensemble de l'industrie du transport aérien.

« Le transport aérien est essentiel pour l'économie canadienne et pour relier les Canadiens d'un bout à l'autre de notre vaste pays et avec le reste du monde, a poursuivi Mme Avery. Avec l'une des plus jeunes flottes d'Amérique du Nord et alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous avons l'occasion de faire du Canada un chef de file dans la production de carburant d'aviation durable, de créer des emplois dans le secteur de l'énergie propre et de veiller à ce que le service essentiel que nous fournissons soit responsable et durable. »

« Le carburant d'aviation durable est le moyen le plus rapide et le plus efficace dont nous disposons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport aérien. Neste est prête à faire sa part pour appuyer l'objectif ambitieux de l'industrie canadienne, soit l'utilisation du carburant d'aviation durable pour 10 % des vols d'ici 2030, a déclaré Thorsten Lange, vice-président directeur, Aviation renouvelable, Neste. Nous fournissons du carburant d'aviation durable à l'aéroport international de San Francisco depuis 2020. Aussi, nous sommes heureux d'offrir du carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel à WestJet à l'aéroport, ce qui permet aux passagers de réduire leur empreinte carbone liée au transport aérien. »

La flotte de WestJet pose les jalons pour le développement durable

La flotte d'appareils du groupe WestJet, dont l'âge moyen est inférieur à 10 ans, compte parmi les plus jeunes flottes au sein des transporteurs nord-américains bien établis. Renforcée par l'annonce récente de WestJet et de Boeing d'acheter 42 appareils 737-10 de plus, plus 22 options, la compagnie aérienne continue de démontrer son engagement continu à prendre de l'expansion de façon responsable.

WestJet et Aero Design Labs ont entrepris d'améliorer l'efficacité énergétique des Boeing 737-700

Plus tôt cette année, WestJet a annoncé un nouveau partenariat avec Aero Design Labs visant à modifier les appareils Boeing 737-700 NG de la compagnie aérienne afin de réduire davantage leurs émissions et d'en améliorer l'efficacité énergétique. Étant le plus important opérateur de 737NG au Canada, il est prévu que les modifications réduiront la consommation globale de carburant grâce à la réduction de la traînée, ce qui entraînera des économies de coûts et une réduction des émissions de carbone des Boeing 737-700 à long terme.

Autres citations :

« L'annonce de WestJet est une autre étape importante vers la réduction des émissions dans notre secteur de l'aviation. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que le transport aérien continue de relier les Canadiens, de soutenir notre économie, notre commerce et notre tourisme, tout en atténuant l'impact environnemental du transport aérien. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Les entreprises de l'Alberta sont reconnues pour leur leadership exceptionnel en matière de technologies novatrices, et WestJet ne fait pas exception. Exploiter le vaste potentiel du carburant d'aviation durable aidera à décarboner le secteur des transports tout en réduisant les émissions, en créant des emplois dans le secteur de l'énergie propre, en faisant croître l'économie et en créant de nouvelles possibilités de prospérité pour l'industrie de l'aviation. Félicitations à WestJet pour cette initiative impressionnante. »

- L'honorable Sonya Savage, ministre de l'Environnement et des Aires protégées

« Le gouvernement des États-Unis est fier de célébrer l'utilisation de carburant d'aviation durable sur le vol direct de WestJet entre San Francisco et Calgary et appuie l'engagement de WestJet envers le développement durable, car il s'harmonise avec les objectifs climatiques de notre pays et du Canada. Les États-Unis continueront d'appuyer la réduction des émissions au moyen de lois comme la Inflation Reduction Act, qui démontre qu'une politique de soutien peut faire progresser la décarbonation. »

- Holly Waeger Monster, consule générale des États-Unis

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

