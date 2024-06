À compter de cet hiver, les invités de WestJet auront un meilleur accès aux destinations mondiales grâce au réseau de Virgin Atlantic à partir de Heathrow, à Londres

WestJet fournira une connectivité nationale à la nouvelle liaison Virgin Atlantic entre Pearson à Toronto et Heathrow à Londres, à compter de l'été 2025

CALGARY, AB, le 10 juin 2024 /CNW/ - À compter de cet hiver, les invités de WestJet auront accès à une longue liste de destinations internationales uniques par l'entremise de l'aéroport Heathrow de Londres, grâce à l'élargissement de l'entente de partage de code de WestJet avec Virgin Atlantic. Grâce à cette expansion, WestJet vendra des itinéraires, y compris des vols exploités par Virgin Atlantic de Heathrow à Londres (LHR) vers des destinations du réseau international de Virgin Atlantic pour l'hiver 2024/2025. D'ici l'été 2025, WestJet fournira également une connectivité nationale à la nouvelle liaison entre Pearson à Toronto et Heathrow à Londres de Virgin Atlantic.

De gauche à droite : Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et Affaires aéroportuaires, WestJet, John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux, Groupe WestJet, Juha Jarvinen, vice-présidente directrice et chef des services commerciaux, Virgin Atlantic, Kate Leigh, chef des Alliances, Virgin Atlantic, Alexis von Hoensbroech, chef de la direction, Groupe WestJet, Shai Weiss, chef de la direction, Virgin Atlantic, et Jenny McGowan, vice-présidente, Réseau et alliances, Virgin Atlantic (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Plus tôt aujourd'hui, à Las Vegas, aux côtés de sir Richard Branson, Virgin Atlantic et WestJet ont annoncé l'élargissement de la relation. L'entente a été signée la semaine dernière lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'IATA à Dubaï, où John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet, était accompagné de Juha Jarvinen, chef des services commerciaux de Virgin Atlantic, pour élargir l'entente de partage de code actuelle entre les deux compagnies aériennes. WestJet et Virgin Atlantic ont établi un partenariat de partage de code depuis 2019.

« Grâce à l'expansion de notre partenariat actuel avec Virgin Atlantic, nous offrons à nos invités des occasions incroyables d'accéder à une longue liste de nouvelles destinations et de découvrir les produits et services novateurs de Virgin Atlantic au-delà de Londres, a déclaré M. Weatherill. Grâce aux vols quotidiens de notre plaque tournante mondiale de Calgary à Londres, les Canadiens n'ont jamais eu un meilleur accès international de l'Ouest canadien au Royaume-Uni et au-delà. »

À compter de cet hiver, le partenariat élargi offrira aux invités un accès à guichet unique sur un seul itinéraire à partir de Calgary par l'entremise du carrefour mondial de Virgin Atlantic à Heathrow à Londres vers de nouvelles destinations mondiales, dont New Delhi, Mumbai et Bengaluru, en Inde, ainsi que d'autres destinations attrayantes, dont Johannesburg et Le Cap, en Afrique du Sud, Lagos, Nigéria, Dubaï et les Maldives.*

Dans le cadre de cette relation élargie, Récompenses WestJet et Virgin Atlantic Flying Club s'efforceront d'établir un partenariat réciproque avec les grands voyageurs en 2025, améliorant ainsi la coopération entre les deux compagnies aériennes. Elles offriront ainsi des avantages uniques aux clients des deux compagnies aériennes pour gagner des points dans la devise de leur choix et échanger des points sur les réseaux respectifs de chaque transporteur.

L'entente de partage de codes élargie de WestJet avec Virgin Atlantic sera le tout premier accord de la compagnie aérienne à permettre une connectivité au-delà de l'Europe par l'entremise de Heathrow à Londres, une étape importante dans l'expansion du réseau mondial de WestJet vers encore plus de destinations grâce à des partenariats. De plus, ce sera la première fois que les invités de WestJet auront accès à l'Inde, à l'Afrique et au Moyen-Orient au moyen d'un partage de codes commercialisé par WestJet dans le cadre de son réseau élargi.

Les invités de l'ensemble du réseau de WestJet profiteront de la commodité de réserver tout leur voyage sur un seul billet par l'entremise de WestJet.com et de l'application WestJet plus tard cette année et bénéficieront d'une connexion unique transparente à LHR avec transfert de bagages et d'un gain de dollars WestJet tout au long de leur voyage.

*Les nouveaux itinéraires sont tous en attente d'approbation réglementaire.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].