« L'expérience de voyage évolue afin d'inclure de nombreux processus sans contact, et WestJet fait preuve d'innovation pour faire en sorte d'offrir à nos invités une expérience de vol plus harmonieuse et efficace, tout en accordant la priorité à la sécurité », a déclaré Stuart McDonald, vice-président directeur et chef de l'information de WestJet. « La mise à l'essai du processus Trusted Boarding crée une alliance entre la technologie et WestJet susceptible de faciliter sous peu la tâche de nos clients et de nos invités grâce à un processus de validation de documents sans contact »

Ce projet pilote mené par WestJet a démontré que l'utilisation responsable de la technologie d'embarquement biométrique fournit une validation adéquate des documents et empêche les personnes non autorisées de monter à bord d'un avion. Les invités qui ont participé au projet pilote sont montés à bord du vol 8901 de WestJet par la porte 88 grâce à un processus de reconnaissance faciale associé à leur portefeuille d'identité numérique, et appuyé par une application d'embarquement et du matériel biométrique conçus au Canada par Embross. Le projet pilote marque la première étape de la mise en œuvre de la technologie, au moment où WestJet collabore avec le gouvernement du Canada pour obtenir l'autorisation concernant l'utilisation de l'ensemble du processus comme solution de rechange sûre et sécuritaire pour les prochains embarquements de WestJet dans les aéroports canadiens.

« Alors que le transport aérien reprend graduellement, l'expérience des passagers continue d'évoluer. Notre solution novatrice conçue au Canada permet aux voyageurs de profiter d'une expérience de vérification de l'identité sécuritaire et sans contact, tout en leur garantissant de conserver le contrôle sur leurs données personnelles, a déclaré Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques à TELUS. « Ce degré de contrôle fait naître et renforce la confiance des consommateurs, en remédiant dès le départ aux risques associés à la protection des renseignements personnels, à la sécurité et à l'utilisation éthique des données, tout en assurant la transparence auprès des clients. »

Trusted Boarding favorise le virage numérique du Canada grâce à l'innovation canadienne. Le processus utilise un écosystème d'identité auto-souveraine (la création de connexions uniques, privées et sécurisées entre deux parties de confiance) au moyen d'un portefeuille d'identité numérique fourni par TELUS contenu dans une application pour les appareils intelligents IOS et Android. Il fournit un processus de validation des documents sans contact, dans le cadre duquel un balayage permettant la reconnaissance faciale est mis en correspondance avec les documents d'un voyageur qui ont été téléchargés dans l'application avant l'embarquement. Fait important, l'application permet aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs renseignements personnels en tout temps, ce qui signifie qu'ils peuvent partager leurs renseignements personnels vérifiés de façon sécuritaire, et révoquer l'accès à leurs données lorsque cela n'est plus nécessaire.

La plateforme d'identité a été développée par one37, et Oaro veille à la validation de l'intégrité des documents, garantissant que la solution respecte tous les règlements sur la protection des données et la protection des renseignements personnels contenus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Autres citations :

« OARO est très fière de participer à ce projet pilote à l'avant-garde de l'industrie. L'ajout de la biométrie à l'expérience de vol offre une expérience aéroportuaire grandement améliorée, ce qui nous rapproche d'une expérience de voyage sans contact plus sécuritaire. »

- Mike Maxwell, chef de la division de l'aviation d'OARO

« En tant que chef de file mondial des solutions libre-service pour les passagers, l'initiative Trusted Boarding cadre parfaitement avec notre vision qui consiste à renforcer l'autonomie des voyageurs et à leur offrir une expérience de voyage fluide et pratique. La continuité du partenariat technologique de 10 ans entre Embross et WestJet, cette collaboration avec Telus et ses partenaires, est un excellent exemple de technologies mises au point au Canada qui profitent aux voyageurs canadiens. Nous sommes ravis de constater le succès de cette initiative, et nous travaillons avec les organismes de réglementation afin de procurer ces avantages aux voyageurs de partout Canada. »

- Myles Tzelepis, vice-président, Produits et marketing, Embross

« Il est grand temps d'éliminer les tracas liés aux déplacements. Grâce à la plateforme one37, les voyageurs peuvent maintenant partager leurs données avec WestJet de façon sécuritaire et confidentielle, ce qui leur permet de réduire le temps d'attente et d'éviter les files, tout en profitant d'une expérience sans contact. Ce projet pilote mené en collaboration avec WestJet, une compagnie aérienne visionnaire, et TELUS, un chef de file de la transformation numérique, marque le début d'une nouvelle ère des voyages grâce à la mise en application d'échanges de données fiables entre tous les intervenants. »

- Fadwa Mohanna, chef de la direction de one37

TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com , ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSNews) et Instagram (@Darren_Entwistle) .

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés sous l'égide de WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux, pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable, comme le stipule sa promesse de Sécurité avant tout . Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet.

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et WestJet News à twitter.com/westjetnews.

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Ajoutez à vos favoris la page Salle de presse de WestJet : westjet.com/en-ca/news

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]; Relations avec les médias, TELUS, Tatianna Goldsney, [email protected], 587 897-7430

Liens connexes

http://www.westjet.com