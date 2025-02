L'attribution d'un contrat historique à WestJet renforcera le centre aérospatial de l'Ouest canadien, tandis que le nouvel atelier de réparation de moteurs et la cellule d'essai de Lufthansa Technik stimuleront la création d'emplois et les retombées économiques à long terme.

CALGARY, AB , le 13 févr. 2025 /CNW/ - WestJet et Lufthansa Technik ont annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat exclusif en vertu duquel Lufthansa Technik fournira des services d'entretien des moteurs LEAP-1B de CFM International* qui équipent la flotte d'appareils Boeing 737 de la compagnie aérienne. Ce contrat d'une durée de 15 ans et d'une valeur de plusieurs milliards de dollars est le plus important des 30 ans d'histoire de WestJet et fait suite à un processus d'approvisionnement concurrentiel rigoureux à l'échelle mondiale. En tant que leader mondial dans le domaine de l'entretien, de la réparation et de la révision (MRO) d'aéronefs, Lufthansa Technik établira une nouvelle station de réparation de moteurs dédiée à l'entretien des moteurs LEAP-1B pour les travaux sur les ailes proches et les travaux à rotation rapide. L'installation comprendra une cellule d'essai moderne, la première du genre au Canada, pour les moteurs de prochaine génération et stimulera la création d'emplois dans la région. Les activités devraient commencer en 2027, et WestJet sera le client de lancement.

Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet, et Harald Gloy, chef de l’exploitation de Lufthansa Technik (gauche et droite), signent un contrat historique d’entretien des moteurs d’aéronefs à Calgary. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership) (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Alexis von Hoensbroech, directeur général du Groupe WestJet, a déclaré : « WestJet a été fondée sur l'idée d'améliorer le transport aérien et de le rendre abordable pour les Canadiens. Ce contrat historique nous permettra de rapatrier au Canada des opérations essentielles de réparation de moteurs et d'offrir une plus grande efficacité et une plus grande certitude en matière de coûts pour une partie essentielle de nos activités, tout en démontrant notre engagement à améliorer notre compétitivité et à soutenir l'économie de l'Alberta. « Nous sommes fiers de nous associer à Lufthansa Technik. « C'est un moment extraordinaire pour WestJet, nos invités, les WestJetters, les collectivités de l'Ouest canadien et nos fournisseurs. »

Aux termes de ce contrat, Lufthansa Technik fournira à WestJet, le plus grand exploitant de 737 MAX au Canada, un large éventail de services, tels que des visites d'atelier rapides, des réparations sur les ailes et des restaurations complètes des performances. Ce partenariat couvre la flotte actuelle de WestJet, qui compte plus de 50 Boeing 737 MAX (sur un total de 200 appareils), un nombre qui devrait passer à plus de 130 avant la fin de la décennie si l'on en croit le carnet de commandes actuel de la compagnie. Les activités de réparation de moteurs CFM LEAP-1B de WestJet seront assurées par Lufthansa Technik au travers de son vaste réseau mondial. Alors que les travaux de révision continueront d'être effectués sur le site principal de Hambourg, en Allemagne, et dans la joint-venture de la société près de Wrocław, en Pologne, Lufthansa Technik a l'intention d'introduire des visites d'atelier rapides dans la station de réparation nouvellement créée à Calgary, au Canada.

Soeren Stark, directeur général de Lufthansa Technik, a déclaré : « Ce contrat est l'un des plus importants jamais accordés à un prestataire de services de maintenance et d'entretien de moteurs CFM LEAP dans le monde entier. Ce contrat souligne la position de chef de file de Lufthansa Technik dans le domaine du soutien des moteurs de nouvelle génération. « Nous apprécions grandement la confiance que WestJet accorde à notre expertise et à notre capacité à devenir un partenaire de confiance à long terme. « En même temps, nous sommes reconnaissants de l'appui solide de nos alliés locaux au Canada, qui est essentiel pour faire progresser la création d'un nouvel atelier de réparation de moteurs et d'une nouvelle installation de cellules d'essai à Calgary. »

CFM International, développeur et constructeur des moteurs LEAP-1B, a mis en place un écosystème de services MRO ouvert pour sa famille de moteurs LEAP. En tant que partenaire de services MRO de premier plan de CFM, Lufthansa Technik est autorisée à fournir des services complets de MRO pour ces moteurs. L'entreprise a été le premier fournisseur indépendant de services MRO reconnu par CFM pour l'entretien des moteurs LEAP-1A et LEAP-1B et a effectué plus de 60 opérations d'entretien, dont la première visite d'atelier de restauration des performances (PRSV) du LEAP-1A (version Airbus du moteur) au monde.

Partenariat pour la création d'un centre aéronautique de classe mondiale dans l'Ouest canadien

La création de la future installation de Lufthansa Technik Canada est rendue possible grâce à la collaboration et au financement de partenaires tels que le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, l'Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF), le Calgary Economic Development, l'aéroport international de Calgary et la Banque canadienne de l'infrastructure. Ces partenaires ont joué un rôle essentiel dans la croissance du pôle aéronautique de Calgary.

L'Administration de l'aéroport de Calgary (l'Administration) est fière d'avoir signé un contrat de location à long terme avec Lufthansa Technik pour la construction d'une installation d'entretien de moteurs et de cellules d'essai qui servira, entre autres, à WestJet en tant que client principal. Cet investissement de 120 millions de dollars a été réalisé avec le soutien du gouvernement de l'Alberta, de la Banque canadienne de l'infrastructure, de PrairiesCan et de l'OCIF, en collaboration avec le Calgary Economic Development. L'Administration supervisera les phases de financement, de planification, de construction et de déploiement des bâtiments connexes, qui occuperont neuf acres de terrain aéroportuaire de premier ordre, s'intégrant parfaitement aux plans de croissance stratégique de l'aéroport international de Calgary. L'installation stimulera le développement économique régional et renforcera le rôle de Calgary en tant que porte d'entrée pour l'innovation et l'excellence de l'aviation internationale, tout en permettant aux compagnies aériennes d'accéder à des installations de classe mondiale afin de garantir des services d'entretien fiables, efficaces et moins coûteux.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de PrairiesCan, investit 8 millions de dollars dans l'Administration de l'aéroport de Calgary pour la construction, l'aménagement et l'équipement de la nouvelle installation d'entretien et d'essai de moteurs d'aéronefs de 150 000 pieds carrés à l'aéroport international de Calgary.

Le gouvernement de l'Alberta accorde à la cellule d'essai et à l'installation d'entretien des moteurs de Lufthansa Technik une aide totale de 7,45 millions de dollars, soit 3 millions de dollars alloués par l'Investment and Growth Fund et 4,45 millions de dollars alloués par l'Aerospace Workforce Development Grant. L'Investment and Growth Fund est un programme d'incitation à la conclusion d'accords qui aide l'Alberta à soutenir les investissements privés de grande valeur et créateurs d'emplois. L'Aerospace Workforce Development Grant vise à fournir un appui en matière de formation et de développement de la main-d'œuvre afin d'attirer les investissements, de stimuler l'innovation et de favoriser un développement économique transformateur dans le secteur aérospatial de l'Alberta.

L'OCIF investit jusqu'à 2,5 millions de dollars sur quatre ans pour aider Lufthansa Technik à établir son siège social dans l'Ouest canadien à Calgary, y compris son installation de réparation et sa cellule d'essai. L'installation travaillera sur des carburants plus durables et des moteurs de prochaine génération. Cette initiative vise à élargir le vivier de talents de la région, tout en offrant une formation pratique, et à positionner Calgary en tant que chef de file du développement aérospatial.

Calgary Economic Development (CED) a joué un rôle clé dans l'expansion de Lufthansa Technik à Calgary en mettant ses dirigeants en contact avec les principales parties prenantes et en mettant en valeur l'environnement commercial compétitif de la ville et son secteur aéronautique florissant. Le CED a également mis en évidence le vivier de talents qualifiés de Calgary au moyen de projections détaillées, de partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur et d'une expertise technique.

La filiale canadienne en propriété exclusive de Lufthansa Technik prévoit créer jusqu'à 160 nouveaux emplois à Calgary d'ici 2030. La construction de l'installation d'entretien des moteurs devrait commencer au milieu de 2025 et devrait durer environ deux ans. Une fois achevée, elle permettra d'effectuer toute une série de fonctions et de travaux d'entretien de moteurs qui étaient jusqu'à présent réalisés à l'extérieur du Canada. Pour se préparer aux opérations, un centre de formation spécialisé ouvrira ses portes cette année afin de doter les nouveaux employés des compétences nécessaires. Le recrutement pour divers postes commencera bientôt.

L'expansion de Lufthansa Technik dans l'Ouest canadien s'inscrit dans le cadre de sa stratégie « Ambition 2030 », qui met l'accent sur les investissements dans les activités de base et la croissance mondiale. Un élément clé de cette démarche est l'amélioration des capacités de MRO pour répondre à la demande croissante, en particulier pour le moteur CFM LEAP-1B. Le moteur du Boeing 737 MAX est en passe de devenir le premier moteur de la région Amériques. Lufthansa Technik a ainsi la possibilité de faire croître ses activités avec diverses compagnies aériennes nord-américaines. Pour tirer parti de cette croissance, la société prévoit d'augmenter considérablement ses capacités d'exécution rapide et de renforcer sa présence dans la région.

L'accent mis par WestJet sur le développement régional est évident dans son centre aéronautique mondial de Calgary. Grâce à des investissements stratégiques, la ville est devenue la plaque tournante de taille moyenne la plus connectée en Amérique du Nord. L'engagement continu de WestJet à bâtir un pôle aérospatial de classe mondiale à Calgary contribue à la croissance économique et à la création de nouvelles possibilités d'emploi. Cette nouvelle phase de la croissance de WestJet renforcera non seulement la position de Calgary dans le paysage aéronautique mondial, mais aussi la prospérité économique de la région. Le contrat de plusieurs milliards de dollars et le partenariat entre WestJet et Lufthansa Technik s'appuient sur le protocole d'entente fondamental conclu entre WestJet et le gouvernement de l'Alberta, qui vise à stimuler les économies, à créer des emplois durables et à mettre en place l'infrastructure nécessaire à la poursuite de l'expansion.

Autres citations :

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'accueillir Lufthansa Technik Canada à Calgary. Ce projet d'envergure aura un impact considérable sur notre économie et témoigne de la grande confiance des investisseurs dans notre province. L'Alberta est un endroit où vous pouvez développer votre entreprise et prospérer dans l'avenir. Grâce à son faible taux d'imposition des sociétés et à sa main-d'œuvre hautement qualifiée, l'Alberta reste l'une des juridictions les plus favorables aux entreprises en Amérique du Nord. « L'investissement d'aujourd'hui est une autre preuve de la réputation nationale et internationale de l'Alberta en tant que plaque tournante de premier plan de l'aérospatiale et de l'aviation. » - Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« Cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie est une étape importante pour faire de Calgary et de l'Alberta des chefs de file mondiaux en matière d'innovation aéronautique. Notre gouvernement est fier de s'associer à l'Administration de l'aéroport de Calgary, aux chefs de file de l'industrie et à tous les niveaux de gouvernement pour renforcer le secteur de l'aviation au Canada. Nous nous sommes imposés face à une forte concurrence pour obtenir cette opportunité, mettant en avant l'esprit d'innovation de notre région et son engagement en faveur de la réduction des émissions. « Ensemble, nous mettons au point et adoptons des technologies de pointe qui stimuleront la compétitivité des petites et moyennes entreprises dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation. » - L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« L'investissement de Lufthansa Technik Canada est le plus récent ajout à notre secteur en pleine croissance de l'aviation et de l'aérospatiale. L'Alberta continue d'attirer des entreprises de calibre mondial comme Lufthansa Technik en raison de ses politiques favorables aux entreprises, de ses faibles taux d'imposition et de ses talents novateurs. « Cet investissement créera des centaines d'emplois pour les Albertains laborieux et contribuera à la diversification de notre économie. » - Matt Jones, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce

« Cet investissement renforce le rôle de Calgary en tant que plaque tournante de l'innovation aérospatiale et des technologies aéronautiques de pointe. « En attirant des chefs de file de l'industrie comme Lufthansa Technik, nous veillons à ce que notre ville demeure un phare pour les talents avant-gardistes et les progrès technologiques révolutionnaires. » - Le maire Jyoti Gondek

« Nous sommes fiers d'investir 172 millions de dollars dans des infrastructures qui soutiennent les services d'aviation à l'aéroport international de Calgary. Notre collaboration avec l'Administration de l'aéroport de Calgary permet à leur projet de passer du stade de la planification à celui de la mise en œuvre. « Ces installations de calibre mondial renforceront l'infrastructure aéronautique du Canada, créeront des emplois de grande qualité à long terme et stimuleront la croissance économique dans la région. » - Ehren Cory, chef de la direction, Banque de l'infrastructure du Canada

« Avec le soutien de l'OCIF, Calgary continue de s'affirmer comme une destination pour les innovateurs et les penseurs avant-gardistes. « Cette nouvelle installation s'appuie sur des investissements antérieurs dans le cadre de notre stratégie visant à soutenir le développement des talents, à faire croître les entreprises et à positionner Calgary comme un centre d'innovation en aérospatiale, créant des emplois et renforçant la résilience économique de notre ville et des générations futures. » - Brad Parry, chef de la direction, Opportunity Calgary Investment Fund

« Ce projet est un exemple remarquable de ce qui peut être accompli lorsque notre écosystème aéronautique et tous les niveaux de gouvernement s'unissent - Lufthansa Technik en tant que premier fournisseur, WestJet en tant que client essentiel, le soutien critique de Calgary Economic Development et du gouvernement de l'Alberta par l'intermédiaire du ministère de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce, ainsi que l'Administration de l'aéroport de Calgary, la Banque de l'infrastructure du Canada, Prairies Economic Development Canada et Opportunity Calgary Investment Fund. En construisant cette installation de pointe à Calgary, nous veillons à ce que WestJet et toutes les compagnies aériennes canadiennes aient accès à des services d'entretien fiables, rentables et efficaces tout en construisant une infrastructure essentielle dans les domaines de l'ingénierie, de la formation et de l'entreprise pour faire de Calgary et de l'Alberta un centre d'excellence en matière d'aviation en Amérique du Nord. » Chris Dinsdale, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport de Calgary.

« Après des années de travail acharné et de collaboration pour mettre en valeur notre ville et établir des liens avec des partenaires de l'industrie, nous sommes ravis de voir Lufthansa Technik atterrir dans la ville au ciel bleu. « L'environnement commercial concurrentiel de Calgary et son vaste vivier de talents nous positionnent pour notre croissance future, et l'établissement du centre de l'Ouest canadien de Lufthansa Technik dans notre ville prouve ce qui est possible alors que nous continuons de nous établir en tant que chef de file mondial de l'aérospatiale. » - Brad Parry, président et chef de la direction, Calgary Economic Development



* Lufthansa Technik est un fournisseur de services LEAP-1A et LEAP-1B agréé par CFM International

* CFM International est une coentreprise détenue à parts égales par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines

* Les ateliers de MRO CFM LEAP Premier font partie d'un écosystème de MRO ouvert dans lequel CFM, les fournisseurs MRO Premier et les ateliers tiers sont en concurrence pour les travaux de MRO. Les titulaires d'une licence Premier MRO bénéficient du plus haut niveau de formation et d'assistance de CFM, ainsi que d'un accès accru aux technologies propriétaires de révision et de réparation. L'écosystème MRO ouvert favorisant la concurrence, il permet aux opérateurs d'optimiser leurs coûts, d'obtenir des créneaux d'admission et des délais d'exécution adaptés à leurs besoins et d'augmenter la valeur résiduelle de leurs moteurs, comme c'est le cas aujourd'hui avec les moteurs CFM56.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet à [email protected]

À propos de Lufthansa Technik

Le Lufthansa Technik Group est l'un des principaux fournisseurs de services techniques aéronautiques dans le monde. Certifiée au niveau international en tant qu'organisation de maintenance, de production et de conception, l'entreprise emploie plus de 24 000 personnes dans des dizaines d'endroits dans le monde. Lufthansa Technik offre la gamme complète de services pour les avions commerciaux, VIP et de mission spéciale. Le portefeuille comprend l'entretien, la réparation, la révision et la modification des cellules, des moteurs, des composants et des trains d'atterrissage, ainsi que la fabrication de produits de cabine innovants et le soutien numérique de la flotte.

Pour en savoir plus sur Lufthansa Technik, consultez le site lufthansa-technik.com

Suivez Lufthansa Technik sur LinkedIn : Lufthansa Technik AG

Suivez Lufthansa Technik sur Facebook à l'adresse facebook.com/LufthansaTechnikGroup

Suivez Lufthansa Technik sur X à l'adresse x.com/LHTechnik

Suivez Lufthansa Technik sur Instagram à l'adresse instagram.com/LHTechnik

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/c/LufthansaTechnikGroup

Envoyez un courriel à Lufthansa Technik, Relations avec les médias, à l'adresse [email protected]

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements : Jennifer Booth, WestJet, Gestionnaire principal, Relations avec les médias et les auditoires, [email protected]; Lea Klinge, Lufthansa Technik, Porte-parole, [email protected]