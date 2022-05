« Nous devons continuer à faciliter le transport de services, de personnes et de fournitures d'urgence indispensables vers l'Ukraine et ses citoyens, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. En nous associant à FlightHub, nous pouvons permettre à l'équipe exceptionnelle de GlobalMedic de poursuivre ses efforts exemplaires et cruciaux visant à fournir une aide humanitaire à l'Ukraine et à ses citoyens par la distribution de fournitures médicales, de nourriture et de produits d'hygiène aux gens qui évacuent le pays. »

Le groupe WestJet a annoncé des mesures supplémentaires à l'appui des efforts humanitaires en Ukraine en mars 2022.

« FlightHub est fière de s'associer à Westjet et de fournir de l'aide humanitaire pour la crise en cours en Ukraine, a déclaré Chris Cave, chef de la direction du groupe FlightHub. Nous saluons le travail accompli par l'équipe de GlobalMedic et nous espérons que le transport de ses membres plus près des lignes de front du conflit contribuera à mener à bien leur mission qui consiste à fournir un soutien essentiel dans toute la région. »

« Nos équipes travaillent sans relâche pour offrir du soutien aux réfugiés ukrainiens. Ce partenariat entre WestJet et FlightHub nous donne une plus grande souplesse pour déplacer nos équipes là où elles sont requises afin de fournir l'aide nécessaire aux personnes dans le besoin en temps opportun. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration et de l'incidence qu'elle aura sur les réfugiés que nous aidons au moyen de nos programmes », a déclaré Rahul Singh, Ordre de l'Ontario, directeur général de GlobalMedic.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

À propos du groupe FlightHub

Le groupe FlightHub possède et exploite FlightHub et Justfly, deux des principales agences de voyages en ligne en Amérique du Nord. Nous rendons les voyages accessibles, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de visiter de nouveaux endroits et d'explorer de nouvelles cultures. Nous servons des millions de clients chaque année, et notre objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les moins chers disponibles, ainsi que des itinéraires optimaux et un service à la clientèle exceptionnel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://flighthubgroup.com.

À propos de GlobalMedic

GlobalMedic est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui offre des programmes de renforcement des capacités et des services de secours en cas de catastrophe à grande échelle dans le monde. GlobalMedic a répondu à 240 catastrophes dans 80 pays, y compris des tremblements de terre en Équateur, en Haïti, au Japon et au Népal; des tsunamis au Japon et au Sri Lanka; des typhons aux Philippines et à Taïwan; des ouragans à la Grenade et au Guatemala; des cyclones en Inde, au Myanmar, au Vanuatu et au Mozambique; des inondations au Bangladesh, au Mexique et au Pakistan; des sécheresses et des famines au Kenya et en Mauritanie; des épidémies au Libéria et en Sierra Leone; et des situations urgentes complexes à Gaza, en Irak, au Mali, en Somalie, en Syrie, en Ukraine et au Yémen.

GlobalMedic travaille en Ukraine depuis 2014, soutenant les personnes touchées ou déplacées en raison de l'intensification du conflit dans l'est du pays. Les équipes de GlobalMedic ont distribué des produits d'hygiène, de la nourriture, des trousses de premiers soins et des unités de purification de l'eau à de nombreuses familles vulnérables. En 2019, GlobalMedic a également établi un programme de sécurité alimentaire et de création d'emplois pour soutenir les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]; Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias du groupe FlightHub, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse [email protected]