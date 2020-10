L'annonce marque un retour aux remboursements de WestJet antérieurs à la pandémie de COVID-19

CALGARY, AB, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le groupe de sociétés WestJet a annoncé aujourd'hui qu'il commencera à rembourser ses invités selon la méthode de paiement utilisée par ces derniers pour les billets de n'importe quelle période, annulés par WestJet et Swoop en raison de la pandémie de COVID-19.

À compter du lundi 2 novembre 2020, WestJet communiquera systématiquement avec les invités admissibles, en commençant par ceux dont le vol a été annulé au début de la pandémie. Le processus de remboursement devrait prendre de six à neuf mois, le temps de traiter les demandes admissibles. Vous trouverez de l'information supplémentaire à la fin de ce communiqué.

« Nous sommes une compagnie aérienne qui a bâti sa réputation en accordant la priorité aux gens, a déclaré Ed Sims, président-directeur général de WestJet. Les voyageurs nous ont dit haut et fort que, dans ce monde marqué par la COVID-19, ils veulent être rassurés sur deux fronts, soit un environnement de voyage le plus sécuritaire possible et les remboursements. Depuis le début de la pandémie, nous offrons un environnement sécuritaire grâce à notre programme La sécurité avant tout, et, à compter du lundi 2 novembre, nous rembourserons de façon proactive les itinéraires annulés par WestJet et Swoop, et ce selon la méthode de paiement utilisée par les invités. »

« Le fait de ne pas pouvoir démontrer que nos invités sont au cœur de chaque décision a été incroyablement démoralisant pour toutes les personnes qui travaillent ici, au sein de l'une des marques les plus appréciées du Canada, a poursuivi M. Sims. Grâce aux efforts de milliers de WestJetters, nous sommes convaincus que nous pouvons maintenant commencer à procéder aux remboursements de façon proactive. Nous sommes la première compagnie aérienne nationale au Canada à le faire. »

À compter du lundi 2 novembre 2020, WestJet communiquera de façon proactive avec les invités admissibles à un remboursement selon la forme de paiement utilisée par ces derniers, en commençant par les vols annulés par la compagnie aérienne au début de la pandémie. WestJet s'attend à ce qu'il y ait un arriéré administratif et demande aux invités d'attendre qu'on communique avec eux pendant qu'elle traite les demandes le plus rapidement possible.

Un message d'Ed Sims aux invités est disponible sur westjet.com.

Information supplémentaire :

Vous trouverez de plus amples renseignements sur westjet.com/refund.

WestJet communiquera avec les invités admissibles à compter du lundi 2 novembre 2020.

WestJet communiquera avec les invités admissibles selon l'ordre chronologique d'annulation, en commençant par les vols annulés en mars 2020 au début de la pandémie.

Nous demandons aux invités d'attendre que WestJet communique avec eux pour ne pas surcharger le centre d'appels.

Les invités de Vacances WestJet continueront de suivre le processus déjà établi.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

