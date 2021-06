« Nos nouveaux avions-aéronefs commerciaux spécialisés constituent une évolution naturelle des services aux invités concurrentiels que WestJet offre avec succès depuis 25 ans. Il offrira aux clients de fret un rendement fiable et ponctuel, ainsi qu'un avantage concurrentiel en matière de coûts, synonymes de WestJet », a déclaré Charles Duncan, vice-président directeur, Fret et président, Swoop.

Tout au long de l'année 2022, WestJet Cargo élargira sa flotte de 737-800BCF, afin de travailler compléter l'offre actuelle de l'entreprise de fret existante de WestJet. L'aéronef à fuselage étroit 737-800 est rapide à charger et à piloter, ce qui permet à WestJet Cargo d'offrir à ses clients une plus grande efficacité énergétique, une plus grande flexibilité et une plus grande fréquence. Les routes et les services programmés de WestJet Cargo répondront aux divers besoins des clients du secteur de fret en utilisant le réseau existant de WestJet et les pilotes de 737 hautement qualifiés.

« WestJet Cargo accroîtra les retombées économiques grâce à un produit concurrentiel pour les expéditeurs, ainsi qu'à de nouvelles possibilités d'emploi, a poursuivi M. Duncan. Des frets à fuselage étroit spécialisés, rentables et agiles feront de WestJet Cargo un concurrent dynamique et solide. »

La capacité de WestJet Cargo d'expédier des marchandises sur des cargos spécialisés ou dans la cale à marchandises sur des routes commerciales offre aux clients de fret une fiabilité, une flexibilité et une capacité accrues pour transporter leurs diverses expéditions vers la destination de leur choix.

« Depuis la création de WestJet, il y a 25 ans, notre objectif collectif est d'offrir des prix concurrentiels et des niveaux de service supérieurs, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction, WestJet. Alors que nous lançons notre service de fret spécialisé dans un marché qui nécessite une offre concurrentielle encore plus grande que celle qui existait en 1996, nous nous engageons à offrir aux clients un plus grand choix, des coûts réduits et un service à la clientèle exceptionnel. »

Au fur et à mesure que WestJet Cargo prendra de l'expansion, son équipe, son réseau et ses plans de vol en feront autant. Pour en savoir plus sur la façon dont WestJet Cargo peut répondre aux besoins d'expédition, ou pour découvrir d'incroyables possibilités d'emploi, visitez WestJet Cargo.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

