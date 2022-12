La compagnie aérienne franchit la première étape pour accroître sa capacité globale de plus de 25 % par rapport à celle de YYC en 2023

De nouvelles liaisons intercontinentales entre Calgary et Tokyo, Barcelone et Édimbourg, et des fréquences accrues entre Calgary et Dublin, Londres, Paris et Rome améliorent considérablement les options pour les visiteurs d'agrément, les voyages d'affaires et les services de fret.

CALGARY, AB, le 5 déc. 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui, dans le cadre de sa stratégie de croissance élargie, ses itinéraires de Boeing 787 Dreamliner de l'été 2023 au départ de l'aéroport international de Calgary (YYC), dévoilant Tokyo, au Japon, comme première destination en Asie avec un nouveau service à l'aéroport international Narita. La compagnie aérienne crée également de plus grandes possibilités de tourisme bilatéral et accroît la connectivité entre l'Ouest canadien et l'Europe grâce à un nouveau service entre Calgary et Barcelone, en Espagne, et Édimbourg, en Écosse, ainsi qu'à des fréquences accrues sur les liaisons européennes existantes. L'annonce d'aujourd'hui survient alors que WestJet se prépare à étendre ses activités au Canada et en Amérique du Nord au cours des prochains mois.

Parfaitement positionné pour relier l'Ouest canadien au reste du monde, le Boeing 787 de WestJet au départ de Calgary permettra à la compagnie aérienne de s'envoler vers huit destinations transocéaniques en 2023. Avec 40 départs par semaine planifiés stratégiquement pour maximiser la capacité de correspondance dans 24 collectivités de l'Ouest canadien, la compagnie aérienne offrira des options plus concurrentielles pour ses clients des secteurs des loisirs et des affaires, ainsi que pour les clients du fret, dans le cadre de sa nouvelle orientation stratégique.

« C'est un grand jour pour le Groupe WestJet, nos invités et nos partenaires alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie et que nous démontrons notre intérêt pour l'Ouest alors que nous augmentons notre capacité à Calgary de plus de 25 % en 2023. Nous commencerons par l'expansion de nos liaisons intercontinentales, et les annonces futures seront axées sur les ajouts nationaux et nord-américains qui offriront des options de transport encore plus abordables à nos clients au cours de la nouvelle année, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. Avec Calgary comme aéroport d'attache de nos avions 787, l'accès entre les collectivités de l'Ouest canadien et ces destinations intercontinentales jouera un rôle essentiel dans la création d'un pipeline aérien économiquement prospère qui relie mieux les Canadiens au monde et le monde à l'Ouest canadien. »

Tokyo, Japon - La seule porte d'entrée, en Asie, pour des vols sans escale en partance de l'Alberta

Avec sa vaste architecture moderne, ses racines traditionnelles, ses liens établis avec les économies du tourisme et des affaires de l'Alberta et sa connectivité avec plus de 50 destinations partout sur le continent, Tokyo est un choix naturel pour la première destination de WestJet en Asie. Avec un service saisonnier trois fois par semaine à compter du 30 avril 2023, WestJet sera la seule compagnie aérienne à offrir des services aériens transpacifiques vers l'Asie directement à partir de l'Alberta.

« Le gouvernement de l'Alberta félicite Calgary et WestJet, et estime qu'il s'agit d'une annonce majeure pour notre province. L'Alberta s'ouvre davantage au monde. Nous sommes ravis de constater que l'entente d'octobre se traduira par des milliards de dollars de nouveaux investissements à Calgary, a déclaré Danielle Smith, première ministre de l'Alberta. De nouvelles liaisons ouvrent notre province aux grandes villes du monde entier. Nous attendons avec impatience d'autres bonnes nouvelles comme celle-ci et nous demeurons déterminés à assurer la croissance future du secteur de l'aviation et du tourisme de l'Alberta. »

Détails du service de WestJet à destination de Tokyo*

Itinéraire Date de début Fréquence Heure de départ Heure

d'arrivée Calgary - Tokyo

Narita 30 avril 2023 3 vols par

semaine 18 h 55 20 h 00 Tokyo Narita -

Calgary 1er mai 2023 3 vols par

semaine 22 h 00 16 h 00

* En attente de l'approbation du gouvernement







Renforcer la filière touristique de l'Ouest canadien entre l'Alberta et l'Europe grâce à un plus grand nombre de vols et un accès sans escale à l'Écosse et à l'Espagne

WestJet renforcera sa présence européenne entre Calgary et six destinations transatlantiques cet été en augmentant la fréquence sur les liaisons européennes populaires existantes et en accueillant un nouveau service sans escale vers Édimbourg, en Écosse et Barcelone, en Espagne.

Le service de WestJet de Calgary à Barcelone et à Édimbourg sera offert de façon saisonnière de mai à octobre, jusqu'à trois fois par semaine. Avec l'ajout de ses nouvelles liaisons, WestJet offrira un service à six villes européennes, augmentant sa capacité de 95 pour cent avec des vols vers Londres Heathrow et Gatwick, Paris, Rome et Dublin.

« C'est un grand jour pour WestJet, notre ville et l'aéroport international de Calgary YYC. Les Calgariens ont maintenant plus de choix lorsqu'ils voyagent à l'étranger grâce à l'investissement d'envergure de WestJet dans les vols en partance de notre aéroport. Le fait que WestJet ait fait de Calgary sa seule plaque tournante mondiale pour les 787 et qu'elle propose ces nouvelles liaisons témoigne de sa confiance dans l'avenir économique de Calgary et de l'Alberta. Et cela renforce l'avantage de la position stratégique de l'aéroport international de Calgary YYC en tant que plaque tournante des connexions mondiales », a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary.

Détails du service 787 de WestJet vers l'Europe cet été

Itinéraire Date de début Pic de fréquence Calgary - Barcelone* 6 mai 2023 3 vols par semaine Calgary - Édimbourg* 17 mai 2023 3 vols par semaine Calgary - Londres (Heathrow) Continué après l'hiver 7 vols par semaine Calgary - Londres (Gatwick) 30 avril 2023 7 vols par semaine Calgary - Paris Continué après l'hiver 7 vols par semaine Calgary - Rome 6 avril 2023 5 vols par semaine Calgary - Dublin 30 avril 2023 5 vols par semaine

*Nouvel itinéraire à partir de YYC







Autres citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est plus importante que de nouveaux vols directs. Cela signifie de nouveaux emplois. Cela stimulera notre industrie touristique et améliorera les liens entre les Calgariens et leurs familles à l'étranger. Cela signifie un meilleur accès à notre incroyable ville. Les nouvelles liaisons de WestJet joueront un rôle important pour attirer des investissements et des visiteurs à Calgary. Félicitations à WestJet, qui continue d'investir dans de nouvelles façons de relier les Calgariens et notre économie au monde. »

- Jyoti Gondek, maire de Calgary

« C'est la première fois que nous avons une liaison directe entre Édimbourg et Calgary, et il est toujours excitant de voir notre connectivité s'étendre et rapprocher l'Écosse des grandes villes du monde. L'engagement de WestJet à l'égard d'Édimbourg et de l'Écosse témoigne de la confiance que nous avons dans notre marché et de l'énorme intérêt que suscitent l'Écosse et le Canada en tant que destinations touristiques, ainsi que des liens commerciaux et commerciaux importants. Nous sommes préparés à une ruée sur les billets et nous sommes impatients de travailler avec WestJet pour faire de cette liaison un succès et explorer d'autres possibilités le cas échéant. »

- Gordon Dewar, directeur général de l'aéroport d'Édimbourg

« Le lancement d'un service direct entre Édimbourg et Calgary est une excellente nouvelle pour les gens et les entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Nous investissons dans ce service pour faciliter les déplacements entre l'Écosse et Calgary, ainsi que dans d'autres régions du Canada et de la côte Ouest des États-Unis, compte tenu du rôle de Calgary comme plaque tournante pour WestJet. Cela a le potentiel de créer des avantages économiques, sociaux et culturels tout en améliorant notre connectivité internationale. Je me réjouis également de l'utilisation, sur la liaison, du Boeing 787 qui est l'un des aéronefs de dernière génération de WestJet qui aidera à réduire les émissions de carbone. Je souhaite à WestJet et à l'aéroport d'Édimbourg tout le succès possible avec ce nouveau service. »

- La ministre des Transports du gouvernement écossais, Jenny Gilruth

