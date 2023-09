WestJet commanditera la bataille de l'Alberta la plus attendue de cette saison de la LNH

EDMONTON, AB, le 25 sept. 2023 /CNW/ - WestJet, en partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNH), a annoncé aujourd'hui qu'elle sera le transporteur aérien officiel de la Classique Héritage Tim Hortons 2023 de la LNH, qui aura lieu le dimanche 29 octobre 2023.

De retour à Edmonton, ville où a eu lieu la première édition de cet événement, la Classique Héritage Tim Hortons de la LNH sera présentée au célèbre stade du Commonwealth à 17 h (HNR) pour célébrer le 20e anniversaire de ce match extérieur de la LNH.

« Le hockey a toujours fait partie de l'identité dynamique de notre province et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer ce passe-temps préféré des Canadiens que par la tradition de la Classique Héritage de la LNH, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. Nous sommes ravis d'être le transporteur aérien officiel de la Classique Héritage Tim Hortons 2023 de la LNH, en offrant une connectivité directe entre Edmonton et plus de 22 collectivités pour assister à la bataille de l'Alberta la plus attendue de la saison de la LNH. »

« Pour célébrer les 20 ans de l'un des événements les plus appréciés du calendrier de la LNH, nous sommes heureux d'accueillir WestJet comme transporteur aérien officiel de la Classique Héritage Tim Hortons 2023 de la LNH, a déclaré Kyle McMann, vice-président principal, Développement des affaires en Amérique du Nord de la LNH. Alors que nous nous lançons dans un nouveau partenariat, nous sommes fiers de ramener le hockey en plein air de la LNH là où s'est tenue la première édition de la Classique Héritage en 2003. Nous sommes ravis de partager la présentation de cet événement spécial et d'établir un lien entre nos partisans et WestJet, une puissante marque albertaine. »

LNH et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées et le nom et le logo Classique Héritage de la LNH sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. LNH et les équipes de la LNH sont la propriété de la LNH et de ses équipes. © LNH 2023. Tous droits réservés.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes se livrent compétition pour remporter le trophée le plus prestigieux de l'histoire du sport professionnel, la Coupe StanleyMD. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs de hockey dans les centres sportifs, ainsi que par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 191 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viaplay dans les régions nordiques, baltiques et en Pologne, YLE en Finlande, Nova en République tchèque et en Slovaquie, Sky Sports et ProSieben en Allemagne, MySports en Suisse, et CCTV5+ en Chine, en plus de rejoindre des partisans dans le monde entier grâce à des matchs disponibles en ligne dans chaque pays. Les amateurs peuvent suivre la Ligue sur leur appareil mobile grâce à l'application gratuite NHLMD, sur neufs plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de SiriusXM NHL Network RadioMC ainsi que sur le site NHL.com/fr optimisé par SAP, qui est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques sur les joueurs et les équipes, mais aussi aux sommaires officiels des matchs réguliers et des éliminatoires remontant jusqu'à la création de la Ligue. NHL Original Productions et NHL Studios produisent une programmation originale captivante qui offre un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la ligue et des équipes pour une distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s'est engagée à bâtir des collectivités saines et dynamiques en utilisant le hockey pour célébrer les amateurs de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les pays, de toutes les identités de genre, de tous les âges, de toutes les orientations sexuelles et de tous les statuts socioéconomiques. L'initiative « Le hockey est pour tout le monde » de la LNH renforce le fait que la politique officielle du sport est axée sur l'inclusion sur la patinoire, dans les vestiaires, dans les salles de réunion et dans les estrades. La LNH accroît l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'habileté afin de jouer au hockey, favorise des environnements plus inclusifs et fait croître le sport auprès d'une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans des programmes de hockey pour les jeunes et des programmes communautaires, et s'est engagée à investir 5 millions de dollars supplémentaires dans des programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

