CALGARY, AB, le 15 janv. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite du capitaine Jeff Martin, vice-président directeur et chef de l'exploitation de WestJet, qui prendra effet le 26 février 2021. Jeff retournera aux États-Unis pour être auprès de sa famille.

WestJet a annoncé le départ à la retraite du capitaine Jeff Martin, vice-président directeur et chef de l’exploitation, qui prendra effet le 26 février 2021. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Nous sommes très reconnaissants de tout ce que Jeff a accompli pour notre compagnie aérienne au cours des deux années et demie qu'il a passées avec nous, y compris le lancement réussi de nos Dreamliners, une ponctualité parmi les meilleures de l'industrie, la création d'un centre de contrôle des opérations de calibre mondial et des relations de travail harmonieuses » a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.

« Après plus de 31 ans dans l'industrie, le 26 février marquera mon départ à la retraite du secteur et il est tout à fait approprié que ce soit avec l'équipe de WestJet, a déclaré Jeff Martin. Dans mon parcours dans le domaine de l'aviation, ces dernières années pourraient être considérées comme parmi les plus gratifiantes. Ensemble, nous en avons accompli beaucoup, mais la plus grande réalisation pour moi réside dans l'acceptation, le soutien et les expériences que j'ai partagées avec la meilleure équipe opérationnelle de l'industrie aérienne. Ce fut un honneur de diriger cette formidable équipe et de porter fièrement l'uniforme de WestJet. »

Robert Antoniuk, actuellement vice-président, Aéroports et Services aux invités, agira à titre de chef de l'exploitation par intérim pendant la recherche mondiale visant à pour pourvoir le poste.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com