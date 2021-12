Le nouvel itinéraire sera offert dès mars 2022, améliorant la qualité globale de la desserte entre l'Ouest canadien et l'Europe

CALGARY, AB, le 1er déc. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui les détails de l'itinéraire de son nouveau service sans escale vers l'aéroport international de Heathrow, à Londres, au départ de la plaque tournante mondiale de la compagnie aérienne, l'aéroport international de Calgary. La nouvelle liaison fournit un accès au plus grand aéroport de Londres et à certaines destinations importantes de la ville. Les vols entre les deux plaques tournantes mondiales seront offerts quatre fois par semaine à compter du 26 mars 2022. Il est possible de faire une réservation au WestJet.com, dès aujourd'hui.

Détails du service de vols de WestJet entre Calgary et Heathrow :

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Heathrow Mardi, mercredi, vendredi, samedi Du 26 mars au

28 octobre 2022 Heathrow - Calgary Mercredi, jeudi, samedi et dimanche Du 27 mars au

29 octobre 2022

Tiré d'un communiqué précédent

« Il s'agit d'une étape importante de la reprise pour notre compagnie aérienne, qui offre le plus grand nombre de vols en provenance de l'Alberta, alors que nous établissons de nouvelles liaisons entre le Canada et l'une des plaques tournantes mondiales les plus prisées au monde, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Nous continuons de renforcer notre réseau, en proposant un plus grand nombre d'options aux voyageurs d'affaires et d'agrément. De plus, ces investissements accéléreront la reprise de notre industrie, tout en permettant à l'Ouest canadien de se remettre de la pandémie en profitant d'un réseau donnant accès à un nombre de liaisons sans précédent. »

Alors que la confiance à l'égard des voyages d'affaires et d'agrément continue d'augmenter, le nouvel itinéraire de WestJet sera offert à bord du 787 Dreamliner de la compagnie aérienne ce printemps. Les vols à bord du 787 Dreamliner de WestJet intègrent la cabine Affaires, y compris des modules équipés de sièges inclinables à plat et des repas sur demande. Vous pouvez également profiter d'une expérience supérieure avec les cabines Privilège et Économie.

« Nous sommes déterminés à élargir notre plaque tournante mondiale de Calgary et à appuyer la reprise de nombreux secteurs qui dépendent des voyages et du tourisme, a poursuivi M. Weatherill. En tant que compagnie aérienne qui offre le plus grand nombre de vols sans escale vers l'Europe en provenance de l'aéroport international de Calgary (YYC), nous nous réjouissons à l'idée que nos invités puissent tirer parti d'un plus grand nombre d'options et d'une qualité globale de la desserte accrue lors de leurs voyages entre le Canada et le Royaume-Uni. »

Avec l'ajout de l'aéroport de Heathrow au réseau de WestJet ce printemps, WestJet sera en mesure de relier Calgary à 77 destinations sans escale tout au long de l'année. WestJet continuera également d'offrir des vols sans escale au départ de Calgary, Vancouver, Toronto et Halifax à destination de l'aéroport de Gatwick, à Londres.

Autres citations

« WestJet est une compagnie aérienne exceptionnelle ayant une solide tradition de prestations de services de premier ordre offrant un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un partenaire de choix pour l'aéroport Heathrow. Au moment où les voyages reprennent graduellement, nous sommes impatients de travailler avec WestJet pour améliorer la qualité globale de la desserte entre le Royaume-Uni et le Canada et offrir encore plus de possibilités aux passagers lors de leurs déplacements au-dessus de l'Atlantique. »

- John Holland-Kaye, chef de la direction de l'aéroport Heathrow

« Le nouveau service de liaison sans escale de WestJet entre l'aéroport international de Calgary et l'aéroport Heathrow de Londres, l'aéroport le plus achalandé d'Europe, est accueilli favorablement par ceux qui doivent accéder au principal centre financier et d'affaires du monde, et par ceux qui souhaitent une liaison directe vers la découverte de la culture et des lieux d'intérêt de Londres. Nous avons hâte d'accueillir des invités provenant de l'autre côté de l'Atlantique qui veulent vivre l'expérience des terres autochtones traditionnelles et de l'accueil chaleureux qui fait la renommée de notre région. »

- Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary

« Félicitations à WestJet, qui continue d'investir dans de nouvelles façons de relier les Calgariens et notre économie au monde. L'aéroport Heathrow de Londres est un point d'accès essentiel pour les voyageurs d'affaires et d'agrément, et ce nouveau service sera très utile pour les investisseurs et les touristes qui souhaitent profiter d'un accès de calibre mondial à notre région. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Un accès aérien est essentiel à la reprise économique de notre province et à la croissance de l'industrie du tourisme. Nous avons hâte d'accueillir de nouveau les voyageurs britanniques et de présenter l'Alberta comme une destination de choix. »

- David Goldstein, chef de la direction, Travel Alberta

« Le fait d'offrir un accès aérien direct à l'aéroport Heathrow et d'améliorer la qualité de la desserte avec Londres, un marché financier et centre d'affaires mondial, accroîtra la compétitivité de l'Alberta sur le plan des investissements et du commerce. C'est également le plus récent signal de la confiance des investisseurs mondiaux envers l'économie et la reprise économique en Alberta. Nous avons hâte de mettre à profit ces vols pour attirer des investisseurs et des entreprises dans notre province, qui injecteront des capitaux et créeront des emplois pour les Albertains. »

- Rick Christiaanse, chef de la direction, Invest Alberta

« Le service sans escale de WestJet vers l'aéroport Heathrow de London, qui est reconnu mondialement, représente une excellente nouvelle. Cela nous permettra de continuer à attirer des investisseurs et des talents dans notre ville, au moment où nous travaillons ensemble pour faire de Calgary la destination de choix des meilleurs entrepreneurs au monde. »

- Brad Parry, président et chef de la direction intérimaire, Calgary Economic Development

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

