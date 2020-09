WestJet améliore l'offre d'assurance voyage liée à la COVID-19 sans frais avec une couverture américaine

La compagnie aérienne augmente la limite de couverture à 200 000 $ CA pour les déplacements à destination ou en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de l'Europe, y compris le Royaume-Uni, afin de couvrir les frais médicaux et de quarantaine liés à la COVID-19

CALGARY, AB, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet annonce que les passagers en provenance ou à destination des États-Unis, ou qui font escale aux États-Unis, sont maintenant admissibles à l'assurance voyage liée à la COVID-19 de 200 000 $CA pour les réservations aériennes et de vacances.

La couverture améliorée comprendra rétroactivement toutes les réservations effectuées à partir du 18 septembre 2020 et sera bonifiée de 100 000 $ CA pour inclure jusqu'à un maximum de 200 000 $ CA, sans frais supplémentaires pour les invités admissibles.

Pour toute réservation de billet d'avion seulement auprès de WestJet, y compris les réservations auprès de Vacances WestJet pour les voyages à destination et en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes, de l'Europe (y compris le Royaume-Uni) et les vols entrants au Canada, les invités seront admissibles à la couverture jusqu'au 31 août 2021 par l'entremise du nouveau partenaire TuGo®, pour un maximum de 21 jours. Pour les réservations de voyage aller simple, la couverture peut aller jusqu'à sept jours.

« Nos recherches nous révèlent que l'absence d'assurance liée à la COVID-19 constitue un obstacle considérable aux voyages et que nos invités cherchaient à inclure des destinations américaines dans notre offre d'assurance voyage », a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. « Les clients admissibles qui voyagent à destination et en provenance des destinations que nous desservons peuvent maintenant avoir l'esprit tranquille en sachant qu'ils sont couverts jusqu'à concurrence de 200 000 $ CA pour les frais médicaux imprévus liés à COVID-19 lorsqu'ils réservent auprès de WestJet. »

La couverture liée à la COVID-19 de TuGo pour les clients de WestJet comprend* :

la couverture liée à la COVID-19 des frais médicaux d'urgence pour les invités admissibles ayant contracté la COVID-19 pendant leur séjour à l'extérieur du Canada (ou pour les visiteurs voyageant au Canada ) jusqu'à concurrence de 200 000 $ CA par assuré s'ils ont subi un test qui s'est avéré positif ou ont reçu un diagnostic de COVID-19 pendant leur voyage;

(ou pour les visiteurs voyageant au ) jusqu'à concurrence de 200 000 $ CA par assuré s'ils ont subi un test qui s'est avéré positif ou ont reçu un diagnostic de COVID-19 pendant leur voyage; la couverture d'interruption de voyage si l'avis aux voyageurs du gouvernement du Canada change et recommande dorénavant d'« Éviter tous les déplacements » (niveau 4) dans l'une ou l'autre des destinations de voyage.

Inclusion :

frais médicaux et frais connexes, comme les traitements médicaux à l'hôpital si un client se soumet à un test de dépistage de COVID-19 et reçoit un diagnostic positif pendant son voyage;



transport d'urgence vers le Canada ou le pays d'origine (y compris jusqu'à 5 000 $ pour le rapatriement en cas de décès);

ou le pays d'origine (y compris jusqu'à 5 000 $ pour le rapatriement en cas de décès);

frais de repas de quarantaine et d'hébergement commercial jusqu'à 150 $ par jour (ou jusqu'à 300 $ par jour par famille), jusqu'à concurrence de 14 jours;



jusqu'à 500 $ combinés pour un vol aller-retour en classe économique, des repas imprévus et des frais d'hébergement commercial;



l'assurance voyage est automatiquement incluse au moment de l'achat sur les vols ou forfaits de vacances de WestJet à compter du 18 septembre 2020, pour les déplacements entre le 18 septembre 2020 et le 31 août 2021;



certaines exclusions, limites et conditions s'appliquent. Apprenez-en plus en consultant le certificat d'assurance.

WestJet a établi un cadre permettant aux Canadiens de continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable. Dès le début de la pandémie de COVID-19, la compagnie aérienne a rapidement investi dans des mesures d'hygiène et de sécurité pour atténuer les risques tout au long du voyage, en investissant des millions de dollars en équipement, en nettoyage et en mesures supplémentaires pour protéger les voyageurs. La compagnie aérienne continue d'investir dans de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires et de les mettre à l'essai pour assurer la sécurité avant tout.

* Des exclusions s'appliquent. Non disponible pour les voyages, y compris les croisières. Pour connaître tous les détails sur la couverture, veuillez cliquer ici.

WestJet

WestJet et WestJet Encore continuent d'assurer la liaison entre les 39 aéroports nationaux de la compagnie aérienne, avec une fréquence réduite, afin que les activités commerciales, le transport de fret et les déplacements essentiels puissent continuer pendant la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

TuGo

Détenue et exploitée au Canada depuis près de 60 ans, TuGo se spécialise dans les produits et les services qui favorisent la santé, le bien-être et la sécurité des voyageurs au Canada et partout dans le monde. En tant que l'un des principaux fournisseurs d'assurance au Canada et membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada, TuGo offre aux voyageurs un service interne d'aide médicale d'urgence accessible en tout temps et en 27 langues. Comme nous sommes conscients des défis et de l'incertitude que vivent les Canadiens, nous travaillons à leur fournir les services et le soutien dont ils ont besoin pour voyager de nouveau.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]; Pour communiquer avec le service des relations avec les médias de TuGo, veuillez écrire à Melissa Kaerne Manning à l'adresse [email protected]

