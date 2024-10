MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Westcliff a officiellement acquis Place Champlain à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et renforce ainsi sa présence au Canada grâce à cette destination commerciale de premier plan.

« Place Champlain s'intègre parfaitement à la stratégie de Westcliff, illustrant notre engagement envers des actifs de haute qualité dans des marchés clés en pleine croissance, » a déclaré Nicolas D'Aoust, vice-président de Westcliff et chef de la location. « Affichant des ventes impressionnantes de près de 800 $ par pied carré et une liste remarquable de locataires renommés, cette propriété reflète la qualité et le dynamisme que nous souhaitons intégrer à notre portefeuille. »

Alan Marcovitz, président du Groupe Westcliff et du conseil d'administration, a ajouté : « L'acquisition de Place Champlain représente bien plus qu'un simple ajout à notre portefeuille : c'est le reflet de notre engagement envers les communautés régionales du Canada. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux membres qui joueront un rôle clé au sein de notre équipe et contribueront au succès continu de Place Champlain et à son impact sur l'économie locale. »

Faits saillants de la propriété

En plus d'être le plus grand centre commercial super régional du Nouveau-Brunswick, Place Champlain s'inscrit au cœur du paysage commercial de la région du Grand Moncton. Ce lieu privilégié s'étend sur 784 372 pieds carrés, sur un site de 60 acres, et regroupe plus de 150 magasins, dont plusieurs locataires de renom tels que Walmart, Bass Pro Shops, Cineplex, Sport Chek, H&M, LL Bean, Lululemon, TD Canada Trust et Sobeys (majeur indépendant). L'emplacement stratégique du centre, dans l'une des régions métropolitaines de recensement (RMR) à la croissance la plus rapide du Canada, lui permet de desservir un vaste bassin de 1,6 million de personnes dans un rayon de 2,5 heures de route.

Entourée d'une large gamme de services complémentaires - hôtels, restaurants, épiceries et autres commodités essentielles - Place Champlain offre une expérience client complète, contribuant au dynamisme et à la croissance de la région du Grand Moncton.

Renforcement des liens communautaires

Présent au Canada et aux États-Unis, Westcliff s'engage à soutenir les économies locales en investissant dans les communautés qu'il dessert et en créant des partenariats durables avec elles. En intégrant l'équipe actuelle de Place Champlain, Westcliff s'assure que chaque employé continuera de jouer un rôle essentiel dans ses opérations, et démontre ainsi ses valeurs de stabilité, de croissance et d'engagement communautaire.

À propos de Westcliff

Westcliff est une entreprise privée de développement et de gestion immobilière, spécialisée dans la valorisation du plein potentiel de chaque propriété. Son succès actuel repose sur plus de 50 ans d'expertise dans le développement, la construction et la gestion de projets immobiliers de grande envergure au Canada et aux États-Unis. Renommée pour son engagement à bâtir des relations durables avec ses partenaires et clients, Westcliff s'appuie sur une connaissance approfondie et une vaste expérience de l'industrie dans tous les aspects de ses activités. De l'acquisition de propriétés au développement de nouveaux projets, en passant par le repositionnement et la revitalisation des actifs, ainsi que la gestion, la location et le financement, notre équipe de plus de 500 personnes identifie les meilleures opportunités et travaille de concert pour obtenir des résultats.

