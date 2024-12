MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Westcliff annonce l'acquisition de Fairview Park, un centre commercial phare situé à Kitchener, en Ontario. Cette acquisition consolide la présence de Westcliff dans des marchés en forte croissance et s'aligne sur la stratégie d'investissement à long terme de l'entreprise d'investir dans des propriétés à valeur durable pour les communautés.

« Fairview Park incarne les qualités que nous privilégions dans notre portefeuille : une forte présence sur le marché, des offres exceptionnelles pour les locataires et des liens solides avec la communauté locale », a déclaré Nicolas D'Aoust, vice-président de Westcliff et chef de la location. « Cette acquisition témoigne de notre confiance dans la résilience des espaces commerciaux physiques, même à l'ère numérique. En favorisant des espaces qui servent à la fois de lieux de rassemblement et de pôles commerciaux, nous démontrons l'importance que nous accordons aux interactions humaines et notre volonté de contribuer à la vitalité régionale. »

« L'économie florissante de Kitchener-Waterloo, portée par l'innovation technologique et l'éducation, en fait l'un des marchés les plus attrayants au Canada », a ajouté Alan Marcovitz, président de Westcliff et du conseil d'administration. « En intégrant Fairview Park à notre portefeuille, nous nous engageons à préserver son rôle central dans cette région en plein essor, tout en l'adaptant aux besoins d'une population croissante et diversifiée. »

À propos de Fairview Park

Depuis 1966, Fairview Park est une destination de choix pour le commerce de détail dans la région de Kitchener-Waterloo-Cambridge. Avec ses 113 magasins et services répartis sur 731 916 pieds carrés, le centre se classe parmi les plus performants au Canada, générant des ventes annuelles de 734 $ par pied carré. Walmart, Sephora, Winners, SportChek, H&M, Aritzia et La Baie figurent parmi ses locataires principaux, auxquels s'ajoutent des boutiques de mode, des restaurants et des lieux de divertissement, dont le seul cinéma Cineplex VIP de la région.

Kitchener connaît une croissance rapide, avec une augmentation de population de 6,1 % en 2023, la plus élevée parmi toutes les régions métropolitaines canadiennes. Véritable pôle d'innovation et d'éducation, la région attire des professionnels, des étudiants et des familles, offrant à Fairview Park un marché dynamique pour prospérer.

À propos de Westcliff

Westcliff est une société privée spécialisée dans le développement et la gestion immobilière, qui vise à révéler le plein potentiel de chaque propriété. Forte de plus de 50 ans d'expérience dans le développement, la construction et la gestion de projets immobiliers d'envergure au Canada et aux États-Unis, Westcliff s'impose comme un acteur clé du secteur.

Réputée pour son engagement à bâtir des relations durables avec ses partenaires et clients, Westcliff s'appuie sur une solide expertise et une compréhension approfondie du marché immobilier. De l'acquisition de propriétés à la conception de projets, en passant par la revitalisation d'actifs et la gestion, la location et le financement, notre équipe de plus de 500 membres repère les occasions les plus prometteuses et travaille de concert pour livrer des résultats concrets.

SOURCE Westcliff Management Ltd

Demandes médias : Lysa-Marie Rochon, [email protected], +1 514 910-3664; Information : Catherine Soulié, Directrice, communications et marketing, [email protected]