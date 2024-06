Les clients canadiens pourront maintenant économiser facilement tout au long de leur vie

TORONTO, 25 juin 2024 /CNW/ - Webull Canada , une plateforme de placement numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) et de comptes enregistrés d'épargne-retraite (REER), qui offrent aux clients un moyen pratique d'épargner au fil du temps et d'optimiser leurs gains.

Grâce à l'offre de CELI de Webull Canada, il est maintenant possible d'investir et d'épargner tout en profitant d'une croissance libre d'impôt L'offre de REER est un régime d'épargne qui permet aux utilisateurs de cotiser en vue de leur retraite.

« Chez Webull, notre priorité absolue est de fournir à nos clients les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers, et ces nouveaux types de comptes contribuent à cet objectif », a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Securities (Canada) Limited. « Les CELI et les REER sont très en demande auprès de nos clients canadiens, et nous sommes heureux de lancer ces produits en fonction de leurs commentaires. »

Ces nouveaux comptes surviennent dans la foulée du lancement récent du produit de gestion de trésorerie de Webull Canada , qui permet aux clients d'obtenir des taux d'intérêt élevé sur les soldes en espèces non investis sans frais supplémentaires dans leurs comptes au comptant ou sur marge, et de la plateforme d'ordinateurs de bureau de Webull Canada pour les investisseurs canadiens.

Pour en apprendre davantage, visitez le site Webull.ca .

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le Groupe Webull a son siège social à St. Petersburg, en Floride, et est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers du monde entier. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options et des fractions d'actions, au moyen de la plateforme de négociation Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, au Mexique et au Canada.

