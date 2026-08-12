Wasion Americas poursuit sa croissance en Amérique du Nord en franchissant des jalons clés avec son compteur Aventaᴹᶜ

Le compteur électrique Aventaᴹᶜ de Wasion America obtient la conformité à la norme ANSI C12.1-2024

MORRISVILLE, Caroline du Nord, 12 août 2026 /CNW/ -- Wasion Americas, Inc. annonce aujourd'hui que le compteur Aventaᴹᶜ a réussi des essais indépendants conformes aux normes ANSI C12.1-2024, validant la performance des configurations de compteur Form 2S, Form 2S avec déconnexion à distance et Form 16S de l'entreprise. L'évaluation a confirmé la conformité à la norme de performance nord-américaine fondamentale en matière de compteurs d'électricité pour les exigences en matière de précision, d'environnement, d'électricité et de mécanique.

Un compteur. Pour tous les réseaux. Avec une flexibilité totale.

Ce jalon représente une nouvelle étape notable dans l'avancement continu du compteur Aventaᴹᶜ, qui fournit aux services publics nord-américains un compteur flexible et indépendant des communications conçu pour soutenir les stratégies évolutives des services publics tout en répondant aux attentes rigoureuses de l'industrie en matière de rendement.

« Le compteur Aventaᴹᶜ de Wasion Americas a été conçu pour offrir aux sociétés de services publics une flexibilité sans compromettre la qualité, la fiabilité ni la sécurité », déclare Jeff Carkhuff, chef de l'exploitation de Wasion Americas. « La réussite aux essais de performance de la norme ANSI C12.1-2024 renforce notre engagement à fournir des produits que les services publics peuvent déployer en toute confiance tout en continuant d'investir dans des innovations qui préparent le réseau de demain. »

La validation ANSI fait suite au partenariat annoncé récemment par Wasion Americas avec Crytica Security, qui offre des capacités de cybersécurité de pointe à la périphérie du réseau grâce à une surveillance continue et à des renseignements sur la vulnérabilité. Ensemble, ces deux réalisations témoignent de l'engagement de Wasion Americas à fournir des solutions de mesure qui répondent aux exigences de performance traditionnelles et aux nouveaux défis de cybersécurité auxquels font face les services publics d'électricité modernes.

Conçu spécifiquement pour les sociétés de services publics nord-américaines, le compteur Aventaᴹᶜ combine une précision de mesure de qualité des revenus à une architecture ouverte et indépendante des communications qui permet aux sociétés de services publics de déployer la technologie de réseau qui répond le mieux à leurs besoins opérationnels. Le compteur prend également en charge des capacités de pointe de qualité de l'énergie, des capteurs de détection de vol et de sécurité renforcée et une interopérabilité fondée sur des normes, offrant aux sociétés de services publics la souplesse nécessaire pour moderniser leur infrastructure tout en protégeant leurs investissements technologiques à long terme.

Pour en savoir plus sur le compteur Aventaᴹᶜ, visitez WasionAmericas.com/products.

À propos de Wasion Americas, Inc.

Wasion Americas, Inc., dont le siège social est situé près de Raleigh, en Caroline du Nord, s'associe aux services publics et aux industries de l'Amérique du Nord pour offrir des plateformes matérielles conformes aux normes qui renforcent la fiabilité, l'efficacité et la sécurité du réseau. Nous combinons l'excellence de la fabrication éprouvée à une expertise sectorielle approfondie et à un soutien local réactif pour réduire les délais d'approvisionnement, assurer la qualité et faciliter la transition vers un réseau plus résilient et efficace. Pour en savoir plus, visitez www.wasionamericas.com.

Contact les médias :

Angela Lockwood

Vice-présidente, Marketing et communications, Wasion Americas, Inc.

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SOURCE Wasion Americas