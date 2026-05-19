MORRISVILLE, N.C., le 19 mai 2026 /CNW/ - Wasion Americas, Inc., fournisseur de plateformes matérielles avancées, y compris des transformateurs de distribution et des solutions de compteurs électriques, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Crytica Security, Inc., pionnier de la cybersécurité en périphérie pour la technologie opérationnelle (TO), afin d'intégrer la technologie RDAi™ (Rapid Detection Alert and Isolation - Alerte et isolement de détection rapide) de Crytica au compteur électrique Aventa™ de Wasion Americas, un compteur flexible de prochaine génération qui offre une valeur à long terme.

Grâce à cette collaboration, les compteurs électriques de Wasion Americas seront considérés comme « Compatible Crytica », ce qui permettra aux fournisseurs de services publics d'activer une sécurité avancée au niveau de l'appareil directement au point d'extrémité. L'intégration offre une prise en charge transparente pour les déploiements sur site et l'intégration avec les fournisseurs AMI, ce qui permet aux sociétés de services publics de déployer une protection améliorée sans perturber l'infrastructure existante.

Alors que les services publics modernisent l'exploitation du réseau et élargissent l'intelligence répartie en périphérie, les appareils de point d'extrémité comme les compteurs intelligents sont de plus en plus essentiels et ciblés. La solution conjointe répond à un besoin croissant de détection en temps réel des changements non autorisés, des comportements anormaux et des cybermenaces dont fait directement l'objet l'appareil.

« Wasion Americas s'engage à proposer des solutions de compteurs sécurisées et tournées vers l'avenir qui permettent aux sociétés de services publics d'exercer leurs activités en toute confiance », a déclaré Jeff Carkhuff, Directeur de l'exploitation. « En nous associant à Crytica, nous élargissons cet engagement en matière de cybersécurité en périphérie, offrant à nos clients la possibilité d'activer une protection avancée sur demande, sans ajouter de complexité à leurs activités. »

La technologie RDAi™ de Crytica est spécialement conçue pour les appareils TO et IoT à ressources limitées. Sa sonde ultralégère fonctionne au niveau de la couche d'application et assure une surveillance permanente pour détecter une exécution non autorisée du code, des changements de configuration et des anomalies de rendement, sans nuire au rendement de l'appareil ni générer de faux positifs.

« L'architecture de Wasion Americas et son approche avant-gardiste en matière d'interopérabilité en font un partenaire idéal », a déclaré Jake Blanchard, Vice-président des ventes OEM chez Crytica. « Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour sécuriser les appareils en périphérie du réseau, où la protection est intégrée, évolutive et immédiatement réalisable pour les services publics. »

La désignation « Compatible Crytica » permet aux fournisseurs de services publics de déployer des compteurs dotés de capacités de sécurité intégrées qui peuvent être activées à tout moment du cycle de vie de l'appareil. Ce modèle flexible prend en charge un large éventail d'environnements opérationnels, y compris une infrastructure gérée par les services publics, les fournisseurs de services AMI et les modèles de déploiement hybride.

Contact avec les médias chez Wasion Americas :

Angela Lockwood

Vice-présidente Marketing & Communications, Wasion Americas, Inc.

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Contact avec les médias chez Crytica Security :

Caitlyn Crotz

Directrice Marketing

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SOURCE Wasion Americas