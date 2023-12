DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 décembre 2023 /CNW/ - Wanhua Chemical a participé à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28 de la CCNUCC) de 2023, qui a lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. M. Liao Zengtai, président de Wanhua Chemical, a communiqué l'engagement de l'entreprise à solidifier son double objectif en matière d'émissions de carbone, en faisant part de modèles pratiques de consommation d'énergie et de réduction des émissions de carbone, et en présentant des solutions novatrices en matière de technologies et de produits chimiques écologiques pour relever les défis mondiaux sur le plan du développement durable.

« L'aspect le plus crucial du développement durable est la protection de l'environnement pour la survie humaine. Wanhua s'engage à atteindre le pic de carbone au plus tard en 2030 et à viser la carboneutralité d'ici 2048, contribuant ainsi au programme mondial de développement durable », a déclaré M. Liao Zengtai.

L'approche stratégique de Wanhua pour réduire les émissions de carbone consiste à accélérer la production et l'efficacité opérationnelle grâce à l'innovation technologique et à optimiser les processus matériels. Voici les principales initiatives :

Neutrocarbonalité de l'électricité

Investissements dans des projets d'énergie propre pour parvenir à plus de 50 % d'électricité propre dans tous les parcs industriels d'ici 2030.

Les parcs industriels de Wanhua en Chine visent une électricité 100 % propre d'ici 2040, avec une réduction des émissions annuelle prévue de 37 millions de tonnes de CO 2 après la mise en œuvre du projet.

Décarbonisation de l'énergie

Le recyclage de la chaleur résiduelle grâce à des technologies novatrices permet d'économiser 2,6 millions de tonnes de charbon par année.

Transformer l'énergie à faible rendement thermique en énergie à fort rendement thermique, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 6,7 millions de tonnes et assurant le chauffage de 100 millions de mètres carrés de foyers.

Réduction novatrice des émissions de carbone

Introduction du premier réacteur à lit fluidisé au monde pour le recyclage du chlorure d'hydrogène, réduisant la production d'acide chlorhydrique de 300 000 tonnes par an et économisant 1,4 milliard de kWh/an.

Technologie de circulation de la saumure résiduaire MDI avec un taux de recyclage de 100 %, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 140 000 tonnes par an.

Wanhua Chemical développe et promeut activement des solutions vertes pour l'industrie, réalisant des progrès importants grâce à ses innovations de pointe qui comprennent :

Des solutions vertes :

Les produits biosourcés avec une teneur en biocomposants de plus de 90 % réduisent la consommation d'énergie de production de 20 % et les émissions de carbone de 30 % à 50 %.

en biocomposants de plus de 90 % réduisent la consommation d'énergie de production de 20 % et les émissions de carbone de 30 % à 50 %. Utilisation de plastiques recyclés au moyen de méthodes de recyclage mécanique et chimique. Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés post-consommation, le recyclage des seaux en plastique et des lampes d'automobiles a été réalisé sur le plan du recyclage mécanique, rallongeant le cycle de vie de ces matériaux. En se concentrant sur le recyclage chimique, Wanhua Chemical a mis au point une technologie qui recycle la mousse de polyuréthane et les particules de plastique, favorisant ainsi un modèle de recyclage circulaire qui met l'accent sur les matériaux verts, la production écologique et le recyclage.

Wanhua Chemical formule et propage également des méthodologies durables pour soutenir la métamorphose écologique de la chaîne industrielle :

Favoriser la transformation des applications industrielles

Soutenir la nouvelle industrie de l'énergie, comme l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et l'hydrogène vert, en proposant des solutions matérielles pour la collecte et le stockage de l'énergie, ainsi que des applications pour réduire la dépendance à l'énergie traditionnelle.

Développement de matériaux en polyuréthane pour le secteur de la construction afin de répondre à des exigences plus élevées en matière d'économies d'énergie.

Grâce au recyclage écologique des emballages et à la création d'un nouvel écosystème commercial, Wanhua Chemical devrait réduire les émissions de CO 2 de 100 000 tonnes et sauver plus de 250 000 arbres matures par an avec l'utilisation de 1,5 million de cycles de palettes partagées. L'entreprise a également signalé une augmentation de 500 % du taux de roulement des emballages en commun et une diminution de 40 % de l'utilisation des plastiques jetables. En outre, le traitement de 10 000 tonnes de barils de déchets d'emballages par an devrait permettre de réduire les émissions de CO 2 de 4 000 tonnes supplémentaires.

Wanhua continuera à respecter sa responsabilité sociale d'entreprise, en prenant soin de la communauté, des femmes et des enfants. L'entreprise s'engage à renforcer ses investissements et ses pratiques sur le plan du développement durable, en se servant de la chimie pour créer un avenir durable et meilleur pour l'humanité.

