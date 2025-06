MEISHAN, Chine, 6 juin 2025 /CNW/ - Récemment, Wanhua Chemical Battery Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « Wanhua Chemical ») et ElevenEs, un important fabricant européen de batteries au lithium-fer phosphate (LFP), ont signé avec succès un protocole d'entente (PE) à Meishan, dans la province du Sichuan. M. Wang Xiaoxing, directeur général de Wanhua Chemical Battery Technology Co., Ltd., et M. Nemanja Mikać, fondateur et chef de la direction d'ElevenEs, ont assisté à la cérémonie de signature. Cette collaboration vise à établir un partenariat technique et d'approvisionnement complet couvrant des produits comme les matériaux cathodiques LFP, les liants PVDF (fluorure de polyvinylidène) et les solvants NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone), etc., pour promouvoir le développement durable des deux parties dans l'industrie des énergies nouvelles.

photo image

Wanhua Chemical, grâce aux avantages de sa chaîne industrielle et à des décennies d'expérience en matière de développement de processus et de recherche technique, a créé un matériau de batterie faisant appel au développement de la technologie des matériaux de batterie, au développement de la technologie des processus d'équipement et à la recherche sur la technologie d'application des cellules de batterie. L'entreprise a également mis en place une plateforme technique complète pour les matériaux de cathode et d'anode, les liants et les solvants.

Aux termes de l'accord, les parties expriment leur intention de coopérer dans le domaine du LFP et d'autres matières premières de haute qualité. En même temps, les deux parties formeront conjointement une équipe technique, échangeront des informations techniques et commerciales et accéléreront le développement de leurs produits et de leurs marchés. Wanhua Chemical utilisera ses bases de production et sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour soutenir la production de batteries ElevenES en Serbie.

M. Wang Xiaoxing, directeur général de Wanhua Battery Company, a déclaré :

« Cette collaboration stratégique avec ElevenEs marque une étape importante dans la localisation par Wanhua Chemical des chaînes d'approvisionnement en matériaux de batterie en Europe. Nous tirerons parti de nos atouts en matière de recherche et développement sur les matériaux, de processus de production et d'empreinte mondiale pour fournir à ElevenEs des matériaux de cathode LFP à haute performance et des solutions intégrées, faisant progresser conjointement le développement durable de l'industrie européenne des énergies nouvelles. »

M. Nemanja Mikać, fondateur d'ElevenEs, a déclaré :

« L'expertise approfondie de Wanhua Chemical en matière de matériaux pour batteries et sa capacité de production mondiale soutiendront considérablement ElevenEs dans la réalisation de nos objectifs de chaîne d'approvisionnement localisée. Non seulement ce partenariat renforce notre sécurité en matière de matières premières, mais il accélère également l'innovation grâce à une synergie technique, dans la mesure où il permet de fournir des produits de batteries LFP plus compétitifs sur le marché européen. »

À l'avenir, les deux parties envisagent de renforcer leur coopération dans des domaines tels que les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie (ESS), d'étendre continuellement la coopération dans les domaines des matériaux pour batteries, des produits cellulaires, du développement de produits et de technologies, de l'expansion du marché et d'autres domaines, et de créer conjointement une situation gagnant-gagnant pour les deux parties afin de renforcer leur position de leader dans l'industrie mondiale des nouvelles énergies.

À propos d'ElevenEs

ElevenEs est un investissement industriel et de développement du groupe Al Pack, un leader international dans le traitement de l'aluminium qui possède plus de 30 ans d'expertise en fabrication de haute précision, y compris des processus étroitement alignés sur la production d'électrodes, le composant actif des batteries LFP. ElevenEs est reconnue et soutenue par EIT InnoEnergy, un important investisseur mondial dans l'énergie durable. Un laboratoire et un centre de recherche et développement à la pointe de la technologie sont opérationnels depuis juin 2021. Après l'achèvement et la mise en service réussie de la chaîne de production pilote à la mi-2023, ElevenEs est en bonne voie pour construire la première mégausine d'une capacité d'environ 1 000 MWh (1 GWh) en 2025 et 2026. Elle sera suivie par la première phase de la Gigafactory, qui vise une capacité de production annuelle de 8 GWh et par la deuxième phase de la Gigafactory en Europe et aux États-Unis, qui vise une capacité de production annuelle totale de 40 GWh (20 + 20) d'ici 2031.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2704764/photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2704763/image.jpg

SOURCE Wanhua Chemical

PERSONNE-RESSOURCE : Wenshu Wang, [email protected]