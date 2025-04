WEIMAR, Allemagne, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le 26 mars, Wanhua Chemical Group Battery Technology Co., Ltd (« Wanhua Chemical ») et IBU-tec (« IBU-tec »), le principal fabricant européen de matériaux au lithium-fer-phosphate, ont organisé avec succès une cérémonie de signature de l'accord de recherche et de développement conjoint (JDA) à Weimar, en Allemagne. Le partenariat avec IBU-tec n'affecte pas l'avancement des discussions concrètes que Wanhua Chemical mène actuellement avec d'autres entreprises en vue d'une coopération de grande envergure.

Dans le cadre de ce partenariat, IBU-tec et Wanhua Chemical passeront à l'échelle industrielle dans les mois à venir. Les partenaires espèrent obtenir des résultats fiables au cours du troisième trimestre de l'année en cours, afin de déterminer si le développement conjoint répondra aux exigences du marché en Europe et en Amérique du Nord. Si c'est le cas, cela ouvrira de vastes perspectives pour la production de matériaux cathodiques LFP en Allemagne, qui ferait partie d'une chaîne de valeur européenne dans le secteur des batteries.

Hua Weiqi, vice-président exécutif de Wanhua Chemical, M. Wang Xiaoxing, directeur général de Wanhua Battery Industry Company Limited, M. Jörg Leinenbach, chef de la direction d'IBU-tec, et M. Ulrich Weitz, chef de la direction d'IBU-tec, ont assisté à la cérémonie de signature. Cet événement marque l'ouverture officielle d'une coopération approfondie entre les deux parties dans le domaine des matériaux au lithium-fer-phosphate (LFP).

Dans le domaine des matériaux de batterie, le lithium-fer phosphate devient progressivement un produit courant sur le marché des nouvelles énergies automobiles et du stockage de l'énergie, grâce à ses avantages de haute sécurité et de longue durée de vie. Ces dernières années, Wanhua Chemical a mis en place une plateforme technologique intégrant le développement de la technologie des matériaux pour batteries, le développement de la technologie des équipements et la recherche sur la technologie des applications électriques, et ses produits au lithium-fer phosphate ont connu une amélioration continue. Dans le cadre de cette coopération, l'entreprise établira une chaîne d'approvisionnement locale pour fournir des matériaux de LFP aux clients européens.

Hua Weiqi a déclaré : le lithium-fer-phosphate occupe une position dominante (près de 80 % des parts de marché des véhicules électriques en Chine) et constitue pratiquement la seule solution disponible sur le marché pour le stockage de l'énergie. Wanhua Chemical adhère à la stratégie de mondialisation et a créé 7 centres de recherche et développement à Pékin, Shanghai, Hongrie, Espagne, etc., 9 bases de production et plus de 10 organisations de vente à l'étranger, et IBU-tec, en tant qu'usine allemande locale de matériaux Li-ion, se concentre sur la recherche et le développement et la production de matériaux au LFP, et possède un système mature de recherche et développement et de production.

À l'avenir, les deux parties discuteront également de la création d'un laboratoire commun en Europe, afin d'entamer une coopération dans le domaine de l'innovation et de la recherche-développement en matière de batteries, et de disposer ainsi d'un soutien local solide en matière de recherche-développement pour le développement de l'industrie européenne des batteries.

À propos de Wanhua Chemical :

Wanhua Chemical est une entreprise internationale spécialisée dans les nouveaux matériaux chimiques, qui se classe au 16e rang des 50 premières entreprises chimiques mondiales du C&EN et qui emploie plus de 30 000 personnes dans le monde entier. Ses activités couvrent les polyuréthanes, les produits pétrochimiques, les produits chimiques de performance, les matériaux émergents et les industries du futur. Les industries comprennent les articles ménagers et le mobilier, les sports et les loisirs, l'automobile et les transports, le bâtiment et la construction, l'électronique et les appareils électriques, les soins personnels et l'énergie verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2654010/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2654011/image_2.jpg

