YANTAI, Chine, 21 juillet 2023 /CNW/ - Wanhua Chemical (« Wanhua » ou « l'entreprise »; 600309.SS), a dévoilé son rapport complet sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») le 19 juillet 2023. Wanhua Chemical promet d'atteindre des pics d'émissions de carbone avant 2030 et de s'efforcer d'atteindre la carboneutralité d'ici 2048, conformément à la portée 1 et à la portée 2 du Protocole sur les gaz à effet de serre, qui font référence aux émissions directes détenues ou contrôlées par une entreprise et aux émissions indirectes qui sont une conséquence des activités de l'entreprise, mais qui proviennent de sources qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas contrôlées par elle, respectivement.

« Guidée par notre mission "Advancing Chemistry, Transforming Lives", Wanhua Chemical se consacre à utiliser le pouvoir de la chimie pour conduire notre propre évolution et offrir des solutions aux défis collectifs auxquels l'humanité est confrontée, contribuant finalement à un avenir durable. Nos actions ESG ont solidifié les bases de notre développement durable et nous ont propulsés sur la voie d'un avenir plus vert », a déclaré Liao Zengtai, président du CA de Wanhua.

La stratégie de développement durable de Wanhua place les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies comme pierres angulaires de ses efforts et est responsable des initiatives stratégiques connexes dans huit grands domaines, y compris la neutralité climatique, la protection de l'environnement, l'innovation industrielle, la sécurité et la santé, le développement des talents, la responsabilité sociale, la gouvernance d'entreprise et l'éthique des affaires. La mise en œuvre et le suivi du projet favoriseront le développement durable de concert avec toutes les parties concernées.

Les initiatives environnementales sont au cœur de la stratégie de développement durable de Wanhua

La neutralité climatique met l'accent sur la gestion des émissions de carbone et l'optimisation de la structure énergétique par l'utilisation d'énergie verte. La protection de l'environnement met l'accent sur la gestion des ressources en eau, le traitement et la réutilisation des déchets, la biodiversité, la préservation des sols et l'atténuation de la pollution sonore. L'innovation industrielle est axée sur l'optimisation de l'exploitation des usines, les progrès technologiques, le captage et le stockage d'utilisation du carbone et la promotion d'une économie circulaire.

Wanhua a déjà franchi des étapes remarquables dans ses initiatives ESG. En 2022, les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise par tonne de produits ont chuté de 14 % par rapport à la fin de 2021 et diminueront d'au moins 20 % d'ici 2030. On estime que d'ici 2030, tous les projets conjoints d'énergie propre de Wanhua lui permettront d'obtenir 14,9 milliards de kilowattheures d'électricité propre chaque année et de réduire les émissions de carbone de 8,65 millions de tonnes.

Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, l'entreprise a mis en œuvre des mesures rigoureuses pour réglementer la production, la collecte, le traitement, la réutilisation et le rejet des eaux usées, en visant un rejet nul des eaux usées. Comparativement à 2021, la consommation d'eau douce de Wanhua par unité de produit a diminué de 29 %. La gestion des déchets, considérée comme un aspect clé de la mesure environnementale de Wanhua, a été incluse dans l'engagement visant à réduire de 10 % l'intensité des émissions de gaz d'échappement et l'intensité des émissions de déchets solides par rapport à l'année de référence.

Wanhua Chemical, qui tire parti de la chaîne industrielle, favorise le développement d'une économie circulaire dans le recyclage. Grâce à la recherche technologique et à des chaînes industrielles en amont et en aval, le secteur du recyclage comprend des projets comme la substitution du bois, l'emballage partagé et le recyclage des matériaux. En 2022, l'entreprise a franchi une étape importante dans le recyclage et la réutilisation du polyuréthane, ouvrant de nouvelles voies de traitement des déchets de mousse de polyuréthane et favorisant davantage le développement de l'économie circulaire. En juin dernier, la marque verte Waneco® a été lancée, couvrant le recyclage post-consommation, les matériaux biodégradables et biologiques.

Continuer à créer une valeur sociale en donnant la priorité aux gens

Dans la sphère sociale, Wanhua accorde une grande importance à la santé et à la sécurité, en assurant la sécurité des produits chimiques, et à la promotion du bien-être de ses employés. Le perfectionnement des talents est axé sur l'amélioration de la gestion de la croissance des employés, la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion (DEI) et la mise en œuvre de politiques rigoureuses de lutte contre la discrimination. La responsabilité sociale englobe le développement communautaire, la gestion des fournisseurs et la sécurité de l'information. En 2022, le taux d'accidents de travail enregistrables était tombé à 0,082 fois par 200 000 heures de travail, et le taux de roulement pour accidents de travail était tombé à 0,042 fois par 200 000 heures de travail. Le nombre de nouveaux employés est supérieur à 5 000 en 2022, et le taux de roulement est de 3 %, ce qui témoigne d'un statut de talent stable pour le développement à long terme.

Wanhua s'acquitte activement de ses responsabilités sociales en appuyant le développement communautaire et en participant à des activités d'éducation culturelle et de bien-être social dans les régions où elle exerce ses activités. La Société a contribué plus de 12 millions de yuans à des dons externes et à des projets de bien-être public, en mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté, la revitalisation rurale, l'éducation, la protection de l'environnement et les dons de bienfaisance par l'entremise de fédérations caritatives. Wanhua a également organisé diverses activités communautaires, y compris la Journée portes ouvertes de l'entreprise, le Wonder Lab et la bourse d'enseignement, afin de sensibiliser davantage le public.

Des réalisations éthiques remarquables témoignent d'un dévouement indéfectible à l'égard de l'éthique

Les améliorations de la gouvernance ont été une priorité pour Wanhua Chemical, avec un accent sur l'amélioration de la structure de gouvernance, l'amélioration des mécanismes de gestion et le maintien de l'éthique des affaires. Les opérations de conformité et la prévention de la corruption sont mises en avant afin de maintenir des normes éthiques. En 2022, l'entreprise s'est ajustée et restructurée avec un aplatissement des niveaux de gestion et une réduction du personnel gouvernemental en dehors des rôles de R-D, de production et de vente. Plus de 95 % des transferts internes d'entreprises ont été rationalisés en une ou trois étapes, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité de la gestion. L'entreprise a également renforcé l'éthique commerciale, les opérations de conformité et la prévention de la corruption grâce à des programmes de formation améliorés pour ses employés. D'ici 2022, Wanhua Chemical couvrira 100 % de la formation interne en éthique des affaires et 100 % de la formation anti-corruption.

En ce qui concerne l'avenir, Wanhua maintient son engagement à l'égard d'un développement vert, à faibles émissions de carbone et durable. L'entreprise accélérera la transition vers de nouvelles sources d'énergie comme l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et l'hydrogène vert, réduisant ainsi sa dépendance à l'énergie traditionnelle. Grâce à l'innovation technologique, Wanhua continuera de faire progresser la technologie de production de produits chimiques, atteignant une faible consommation d'énergie et zéro émission. L'entreprise investira dans les technologies de gestion de l'énergie, améliorera l'efficacité énergétique globale et établira des parcs industriels à faibles émissions de carbone et à zéro émission de carbone. En mettant l'accent sur la R-D et l'innovation, Wanhua prendra des mesures à long terme pour assurer la durabilité, intégrera pleinement le développement durable dans ses activités commerciales et collaborera avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://en.whchem.com .

À propos de Wanhua Chemical

Wanhua Chemical (600309.SS) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques novateurs. Misant sur l'innovation continue, des installations commercialisées et l'efficacité de l'exploitation, l'entreprise offre à ses clients des solutions et des produits concurrentiels.

