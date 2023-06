BEIJING, 19 juin 2023 /CNW/ - L'édition 2023 de la conférence annuelle EUROPUR & EURO-MOULDERS s'est tenue du 14 au 15 juin à Budapest, en Hongrie. Wanhua Chemical y a été invitée à présenter ses solutions novatrices et durables pour l'industrie automobile.

Des produits novateurs qui ouvrent la voie à la modernisation de l'industrie

Léger et confortable

Grâce à sa haute activité, à son durcissement rapide et à sa grande dureté, le WANOL® F3180 favorise une production efficace. Le produit contribue également à diminuer le poids du véhicule grâce à une densité réduite de la mousse allant jusqu'à 10 %.

La mousse de haute résilience fabriquée à partir du WANOL® F3170A, dotée d'excellentes caractéristiques sur le plan de la résilience, de la viscosité et de la latence, améliore efficacement le confort du produit final.

Écologique et à faible odeur

Afin d'aider au développement des industries, Wanhua Chemical optimise continuellement le processus de production, de la sélection de matières premières de haute qualité, du réglage précis de la température, du contenu en catalyseur et du contrôle par antioxydant dans la réaction. Le produit comprend un équipement de post-traitement spécialisé pour garantir que le produit final a une faible teneur en COV et une faible odeur.

Des solutions vertes qui favorisent le développement à faibles émissions de carbone

Renouvelable

Le contenu biologique de cette série de produits WANOL® FB340/FB350/FB390 dépasse 50 %, ce qui favorise une réduction de l'empreinte carbone de 30 à 50 % par rapport aux produits traditionnels. Ces produits offrent un excellent rendement et répondent aux besoins des secteurs de l'ameublement haut de gamme, de l'automobile, des chaussures, etc., fournissant des solutions matérielles durables pour améliorer la vie humaine.

Recyclable

La technologie de récupération de la mousse rigide de polyuréthane recombine les matériaux en polyuréthanne résiduels au moyen de procédés chimiques afin de fournir des matériaux recyclés de haute qualité comparables aux matériaux d'origine, et ouvre un nouveau canal pour les industries comme le désassemblage de produits de réfrigération, de matelas et de pièces automobiles pour traiter les déchets de mousse de polyuréthane et renforcer la chaîne de valeur sur les plans économique et environnemental.

De concert avec des parties plus pertinentes, Wanhua Chemical contribuera de façon positive à l'économie d'énergie et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne industrielle, et fera des efforts soutenus pour assurer le développement sain et durable de toute l'industrie!

