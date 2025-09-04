MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Wallace Greene, Chef de l'exploitation de la filiale Credigy à la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), prendra la parole lors de la conférence annuelle sur les services financiers mondiaux tenue par Barclays Capital le 8 septembre 2025, de 9 h 45 à 10 h 25 (HAE).

Le lien vers la webdiffusion est accessible sur le site Web de la Banque Nationale au www.bnc.ca/relationsinvestisseurs.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marie-Claude Jarry, Conseillère senior, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 1 866-517-5455; Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]