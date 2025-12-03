L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 et les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 1 059 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à 955 M$ au quatrième trimestre de 2024, une hausse de 11 %, attribuable à la croissance des revenus de tous les secteurs d'exploitation. Le résultat dilué par action s'établit à 2,57 $ au quatrième trimestre de 2025 par rapport à 2,66 $ au trimestre correspondant de 2024. En excluant les éléments particuliers (1) enregistrés au cours des quatrièmes trimestres de 2025 et 2024 en lien avec l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (Canadian Western Bank ou CWB) (2), le résultat net ajusté (1) se chiffre à 1 159 M$ et se compare à 928 M$ pour le trimestre correspondant de 2024, en hausse de 25 %, et le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 2,82 $, par rapport à 2,58$ pour le quatrième trimestre de 2024, une hausse de 9 %.

Le résultat net de la Banque pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 se chiffre à 4 017 M$ par rapport à 3 816 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 5 %, alors que le résultat dilué par action atteint 10,07 $ pour l'exercice 2025, contre 10,68 $ pour l'exercice 2024, une baisse attribuable aux éléments particuliers (1) en lien avec l'acquisition de CWB (2) et aux actions émises dans le cadre de la transaction. Le résultat net ajusté (1) pour l'exercice 2025 s'élève à 4 479 M$ et se compare à 3 716 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 21 %, et le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 11,28 $ par rapport à 10,39 $ pour l'exercice 2024, en hausse de 9 %, des hausses qui s'expliquent par la forte performance des secteurs de Gestion de patrimoine et des Marchés des capitaux.

« En 2025, nous avons enregistré une excellente performance financière - et atteint tous nos objectifs financiers à moyen terme - tout en réalisant la plus importante acquisition de notre histoire », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. « Grâce à notre présence nationale accrue, à notre modèle d'affaires diversifié, à nos ratios de fonds propres élevés et à notre profil de crédit prudent, nous sommes en bonne position pour générer une croissance continue et des rendements supérieurs, dans ce qui demeurera un environnement macroéconomique complexe. »

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (2)



2024 (3)

Variation %

2025 (2)



2024 (3)

Variation %

Résultat net

1 059



955



11

4 017



3 816



5

Résultat dilué par action (en dollars)

2,57 $

2,66 $

(3)

10,07 $

10,68 $

(6)

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 611



1 352



19

6 380



5 346



19

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires (4)

13,3 %

16,4 %





13,7 %

17,2 %





Ratio de versement des dividendes (4)

45,6 %

40,1 %





45,6 %

40,1 %





Résultats d'exploitation - ajustés (1)

































Résultat net - ajusté

1 159



928



25

4 479



3 716



21

Résultat dilué par action - ajusté (en dollars)

2,82 $

2,58 $

9

11,28 $

10,39 $

9

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté

1 749



1 314



33

6 852



5 207



32

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (5)

14,6 %

15,9 %





15,3 %

16,7 %



























Au 31 octobre

2025



Au 31 octobre

2024







Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III (6)

















13,8 %

13,7 %





Ratio de levier selon Bâle III (6) (7)

















4,5 %

4,4 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition », pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (3) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Mode de présentation de l'information ». (4) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (5) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (6) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (7) Le ratio au 31 octobre 2025 tient compte du rachat des billets de capital à recours limité série 1 (BCRL - Série 1) effectué le 17 novembre 2025.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce document sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des déclarations faites dans les messages de la direction, de même que d'autres déclarations à l'égard de l'économie, des objectifs, des perspectives et des priorités de la Banque pour les exercices 2026 et suivants, de ses stratégies et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, des attentes quant à la situation financière de la Banque, de ses opérations, du cadre réglementaire dans lequel elle évolue, des potentiels impacts de l'incertitude géopolitique accrue sur la Banque et sa clientèle, de ses cibles et engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance, des impacts et bénéfices de l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (CWB), et de certains risques auxquels la Banque est exposée. La Banque peut également faire des déclarations prospectives dans d'autres documents et dépôts réglementaires, de même qu'oralement. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires.

Ces déclarations prospectives visent à aider les actionnaires de la Banque à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes alors terminées, ainsi que la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de performance de la Banque, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles que la Banque considère comme raisonnables à cette date, et sont sujettes à de l'incertitude et à des risques, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Il est fort possible que les prévisions, projections, attentes ou conclusions expresses ou implicites de la Banque ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne soient pas confirmées et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses cibles de performance ne soient pas réalisés. La Banque met en garde les actionnaires que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les événements ou résultats réels peuvent différer significativement des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, la Banque recommande de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les actionnaires et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs mentionnés ci-dessous, de même que d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom.

Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2026, notamment dans le contexte d'incertitude géopolitique accrue, et à leur incidence sur les activités de la Banque figurent parmi les facteurs pris en considération au moment de déterminer les objectifs, les perspectives et les priorités de la Banque. Ces hypothèses figurent à la section Survol et perspectives économiques du Rapport annuel 2025, et pour chaque secteur d'exploitation, à la section Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel 2025 et elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reposent sur un certain nombre d'hypothèses et leurs résultats futurs sont assujettis à certains facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres : la conjoncture économique générale et les conditions du marché au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque exerce des activités, incluant les risques de récession; l'incertitude géopolitique et sociopolitique; les mesures affectant les relations commerciales entre le Canada et ses partenaires, incluant l'imposition de tarifs et les mesures prises en réponse, ainsi que les impacts possibles sur notre clientèle, nos opérations, et plus généralement, sur l'économie; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés; les modifications apportées aux politiques budgétaires et monétaires et à d'autres politiques publiques; la supervision réglementaire et les modifications apportées à la réglementation touchant les activités de la Banque; la capacité de la Banque à intégrer avec succès CWB et les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à l'acquisition; les changements climatiques, incluant les risques physiques et liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone; la participation des parties prenantes et la capacité de la Banque à répondre à leurs attentes concernant les enjeux environnementaux et sociaux; la disponibilité d'information complète et de haute qualité de notre clientèle et autres tiers, incluant sur les émissions de gaz à effet de serre; la capacité de la Banque à identifier les occasions liées au climat ainsi qu'à évaluer et gérer les risques liés au climat; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché de l'immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à recruter des ressources clés et à les maintenir en poste; l'innovation technologique, incluant le système bancaire ouvert et l'usage de l'intelligence artificielle; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les entreprises concurrentes offrant des services non traditionnels; le risque lié aux modèles, les variations de la performance et de la solvabilité de la clientèle et des contreparties de la Banque; l'exposition de la Banque à des enjeux réglementaires et à des litiges importants; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables; les modifications apportées à la législation fiscale en vigueur dans les pays où la Banque exerce des activités; les modifications apportées aux lignes directrices sur le capital, les fonds propres et la liquidité, ainsi qu'aux instructions relatives à leur présentation et à leur interprétation; les changements aux notations attribuées à la Banque par les agences de notation financière et extra-financière; les perturbations potentielles chez les principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque; le risque lié aux tiers, incluant le manquement de tiers à leurs obligations envers la Banque; les effets potentiels de perturbations des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris en raison de cyberattaques, de vols ou de divulgation de données, incluant des renseignements personnels et le vol d'identité; l'exposition à des activités frauduleuses; et l'incidence possible d'événements importants sur l'économie, sur les conditions de marché ou sur les perspectives de la Banque, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique, et les mesures prises en réponse à ces événements; et la capacité de la Banque à anticiper et à gérer avec succès les risques provenant des facteurs précédemment mentionnés.

La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont également assujetties aux risques détaillés dans la section Gestion des risques du Rapport annuel 2025 et pouvant être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Acquisition

Acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (Canadian Western Bank ou CWB)

Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB, une institution de services financiers diversifiés établie à Edmonton, en Alberta, dans laquelle la Banque détenait déjà une participation de 5,9 %. Cette transaction permettra à la Banque d'accélérer sa croissance pancanadienne. Ce regroupement réunit deux banques canadiennes complémentaires dont les activités sont en pleine croissance et permet d'améliorer les services à la clientèle en offrant une gamme complète de produits et de services à l'échelle nationale, avec un modèle de service centré sur les régions.

La contrepartie totale transférée de 6,8 G$ comprend 5,3 G$ pour 100 % des actions ordinaires de CWB acquises par le biais d'un échange d'actions à un ratio d'échange de 0,450 action ordinaire de la Banque Nationale pour chaque action ordinaire de CWB, qui n'était pas déjà détenue par la Banque Nationale, 1,4 G$ pour le règlement de relations préexistantes et 0,1 G$ pour l'émission de droits de remplacement à des paiements fondés sur des actions. La juste valeur des actions ordinaires émises de la Banque a été déterminée sur la base du prix de l'action à la fermeture de la Bourse de Toronto au 31 janvier 2025, soit 128,99 $ l'action. À la date d'acquisition, la Banque a obtenu une participation de 100 % des actions avec droit de vote de CWB et la participation détenue antérieurement de 5,9 % a été réévaluée à une juste valeur de 0,3 G$. La participation ne donnant pas le contrôle dans CWB comptabilisée à la date d'acquisition a été évaluée à une juste valeur de 0,6 G$ et représente les actions privilégiées de CWB et les billets avec remboursement de capital à recours limité (BCRL) en circulation à cette date. La contrepartie de l'acquisition totalise 7,7 G$.

Au cours du quatrième trimestre de 2025, la Banque a finalisé la répartition du prix d'achat qui attribue 45,4 G$ aux actifs, incluant le goodwill, et 37,7 G$ aux passifs à la date d'acquisition. Le goodwill de 1,6 G$ reflète les synergies des dépenses prévues de nos activités de services bancaires, les synergies de financement attendues, ainsi que la croissance attendue de la mise en œuvre d'une offre intégrée de produits et services aux clients à l'échelle nationale dans les secteurs des Particuliers et Entreprises, de Gestion de patrimoine et des Marchés des capitaux.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 3 afférente aux états financiers annuels consolidés audités dans le Rapport annuel 2025, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Le tableau suivant présente les incidences de l'acquisition de CWB sur les résultats du secteur des Particuliers et Entreprises, le secteur le plus touché, ainsi que sur les résultats consolidés de la Banque.

(en million de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre 2025

Exercice terminé le 31 octobre 2025





Résultats Particuliers et Entreprises

Résultats consolidés

Résultats Particuliers et Entreprises

Résultats consolidés









Excluant

CWB

Impact

CWB (1)

Total

Excluant

CWB

Impact

CWB (1)

Total

Excluant

CWB

Impact

CWB (1)

Total

Excluant

CWB

Impact

CWB (1)

Total

Résultats d'exploitation

















































Revenu net d'intérêts

981

224

1 205

919

250

1 169

3 813

662

4 475

3 779

739

4 518

Revenus autres que d'intérêts

264

13

277

2 483

46

2 529

1 033

43

1 076

9 323

139

9 462

Revenu total

1 245

237

1 482

3 402

296

3 698

4 846

705

5 551

13 102

878

13 980

Frais autres que d'intérêts

762

135

897

1 899

188

2 087

2 723

424

3 147

7 011

589

7 600

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

483

102

585

1 503

108

1 611

2 123

281

2 404

6 091

289

6 380

Dotations aux pertes de crédit

83

63

146

181

63

244

518

350

868

896

350

1 246

Résultat avant charge (économie) d'impôts

400

39

439

1 322

45

1 367

1 605

(69)

1 536

5 195

(61)

5 134

Charge (économie) d'impôts

110

10

120

295

13

308

442

(17)

425

1 131

(14)

1 117

Résultat net

290

29

319

1 027

32

1 059

1 163

(52)

1 111

4 064

(47)

4 017

Résultats d'exploitation - ajustés (2)

















































Revenu net d'intérêts - ajusté

981

224

1 205

919

250

1 169

3 813

662

4 475

3 807

739

4 546

Revenus autres que d'intérêts - ajustés

264

13

277

2 483

46

2 529

1 033

43

1 076

9 342

139

9 481

Revenu total - ajusté

1 245

237

1 482

3 402

296

3 698

4 846

705

5 551

13 149

878

14 027

Frais autres que d'intérêts - ajustés

762

114

876

1 806

143

1 949

2 723

356

3 079

6 735

440

7 175

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté

483

123

606

1 596

153

1 749

2 123

349

2 472

6 414

438

6 852

Dotations aux pertes de crédit - ajustées

83

63

146

181

63

244

518

120

638

896

120

1 016

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté

400

60

460

1 415

90

1 505

1 605

229

1 834

5 518

318

5 836

Charge (économie) d'impôts - ajustée

110

14

124

321

25

346

442

64

506

1 268

89

1 357

Résultat net - ajusté

290

46

336

1 094

65

1 159

1 163

165

1 328

4 250

229

4 479



(1) Fait référence à l'impact de la transaction de CWB sur les résultats. (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Mode de présentation de l'information

Les états financiers consolidés de la Banque sont préparés conformément aux IFRS, telles que publiées par l'IASB, et représentent les PCGR du Canada.

Le 1er novembre 2024, la Banque a cessé la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. L'utilisation de la méthode de l'équivalent imposable est moins pertinente depuis l'introduction des règles du Pilier 2 (impôt minimum mondial) au cours du premier trimestre de 2025 et du projet de loi C-59 en lien avec l'imposition de certains dividendes canadiens au cours de l'exercice 2024. Ce changement n'a aucun impact sur le résultat net divulgué précédemment. Les données pour les périodes de 2024 ont été ajustées afin de refléter ce changement.

Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025 des secteurs des Particuliers et Entreprises, de Gestion de patrimoine, des Marchés des capitaux, ainsi que de la rubrique Autres des informations sectorielles. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB sur les résultats de la Banque.

Mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le Règlement 52-112) prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par la Banque :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires;

mesures de gestion du capital.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque utilise des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lectrices et aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque.

Les principales mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Banque afin d'analyser ses résultats sont décrites dans le rapport annuel 2025 et le rapprochement quantitatif de ces mesures est présenté dans les tableaux de la section « Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » aux pages 5 à 7. À noter que pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025, dans le cadre de la transaction avec CWB, plusieurs éléments en lien avec cette acquisition ont été exclus des résultats, puisque de l'avis de la direction, ils ne représentent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque, notamment les charges d'acquisition et d'intégration ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. De plus, pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription, le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires que la Banque détenait dans CWB, l'impact de la gestion des variations de la juste valeur représentant une perte, les dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB et l'économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal ont été exclus des résultats. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2024, plusieurs éléments en lien avec cette acquisition ont été exclus des résultats, notamment l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription, le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires que la Banque détenait dans CWB, l'impact de la gestion des variations de la juste valeur et les charges d'acquisition et d'intégration.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, sur les ratios non conformes aux PCGR, sur les mesures financières supplémentaires et sur les mesures de gestion du capital, se reporter aux sections « Mode de présentation de l'information » et « Glossaire » du Rapport Annuel 2025, aux pages 18 à 23 et 136 à 139, respectivement, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Présentation des résultats - ajustés

(en millions de dollars canadiens)











Trimestre terminé le 31 octobre























2025 (1)

2024 (2)





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des

capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 1 205

238

(657)

389

(6)

1 169

784

Revenus autres que d'intérêts 277

624

1 534

35

59

2 529

2 160

Revenu total 1 482

862

877

424

53

3 698

2 944

Frais autres que d'intérêts 897

508

325

126

231

2 087

1 592

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 585

354

552

298

(178)

1 611

1 352

Dotations aux pertes de crédit 146

3

18

79

(2)

244

162

Résultat avant charge (économie) d'impôts 439

351

534

219

(176)

1 367

1 190

Charge (économie) d'impôts 120

93

102

45

(52)

308

235

Résultat net 319

258

432

174

(124)

1 059

955































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (3) −

−

−

−

−

−

(9)

Incidence sur le revenu net d'intérêts −

−

−

−

−

−

(9)

Revenus autres que d'intérêts





























Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−

−

−

−

−

54



Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (5) −

−

−

−

−

−

4

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts −

−

−

−

−

−

58

Frais autres que d'intérêts





























Charges liées à l'acquisition et à l'intégration de CWB (6) −

−

−

−

114

114

11



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (7) 21

3

−

−

−

24

−

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 21

3

−

−

114

138

11

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée à l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (3) −

−

−

−

−

−

(2)



Charge d'impôts liée au gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−

−

−

−

−

15



Charge d'impôts liée à la gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (5) −

−

−

−

−

−

1



Charge d'impôts liée aux charges d'acquisition et d'intégration de CWB (6) −

−

−

−

(32)

(32)

(3)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (7) (4)

(2)

−

−

−

(6)

−

Incidence sur la charge d'impôts (4)

(2)

−

−

(32)

(38)

11

Incidence sur le résultat net (17)

(1)

−

−

(82)

(100)

27

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 1 205

238

(657)

389

(6)

1 169

793

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 277

624

1 534

35

59

2 529

2 102

Revenu total - ajusté 1 482

862

877

424

53

3 698

2 895

Frais autres que d'intérêts - ajustés 876

505

325

126

117

1 949

1 581

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 606

357

552

298

(64)

1 749

1 314

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 146

3

18

79

(2)

244

162

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 460

354

534

219

(62)

1 505

1 152

Charge (économie) d'impôts - ajustée 124

95

102

45

(20)

346

224

Résultat net - ajusté 336

259

432

174

(42)

1 159

928



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre terminé le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. (3) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2024, un montant de 9 M$ (7 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB (pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes 13 et 15 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités dans le Rapport annuel 2025, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca ). (4) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2024, un gain de 54 M$ (39 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition. (5) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2024, la Banque avait comptabilisé un gain de 4 M$ (3 M$ déduction faite des impôts) lié à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction. (6) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2025, des charges d'acquisition et d'intégration de 114 M$ (82 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2024 : 11 M$, 8 M$ déduction faite des impôts). (7) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2025, un montant de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB.

(en millions de dollars canadiens)











Exercice terminé le 31 octobre























2025 (1)

2024 (2)





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des

capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 4 475

930

(2 269)

1 484

(102)

4 518

2 939

Revenus autres que d'intérêts 1 076

2 310

5 931

137

8

9 462

8 461

Revenu total 5 551

3 240

3 662

1 621

(94)

13 980

11 400

Frais autres que d'intérêts 3 147

1 902

1 442

501

608

7 600

6 054

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 2 404

1 338

2 220

1 120

(702)

6 380

5 346

Dotations aux pertes de crédit 868

5

142

231

−

1 246

569

Résultat avant charge (économie) d'impôts 1 536

1 333

2 078

889

(702)

5 134

4 777

Charge (économie) d'impôts 425

357

394

185

(244)

1 117

961

Résultat net 1 111

976

1 684

704

(458)

4 017

3 816































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (3) −

−

−

−

(28)

(28)

(14)

Incidence sur le revenu net d'intérêts −

−

−

−

(28)

(28)

(14)

Revenus autres que d'intérêts





























Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−

−

−

4

4

174



Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (5) −

−

−

−

(23)

(23)

(3)

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts −

−

−

−

(19)

(19)

171

Frais autres que d'intérêts





























Charges liées à l'acquisition et à l'intégration de CWB (6) 1

3

−

−

348

352

18



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (7) 67

6

−

−

−

73

−

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 68

9

−

−

348

425

18

Dotations aux pertes de crédit





























Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis de CWB (8) 230

−

−

−

−

230

−

Incidence sur les dotations aux pertes de crédit 230

−

−

−

−

230

−

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée à l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (3) −

−

−

−

(8)

(8)

(4)



Charge d'impôts liée au gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−

−

−

1

1

49



Charge d'impôts liée à la gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (5) −

−

−

−

(6)

(6)

(1)



Charge d'impôts liée aux charges d'acquisition et d'intégration de CWB (6) −

(1)

−

−

(96)

(97)

(5)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (7) (17)

(2)

−

−

−

(19)

−



Charge d'impôts liée aux dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis de CWB (8) (64)

−

−

−

−

(64)

−



Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (9) −

−

−

−

(47)

(47)

−

Incidence sur la charge d'impôts (81)

(3)

−

−

(156)

(240)

39

Incidence sur le résultat net (217)

(6)

−

−

(239)

(462)

100

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 4 475

930

(2 269)

1 484

(74)

4 546

2 953

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 1 076

2 310

5 931

137

27

9 481

8 290

Revenu total - ajusté 5 551

3 240

3 662

1 621

(47)

14 027

11 243

Frais autres que d'intérêts - ajustés 3 079

1 893

1 442

501

260

7 175

6 036

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 2 472

1 347

2 220

1 120

(307)

6 852

5 207

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 638

5

142

231

−

1 016

569

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 1 834

1 342

2 078

889

(307)

5 836

4 638

Charge (économie) d'impôts - ajustée 506

360

394

185

(88)

1 357

922

Résultat net - ajusté 1 328

982

1 684

704

(219)

4 479

3 716



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. (3) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB (2024 : 14 M$, 10 M$ déduction faite des impôts). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes 13 et 15 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités dans le Rapport annuel 2025, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, un gain de 4 M$ a été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition (2024 : 174 M$, 125 M$ déduction faite des impôts). (5) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque a comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction (2024 : 3 M$, 2 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, des charges d'acquisition et d'intégration de 352 M$ (255 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2024 : 18 M$, 13 M$ déduction faite des impôts). (7) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, un montant de 73 M$ (54 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. (8) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite d'impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. (9) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, une économie d'impôts de 47 M$ a été enregistrée en lien avec un changement de traitement fiscal relatif aux gains non réalisés comptabilisés au cours de l'exercice 2024 et du premier trimestre de 2025 suite à la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition.

Présentation du résultat de base et dilué par action - ajustés

(en dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)



2024

Variation %

2025 (1)



2024

Variation %

Résultat de base par action

2,60 $

2,69 $ (3)

10,18 $

10,78 $ (6)

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (2)

−



0,02





0,05



0,03





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (3)

−



(0,11)





(0,01)



(0,36)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (4)

−



(0,01)





0,05



−





Charges liées à l'acquisition et à l'intégration de CWB (5)

0,21



0,02





0,67



0,04





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (6)

0,04



−





0,14



−





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis de CWB (7)

−



−





0,44



−





Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (8)

−



−





(0,12)



−





Résultat de base par action - ajusté

2,85 $

2,61 $ 9

11,40 $

10,49 $ 9

Résultat dilué par action

2,57 $

2,66 $ (3)

10,07 $

10,68 $ (6)

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (2)

−



0,02





0,05



0,03





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (3)

−



(0,11)





(0,01)



(0,36)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (4)

−



(0,01)





0,05



−





Charges liées à l'acquisition et à l'intégration de CWB (5)

0,21



0,02





0,67



0,04





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (6)

0,04



−





0,14



−





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis de CWB (7)

−



−





0,43



−





Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (8)

−



−





(0,12)



−





Résultat dilué par action - ajusté

2,82 $

2,58 $ 9

11,28 $

10,39 $ 9



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB (2024 : 14 M$, 10 M$ déduction faite des impôts). Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2024, ce montant était de 9 M$ (7 M$ déduction faite des impôts). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes 13 et 15 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités dans le Rapport annuel 2025, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, un gain de 4 M$ a été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition (2024 : 174 M$, 125 M$ déduction faite des impôts). Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2024, la Banque avait enregistré un gain de 54 M$ (39 M$ déduction faite des impôts). (4) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque a comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction (2024 : une perte de 3 M$, 2 M$ déduction faite des impôts). Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2024, la Banque avait enregistré un gain de 4 M$ (3 M$ déduction faite des impôts). (5) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2025, des charges d'acquisition et d'intégration de 114 M$ (82 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2024 : 11 M$, 8 M$ déduction faite des impôts). Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, ces charges sont de 352 M$ (255 M$ déduction faite d'impôts) et pour l'exercice terminé le 31 octobre 2024, elles se chiffraient à 18 M$ (13 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2025, un montant de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, ces charges s'élèvent à 73 M$ (54 M$ déduction faite des impôts). (7) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. (8) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, une économie d'impôts de 47 M$ a été enregistrée en lien avec un changement de traitement fiscal relatif aux gains non réalisés comptabilisés au cours de l'exercice 2024 et du premier trimestre de 2025 suite à la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)



2024 (2)

Variation %

2025 (1)



2024 (2)

Variation %

Résultats d'exploitation

































Revenu total

3 698



2 944



26

13 980



11 400



23

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 611



1 352



19

6 380



5 346



19

Résultat net

1 059



955



11

4 017



3 816



5

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires (3)

13,3 %

16,4 %





13,7 %

17,2 %





Levier opérationnel (3)

(5,5) %

15,3 %





(2,9) %

8,1 %





Ratio d'efficience (3)

56,4 %

54,1 %





54,4 %

53,1 %





Résultat par action



































de base

2,60 $

2,69 $

(3)

10,18 $

10,78 $

(6)



dilué

2,57 $

2,66 $

(3)

10,07 $

10,68 $

(6)







































Résultats d'exploitation - ajustés (4)

































Revenu total - ajusté (4)

3 698



2 895



28

14 027



11 243



25

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté (4)

1 749



1 314



33

6 852



5 207



32

Résultat net - ajusté (4)

1 159



928



25

4 479



3 716



21

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (5)

14,6 %

15,9 %





15,3 %

16,7 %





Levier opérationnel - ajusté (5)

4,4 %

4,9 %





5,9 %

4,9 %





Ratio d'efficience - ajusté (5)

52,7 %

54,6 %





51,2 %

53,7 %





Résultat dilué par action - ajusté (4)

2,82 $

2,58 $

9

11,28 $

10,39 $

9







































Informations sur les actions ordinaires

































Dividendes déclarés

1,18 $

1,10 $

7

4,64 $

4,32 $

7

Valeur comptable (3)

78,39 $

65,74 $





78,39 $

65,74 $





Cours de l'action



































haut

156,70 $

134,23 $





156,70 $

134,23 $







bas

143,40 $

111,98 $





107,01 $

86,50 $







clôture

156,70 $

132,80 $





156,70 $

132,80 $





Nombre d'actions ordinaires (en milliers)

391 066



340 744







391 066



340 744







Capitalisation boursière

61 280



45 251







61 280



45 251









(en millions de dollars canadiens)

















Au 31 octobre

2025 (1)



Au 31 octobre 2024

Variation %

Bilan et hors bilan

































Actif total

















576 919



462 226



25

Prêts, déduction faite des provisions

















302 623



243 032



25

Dépôts

















428 003



333 545



28

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

















30 655



22 400



37

Actifs sous administration (3)

















874 360



766 082



14

Actifs sous gestion (3)

















194 467



155 900



25

Ratios réglementaires selon Bâle III (6)

































Ratios des fonds propres



































catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

















13,8 %

13,7 %







catégorie 1 (7)

















15,1 %

15,9 %







total (7)

















17,3 %

17,0 %





Ratio de levier (7)

















4,5 %

4,4 %





Ratio TLAC (6)

















29,7 %

31,2 %





Ratio de levier TLAC (6)

















8,8 %

8,6 %





Ratio de liquidité à court terme (LCR) (6)

















173 %

150 %





Ratio de liquidité à long terme (NSFR) (6)

















124 %

122 %





Autres renseignements

































Nombre d'employés - mondial (équivalent temps plein)

















33 200



29 196



14

Nombre de succursales au Canada

















382



368



4

Nombre de guichets automatiques au Canada

















939



940



−



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. (3) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (5) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (6) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (7) Les ratios au 31 octobre 2025 tiennent compte du rachat des BCRL - Série 1 effectué le 17 novembre 2025.

Analyse financière

Le présent Communiqué doit être lu conjointement avec le Rapport annuel 2025 (qui comprend les états financiers annuels consolidés audités et le rapport de gestion) disponible sur le site Internet de la Banque à l'adresse bnc.ca . On peut obtenir de l'information additionnelle sur la Banque, y compris la notice annuelle, sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Revenu total

Le revenu total de la Banque s'établit à 3 698 M$ au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 754 M$ ou 26 % comparativement au trimestre correspondant de 2024, dont une hausse de 10 % qui provient de l'inclusion de CWB. Le revenu total du secteur des Particuliers et Entreprises est en hausse de 25 %, en raison de l'inclusion de CWB, qui a contribué 237 M$ ou 20 % à la hausse. De plus, la croissance des prêts et des dépôts des particuliers et des entreprises, compte non tenu de CWB, a plus que compensé l'incidence du recul de la marge nette d'intérêts, alors que les revenus de commissions internes liées à la distribution des produits du secteur de Gestion de patrimoine et les revenus liés aux activités de fusions et acquisitions sont en augmentation comparativement au quatrième trimestre de 2024. La croissance du revenu total du secteur de Gestion de patrimoine de 19 % provient principalement des revenus tirés des services tarifés, notamment des revenus de frais de gestion de placement et de services fiduciaires, et des revenus de fonds communs de placement. La croissance est également attribuable à l'augmentation du revenu net d'intérêts, ainsi que des commissions de courtage en valeurs mobilières, conséquence de la hausse des activités de la clientèle. Le revenu total enregistré dans le secteur des Marchés des capitaux au quatrième trimestre de 2025 augmente de 38 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 en raison de la hausse des revenus des marchés mondiaux ainsi que des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement. Le revenu total du secteur FSEU&I est en hausse de 12 % comparativement au quatrième trimestre de 2024, grâce à la progression des revenus de la filiale ABA Bank provenant de la croissance de ses activités. Le revenu total de la rubrique Autres du quatrième trimestre de 2025 est plus élevé qu'au trimestre correspondant de 2024, notamment en raison d'une contribution plus élevée des activités de trésorerie.

Le revenu total s'élève à 13 980 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, contre 11 400 M$ pour l'exercice 2024, une hausse de 2 580 M$ ou 23 %, dont 878 M$ ou 8 % provient de l'inclusion de CWB. Le revenu total du secteur des Marchés des capitaux est en hausse de 1 008 M$ ou 38 % par rapport à l'exercice 2024, une hausse qui provient en partie de la croissance significative des revenus des marchés mondiaux. Le revenu total du secteur des Particuliers et Entreprises affiche une hausse de 878 M$ ou 19 %, provenant principalement de l'inclusion de CWB qui a ajouté 705 M$ ou 15 % au revenu total du secteur. Le reste de la hausse s'explique par l'augmentation du revenu net d'intérêts provenant de la croissance des prêts et des dépôts (incluant la transition des acceptations bancaires vers des prêts à taux CORRA), atténuée par un recul de la marge nette d'intérêts, ainsi que de la croissance des revenus de commissions internes liées à la distribution du secteur de Gestion de patrimoine. Ces augmentations ont été contrebalancées par une baisse des revenus tirés des acceptations bancaires. L'augmentation du revenu total du secteur de Gestion de patrimoine de 16 % s'explique principalement par les revenus tirés des services tarifés, notamment les revenus des frais de gestion de placement et de services fiduciaires, et les revenus de fonds communs de placement en lien avec la croissance des actifs sous administration et sous gestion. La croissance est également attribuable à l'augmentation du revenu net d'intérêts, ainsi que des commissions de courtage en valeurs mobilières, conséquence de la hausse des activités de la clientèle. Le revenu total du secteur FSEU&I est en hausse de 15 % par rapport à l'exercice 2024, principalement en raison de la croissance des revenus de la filiale ABA Bank provenant de la croissance de ses activités et de l'augmentation des revenus de la filiale Credigy. Pour l'exercice 2025, le revenu total de la rubrique Autres est plus élevé qu'à l'exercice 2024, une hausse principalement attribuable à une contribution plus élevée des activités de trésorerie.

Frais autres que d'intérêts

Au quatrième trimestre de 2025, les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 2 087 M$, en hausse de 495 M$ ou 31 % par rapport au trimestre correspondant de 2024, dont 188 M$ ou 12 % proviennent de l'inclusion de CWB. Compte non tenu de CWB, la rémunération et les avantages du personnel sont en hausse par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison de la croissance des salaires, ainsi que de la rémunération variable en lien avec la croissance des revenus. De plus, les frais d'occupation, incluant les frais d'amortissement, affichent une hausse par rapport au quatrième trimestre de 2024, attribuable à des frais liés au nouveau siège social de la Banque ainsi qu'à l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. La hausse des frais de technologie, incluant les frais d'amortissement, provient d'investissements important en lien avec l'évolution technologique de la Banque et le plan de développement des affaires, ainsi que de pertes de valeur d'immobilisations incorporelles de 62 M$ enregistrées au cours du quatrième trimestre de 2025 et liées à des développements technologiques pour lesquels la Banque a pris la décision de cesser leur utilisation ou leur développement. Les honoraires professionnels sont en hausse, notamment en raison des charges liées à l'acquisition et à l'intégration de CWB enregistrées au cours du quatrième trimestre de 2025. Les frais de communication sont également en hausse par rapport au trimestre correspondant de 2024. L'augmentation des autres frais provient principalement de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. En excluant les éléments particuliers, en lien avec l'acquisition de CWB, les frais autres que d'intérêts ajustés s'établissent à 1 949 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à 1 581 M$ au trimestre correspondant de 2024, une hausse de 23 %, dont 9 % provient de l'inclusion de CWB.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 7 600 M$, une hausse de 26 % par rapport à l'exercice 2024, en partie attribuable à l'inclusion de CWB qui explique une hausse de 10 %. L'augmentation des frais autres que d'intérêts s'explique essentiellement par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre. Par ailleurs, un renversement de 22 M$ de la provision pour les taxes foncières liées au nouveau siège social de la Banque enregistré au cours du deuxième trimestre de 2025 explique également la variation des frais d'occupation. Les éléments particuliers enregistrés dans les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 425 M$ au cours l'exercice 2025 comparativement à 18 M$ au cours de l'exercice 2024. Les frais autres que d'intérêts ajustés pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 se chiffrent à 7 175 M$ comparativement à 6 036 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 19 %, dont 7 % provient de l'inclusion de CWB.

Dotations aux pertes de crédit

Pour le quatrième trimestre de 2025, la Banque a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 244 M$ par rapport à 162 M$ au trimestre correspondant de 2024. Les dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés sont en hausse de 67 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette augmentation provient des Services aux particuliers (incluant les créances sur cartes de crédit) et des Services aux entreprises (incluant les portefeuilles de CWB) ainsi que de la filiale ABA Bank. Ces hausses ont été compensées en partie par une diminution des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés du secteur des Marchés des capitaux et de la filiale Credigy. De plus, les dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés de 29 M$, qui s'expliquent par la recalibration de certains paramètres de risque et par la croissance des portefeuilles de prêts, sont en hausse de 15 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, les dotations aux pertes de crédit de la Banque s'élèvent à 1 246 M$ comparativement à 569 M$ pour l'exercice 2024. Cette augmentation considérable provient en partie des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. De plus, cette hausse s'explique par l'augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés principalement en raison de la recalibration de certains paramètres de risque, des incertitudes entourant l'imposition de nouveaux droits de douane ainsi que de l'impact lié à la mise à jour des scénarios macroéconomiques moins favorable qu'à l'exercice 2024. Les dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés affichent une hausse qui provient des Services aux particuliers (incluant les créances sur cartes de crédit) et des Services aux entreprises (incluant les portefeuilles de CWB), du secteur des Marchés des capitaux ainsi que des filiales Credigy et ABA Bank.

Charge d'impôts

La charge d'impôts pour le quatrième trimestre de 2025 totalise 308 M$ comparativement à 235 M$ pour le trimestre correspondant de 2024. Le taux effectif d'imposition du quatrième trimestre de 2025 s'établit à 23 % par rapport à 20 % au trimestre correspondant de 2024. Ceci s'explique principalement par l'impact de l'application des règles du Pilier 2 (pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Impôts sur le résultat »).

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, le taux effectif d'imposition est de 22 %, par rapport à 20 % pour l'exercice 2024. La variation du taux effectif d'imposition s'explique principalement par la même raison que celle mentionnée pour le trimestre ainsi que par un niveau plus faible des revenus exonérés d'impôts pour l'exercice 2025, contrebalancée en partie par la comptabilisation d'une économie d'impôts ponctuelle liée à un changement de traitement fiscal.

Résultats sectoriels

La Banque exerce ses activités dans quatre secteurs d'exploitation : Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés des capitaux (anciennement Marchés financiers) et Financement spécialisé aux États-Unis et International qui regroupe principalement les activités des filiales Credigy Ltd. (Credigy) et Advanced Bank of Asia Limited (ABA Bank). Les autres activités opérationnelles, certains éléments particuliers ainsi que les activités de trésorerie et de la filiale Technologie Flinks inc. (Flinks) sont regroupés à des fins de présentation dans la rubrique Autres des informations sectorielles. Chaque secteur se distingue par le service offert, le type de clientèle visé et la stratégie de commercialisation mise en place.

Particuliers et Entreprises

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)



2024



Variation %

2025 (1)



2024



Variation %

Résultats d'exploitation

































Revenu net d'intérêts

1 205



934



29

4 475



3 587



25

Revenus autres que d'intérêts

277



256



8

1 076



1 086



(1)

Revenu total

1 482



1 190



25

5 551



4 673



19

Frais autres que d'intérêts

897



644



39

3 147



2 486



27

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

585



546



7

2 404



2 187



10

Dotations aux pertes de crédit

146



96



52

868



335







Résultat avant charge d'impôts

439



450



(2)

1 536



1 852



(17)

Charge d'impôts

120



123



(2)

425



509



(17)

Résultat net

319



327



(2)

1 111



1 343



(17)

Moins : Éléments particuliers après impôts (2)

(17)



−







(217)



−







Résultat net - ajusté (2)

336



327



3

1 328



1 343



(1)

Marge nette d'intérêts (3)

2,25 %

2,30 %





2,27 %

2,33 %





Actif moyen portant intérêts (3)

212 640



161 738



31

197 402



153 980



28

Actif moyen (4)

216 065



163 186



32

200 454



158 917



26

Prêts moyens (4) (5)

212 314



161 565



31

196 857



157 286



25

Prêts dépréciés nets (3)

1 395



505







1 395



505







Prêts dépréciés nets en % du total des prêts (3)

0,7 %

0,3 %





0,7 %

0,3 %





Dépôts moyens (4)

110 802



91 706



21

104 734



90 382



16

Ratio d'efficience (3)

60,5 %

54,1 %





56,7 %

53,2 %





Ratio d'efficience - ajusté (6)

59,1 %

54,1 %





55,5 %

53,2 %







(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. Au cours du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré plusieurs éléments en lien avec l'acquisition de CWB, notamment l'amortissement des immobilisations incorporelles de 17 M$ déduction faite des impôts (50 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2025). De plus, pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré des charges d'acquisition et d'intégration de 1 M$ déduction faite des impôts et des dotations aux pertes de crédit initiales de 166 M$ déduction faite des impôts enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. (3) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Représente la moyenne des soldes quotidiens de la période. (5) Incluant les engagements de clients en contrepartie d'acceptations pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2024. (6) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Le secteur des Particuliers et Entreprises affiche un résultat net de 319 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à 327 M$ au trimestre correspondant de 2024, une baisse de 2 %. La croissance du revenu total du secteur a été contrebalancée par la hausse des frais autres que d'intérêts (incluant les éléments particuliers enregistrés au cours du quatrième trimestre de 2025) et des dotations aux pertes de crédit. Le résultat net ajusté de 336 M$ est en hausse de 3 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. L'augmentation de 29 % du revenu net d'intérêts au quatrième trimestre de 2025 provient en partie de l'inclusion de CWB qui contribue à une hausse de 24 %, ainsi que de la croissance des prêts et des dépôts des particuliers et des entreprises, ce qui a plus que compensé l'incidence du recul de la marge nette d'intérêts. Par ailleurs, les revenus autres que d'intérêts sont en hausse de 8 % par rapport au trimestre correspondant de 2024, notamment en raison de l'inclusion des revenus de CWB.

Le revenu total des Services aux particuliers est en hausse de 70 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2024. L'augmentation provient de la croissance des prêts et des dépôts, atténuée par un recul de la marge sur les dépôts, de l'augmentation des revenus de commissions internes liées à la distribution des produits du secteur de Gestion de patrimoine, ainsi que de l'inclusion des revenus de CWB. Le revenu total des Services aux entreprises est en hausse de 222 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2024, principalement en raison de l'inclusion des revenus de CWB, d'une augmentation du revenu net d'intérêts, attribuable à la croissance des prêts et des dépôts, atténuée par la décroissance de la marge nette d'intérêts, ainsi que d'une augmentation des revenus liés aux activités de fusions et acquisitions.

Les frais autres que d'intérêts du secteur de 897 M$ au quatrième trimestre de 2025 sont en hausse de 39 % par rapport au trimestre correspondant de 2024, en raison de l'inclusion des frais autres que d'intérêts de CWB (qui comprennent des éléments particuliers de 21 M$) contribuant à une hausse de 21 %. La hausse des frais autres que d'intérêts provient également de l'augmentation de la rémunération et des avantages du personnel, principalement attribuable à des hausses salariales, de pertes de valeur d'immobilisations incorporelles de 62 M$ enregistrées au cours du quatrième trimestre de 2025, ainsi que des frais et des investissements liés à l'évolution technologique du secteur. Le ratio d'efficience de 60,5 % pour le quatrième trimestre de 2025 se détériore par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Le secteur a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 146 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à 96 M$ au quatrième trimestre de 2024, une hausse de 50 M$. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés des Services aux particuliers (incluant les créances sur cartes de crédit) et des portefeuilles de CWB. Par ailleurs, les dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés sont en baisse par rapport au trimestre correspondant de 2024.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, le résultat net du secteur s'établit à 1 111 M$, en baisse de 17 % par rapport à 1 343 M$ pour l'exercice 2024. La croissance du revenu total a été atténuée par la hausse des frais autres que d'intérêts (incluant les éléments particuliers enregistrés au cours de l'exercice 2025) et des dotations aux pertes de crédit, notamment les dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ sur les prêts non dépréciés acquis de CWB enregistrées à la suite de l'acquisition. Le résultat net ajusté est en baisse de 1 % par rapport à l'exercice précédent en raison de la hausse des dotations aux pertes de crédit. La hausse du revenu total des Services aux particuliers provient principalement de la croissance des prêts et des dépôts et de l'accroissement de la marge sur les prêts (atténuée par le rétrécissement de la marge sur les dépôts), ainsi que de l'augmentation des revenus de commissions internes liées à la distribution des produits du secteur de Gestion de patrimoine. De plus, la hausse du revenu total des Services aux entreprises s'explique par l'inclusion des revenus de CWB ainsi que par la croissance des prêts (incluant la transition des acceptations bancaires vers des prêts au taux CORRA) et des dépôts, atténuée par le rétrécissement des marges sur les prêts et les dépôts. Ces augmentations ont été atténuées par une baisse des revenus de crédit en lien avec la transition des acceptations bancaires vers des prêts au taux CORRA.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, les frais autres que d'intérêts s'établissent à 3 147 M$, une augmentation de 27 % par rapport à l'exercice 2024 qui s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre, notamment l'inclusion de CWB qui contribue à une hausse de 17 % des frais autres que d'intérêts. Le ratio d'efficience s'élève à 56,7 % et se détériore par rapport au 31 octobre 2024. Les frais autres que d'intérêts ajustés du secteur sont en hausse de 24 % par rapport à l'exercice 2024. Le ratio d'efficience ajusté, à 55,5 % pour l'exercice 2025, se compare à 53,2 % pour l'exercice 2024. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, les dotations aux pertes de crédit s'élèvent à 868 M$, une augmentation de 533 M$ par rapport à l'exercice 2024. Cette augmentation s'explique principalement par les dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis de CWB d'un montant de 230 M$ enregistrées au cours du deuxième trimestre de 2025, ainsi que par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés des Services aux particuliers (incluant les créances sur cartes de crédit) et des Services aux entreprises, notamment attribuable aux portefeuilles acquis de CWB. De plus, les dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés sont en hausse par rapport à l'exercice 2024 en raison de la recalibration de certains paramètres de risque.

Gestion de patrimoine

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)



2024



Variation %

2025 (1)



2024



Variation %

Résultats d'exploitation

































Revenu net d'intérêts

238



213



12

930



833



12

Revenus tirés des services tarifés

509



425



20

1 908



1 603



19

Revenus tirés des transactions et autres revenus

115



89



29

402



350



15

Revenu total

862



727



19

3 240



2 786



16

Frais autres que d'intérêts

508



427



19

1 902



1 633



16

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

354



300



18

1 338



1 153



16

Dotations aux pertes de crédit

3



(1)







5



(1)







Résultat avant charge d'impôts

351



301



17

1 333



1 154



16

Charge d'impôts

93



82



13

357



317



13

Résultat net

258



219



18

976



837



17

Moins : Éléments particuliers après impôts (2)

(1)



−







(6)



−







Résultat net - ajusté (2)

259



219



18

982



837



17

Actif moyen (3)

12 375



9 839



26

11 224



9 249



21

Prêts moyens (3) (4)

10 817



8 690



24

9 957



8 204



21

Prêts dépréciés nets (5)

47



11







47



11







Dépôts moyens (3)

58 296



43 008



36

54 949



42 361



30

Actifs sous administration (5)

874 360



766 082



14

874 360



766 082



14

Actifs sous gestion (5)

194 467



155 900



25

194 467



155 900



25

Ratio d'efficience (5)

58,9 %

58,7 %





58,7 %

58,6 %





Ratio d'efficience - ajusté (6)

58,6 %

58,7 %





58,4 %

58,6 %







(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. Au cours du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré plusieurs éléments en lien avec l'acquisition de CWB, notamment l'amortissement des immobilisations incorporelles de 1 M$ déduction faite des impôts (4 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2025). De plus, pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré des charges d'acquisition et d'intégration de 2 M$ déduction faite des impôts. (3) Représente la moyenne des soldes quotidiens de la période. (4) Incluant les engagements de clients en contrepartie d'acceptations pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2024. (5) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (6) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 18 à 23, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine s'élève à 258 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à 219 M$ au trimestre correspondant de 2024, une augmentation de 18 %. Le revenu total du secteur de 862 M$ est en hausse de 135 M$ ou 19 % comparativement à 727 M$ au quatrième trimestre de 2024. La hausse du revenu net d'intérêts de 12 % par rapport au trimestre correspondant de 2024 s'explique par l'accroissement des volumes de prêts et de dépôts, ainsi que par l'impact favorable du changement dans la composition des dépôts. La hausse de 20 % des revenus tirés des services tarifés est attribuable à l'appréciation des marchés boursiers comparativement au trimestre correspondant de 2024 et à des entrées nettes positives dans les diverses solutions. Les revenus tirés des transactions et autres revenus sont en hausse de 29 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 en raison de l'augmentation des activités de la clientèle. L'inclusion des revenus de CWB a également contribué à la hausse des revenus du secteur.

Les frais autres que d'intérêts de 508 M$ au quatrième trimestre de 2025 sont en hausse de 19 % par rapport à 427 M$ au quatrième trimestre de 2024, une hausse en partie attribuable à l'inclusion de CWB. Cette augmentation provient également de la hausse de la rémunération et des avantages du personnel, notamment attribuable à la rémunération variable en lien avec la croissance des revenus, ainsi que de la hausse des dépenses technologiques liée aux initiatives du secteur. Le ratio d'efficience s'élève à 58,9 % pour le quatrième trimestre de 2025, comparativement à 58,7 % pour le trimestre correspondant de 2024. Les frais autres que d'intérêts ajustés se chiffrent à 505 M$ pour le quatrième trimestre de 2025 comparativement à 427 M$ pour le quatrième trimestre de 2024. Le ratio d'efficience ajusté, qui s'établit à 58,6 % au quatrième trimestre de 2025, s'améliore comparativement à 58,7 % au trimestre correspondant de 2024. Les dotations aux pertes de crédit s'élèvent à 3 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, alors que des récupérations aux pertes de crédit totalisant 1 M$ avaient été enregistrées pour le quatrième trimestre de 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés et dans une moindre mesure sur les prêts dépréciés.

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine atteint 976 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 comparativement à 837 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 17 %. Le revenu total du secteur s'élève à 3 240 M$ pour l'exercice 2025, une hausse de 16 % comparativement à 2 786 M$ pour l'exercice 2024, principalement en raison de la hausse de 19 % des revenus tirés des services tarifés par rapport à 2024, attribuable à la croissance des actifs sous administration et sous gestion résultant de la progression des marchés boursiers, ainsi qu'aux entrées nettes positives dans les diverses solutions et, dans une moindre mesure, l'inclusion des revenus de CWB. Le revenu net d'intérêts est en hausse de 97 M$ ou 12 %, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des volumes de prêts et de dépôts, par l'impact favorable du changement dans la composition des dépôts ainsi que par l'inclusion de CWB. De plus, les revenus tirés des transactions et autres revenus sont en hausse de 15 % par rapport à l'exercice 2024 en raison de l'augmentation des activités de la clientèle au cours de l'exercice 2025. Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 1 902 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 par rapport à 1 633 M$ pour l'exercice 2024, une augmentation de 16 % qui s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre, ainsi que par une hausse des honoraires de gestion externe. Le ratio d'efficience pour l'exercice 2025 s'établit à 58,7 % comparativement à 58,6 % pour l'exercice 2024. Les frais autres que d'intérêts ajustés s'élèvent à 1 893 M$ et se comparent à 1 633 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 16 %. Le ratio d'efficience ajusté s'établit à 58,4 % et s'améliore de 0,2 point de pourcentage comparativement à 58,6 % pour l'exercice 2024. Le secteur a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 5 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 alors que des récupérations aux pertes de crédit totalisant 1 M$ avaient été enregistrées au cours de l'exercice 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés.

Marchés des capitaux

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)



2024 (2)

Variation %

2025 (1)



2024 (2)

Variation %

Résultats d'exploitation

































Marchés mondiaux



































Titres de participation

321



210



53

1 395



709



97



Taux d'intérêt et crédit

128



93



38

625



507



23



Produits de base et devises

35



39



(10)

212



198



7







484



342



42

2 232



1 414



58

Services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement

393



295



33

1 430



1 240



15

Revenu total

877



637



38

3 662



2 654



38

Frais autres que d'intérêts

325



301



8

1 442



1 246



16

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

552



336



64

2 220



1 408



58

Dotations aux pertes de crédit

18



4







142



54







Résultat avant charge d'impôts

534



332



61

2 078



1 354



53

Charge d'impôts

102



26







394



100







Résultat net

432



306



41

1 684



1 254



34

Actif moyen (3)

237 476



200 888



18

226 990



195 881



16

Prêts moyens (3) (4) (grandes entreprises seulement)

31 192



31 749



(2)

31 173



31 887



(2)

Prêts dépréciés nets (5)

175



78







175



78







Prêts dépréciés nets en % du total des prêts (5)

0,6 %

0,2 %





0,6 %

0,2 %





Dépôts moyens (3)

86 400



70 646



22

79 257



65 930



20

Ratio d'efficience (5)

37,1 %

47,3 %





39,4 %

46,9 %







(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. (3) Représente la moyenne des soldes quotidiens de la période. (4) Incluant les engagements de clients en contrepartie d'acceptations pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2024. (5) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Le secteur des Marchés des capitaux affiche un résultat net de 432 M$ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 306 M$ au trimestre correspondant de 2024, en hausse de 41 %. L'incidence de l'inclusion de CWB sur les résultats du secteur n'est pas significative ce trimestre. Le revenu total se chiffre à 877 M$, contre 637 M$ au quatrième trimestre de 2024, une hausse de 240 M$ ou 38 %. Les revenus des marchés mondiaux augmentent de 42 % en raison de la hausse des revenus sur les titres de participation de 53 % et des revenus sur les taux d'intérêt et crédit de 38 %, atténuée par la baisse des revenus sur les produits de base et devises de 10 %. Les revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement du quatrième trimestre de 2025 sont en hausse de 33 % par rapport au trimestre correspondant de 2024, en raison de la croissance des revenus des services bancaires, des revenus liés aux activités sur les marchés des capitaux ainsi que des revenus tirés des activités de fusions et acquisitions.

Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2025 s'établissent à 325 M$, en hausse de 8 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique par l'augmentation des frais liés aux investissements technologiques et des autres frais liés à l'accroissement des activités du secteur. Le ratio d'efficience s'améliore de 10,2 points de pourcentage pour s'établir à 37,1 % pour le quatrième trimestre de 2025 comparativement à 47,3 % pour le trimestre correspondant de 2024, une amélioration en lien avec la croissance des revenus du secteur. Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2025, les dotations aux pertes de crédit ont augmenté de 14 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette hausse provient principalement des dotations aux pertes de crédit sur prêts non dépréciés, en hausse de 17 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2024, alors que des renversements de provisions pour pertes de crédit avaient été enregistrés.

Le résultat net du secteur des Marchés des capitaux se chiffre à 1 684 M$ pour l'exercice 2025, une hausse de 34 % par rapport à 2024, provenant de la hausse significative des revenus. L'incidence de l'inclusion de CWB sur les résultats du secteur n'est pas significative pour 2025. Le revenu total s'établit à 3 662 M$ en 2025, une hausse de 1 008 M$ ou 38 % par rapport à l'exercice 2024. Les revenus des marchés mondiaux sont en hausse de 58 %, ce qui s'explique par la hausse de tous les types de revenus, notamment une augmentation de 97 % des revenus sur les titres de participation, de 23 % des revenus sur les produits de taux d'intérêt et crédit et de 7 % des revenus sur produits de base et devises. De plus, les revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement augmentent de 15 % par rapport à l'exercice 2024, en raison de la croissance des revenus des services bancaires, des revenus liés aux activités sur les marchés des capitaux ainsi que des revenus tirés des activités de fusions et acquisitions.

Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 sont en hausse de 16 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par l'augmentation de la rémunération et des avantages du personnel, notamment attribuable à la rémunération variable résultant de la croissance des revenus, ainsi que par l'augmentation des frais liés aux investissements technologiques et des autres frais liés à l'accroissement des activités du secteur. Le ratio d'efficience qui s'élève à 39,4 % pour l'exercice 2025 s'améliore par rapport à 46,9 % pour l'exercice 2024, une amélioration en lien avec l'augmentation significative des revenus. Le secteur a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 142 M$ au cours de l'exercice 2025, comparativement à 54 M$ en 2024. Cette hausse s'explique par une augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés de 51 M$, attribuable en partie à un dossier dans le secteur de la fabrication en 2025, et sur les prêts non dépréciés de 37 M$.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)

(en millions de dollars canadiens)



Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025



2024



Variation %

2025



2024



Variation %

Revenu total



































Credigy

144



144



−

566



544



4



ABA Bank

274



234



17

1 031



860



20



International

6



−







24



11













424



378



12

1 621



1 415



15

Frais autres que d'intérêts



































Credigy

37



36



3

156



144



8



ABA Bank

88



79



11

337



293



15



International

1



1







8



2













126



116



9

501



439



14

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

298



262



14

1 120



976



15

Dotations aux pertes de crédit



































Credigy

31



33



(6)

113



113



−



ABA Bank

48



29



66

118



68



74



International

−



1







−



1













79



63



25

231



182



27

Résultat avant charge d'impôts

219



199



10

889



794



12

Charge d'impôts



































Credigy

15



16



(6)

62



60



3



ABA Bank

29



27



7

121



105



15



International

1



(1)







2



1













45



42



7

185



166



11

Résultat net



































Credigy

61



59



3

235



227



4



ABA Bank

109



99



10

455



394



15



International

4



(1)







14



7













174



157



11

704



628



12

Actif moyen (1)

33 958



29 053



17

32 511



27 669



17

Prêts et créances moyens (1)

24 771



22 343



11

23 881



21 733



10

Prêts dépréciés nets (2)

1 287



1 035



24

1 287



1 035



24

Dépôts moyens (1)

16 711



13 745



22

16 103



12 987



24

Ratio d'efficience (2)

29,7 %

30,7 %





30,9 %

31,0 %







(1) Représente la moyenne des soldes quotidiens de la période. (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport annuel 2025 aux pages 136 à 139, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Le secteur FSEU&I affiche un résultat net de 174 M$ au quatrième trimestre de 2025, par rapport à 157 M$ au trimestre correspondant de 2024, une hausse de 11 %, principalement attribuable à la filiale ABA Bank. Le revenu total du secteur se chiffre à 424 M$ contre 378 M$ au quatrième trimestre de 2024, une hausse de 46 M$ ou 12 % qui s'explique principalement par l'augmentation des revenus de la filiale ABA Bank. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, le secteur affiche un résultat net de 704 M$, par rapport à 628 M$ pour l'exercice 2024, une hausse de 12 %.

Credigy

Le résultat net de la filiale Credigy de 61 M$ pour le quatrième trimestre de 2025 est en hausse de 2 M$ ou 3 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Le revenu total de 144 M$ est stable par rapport au quatrième trimestre de 2024, la croissance des volumes de prêts ayant été contrebalancée par un ajustement favorable de certains portefeuilles à la juste valeur au cours du quatrième trimestre de 2024. Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 37 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, une hausse de 1 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2024. Les dotations aux pertes de crédit sont en baisse de 2 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison de la diminution des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés, partiellement contrebalancée par une augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés.

Le résultat net de la filiale Credigy de 235 M$ pour l'exercice 2025 est en hausse de 4 % par rapport à 2024. Le revenu total de la filiale se chiffre à 566 M$ en 2025, en hausse de 4 % comparativement à 544 M$ pour l'exercice 2024. Cette hausse s'explique par la croissance des volumes de prêts, ainsi que par l'impact de la variation du taux de change, des éléments partiellement contrebalancés par un gain réalisé à la suite de la disposition d'un portefeuille de prêts au cours de l'exercice 2024. Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025 sont en hausse de 12 M$ par rapport à 2024, ce qui est principalement attribuable aux frais de service, ainsi qu'à l'impact de la variation du taux de change. Les dotations aux pertes de crédit de la filiale sont stables par rapport à l'exercice précédent, la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés ayant été compensée par la diminution des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés.

ABA Bank

Le résultat net de la filiale ABA Bank de 109 M$ pour le quatrième trimestre de 2025 est en hausse de 10 M$ ou 10 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. La hausse du revenu total de 17 % s'explique principalement par la croissance soutenue des actifs, par la baisse des frais d'intérêts sur les dépôts, ainsi que par la variation du taux de change. Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2025 s'établissent à 88 M$, en hausse de 9 M$ ou 11 % par rapport au quatrième trimestre de 2024, ce qui s'explique par l'augmentation de la rémunération et des avantages du personnel et des frais d'occupation en lien avec la croissance des activités de la filiale et l'ouverture de nouvelles succursales, ainsi que par l'impact de la variation du taux de change. Les dotations aux pertes de crédit, qui totalisent 48 M$ pour le quatrième trimestre de 2025, sont en hausse de 19 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2024. Cette augmentation s'explique par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés et dépréciés.

Le résultat net de la filiale ABA Bank de 455 M$ pour 2025 est en hausse de 61 M$ ou 15 % par rapport à l'exercice 2024. La croissance des activités de la filiale, notamment l'augmentation soutenue des actifs, par la baisse des frais d'intérêts sur les dépôts, ainsi que l'impact de la variation du taux de change expliquent la hausse de 20 % du revenu total par rapport à l'exercice précédent. Les frais autres que d'intérêts de la filiale de 337 M$ sont en hausse de 15 % par rapport à l'exercice 2024, ce qui s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre. Les dotations aux pertes de crédit de la filiale totalisent 118 M$ pour l'exercice 2025, une hausse de 50 M$ par rapport à l'exercice 2024 qui provient d'une augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés et non dépréciés.

Autres

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2025 (1)

2024 (2)

2025 (1)

2024 (2)

Résultats d'exploitation

















Revenu net d'intérêts

(6)

(49)

(102)

(265)

Revenus autres que d'intérêts

59

61

8

137

Revenu total

53

12

(94)

(128)

Frais autres que d'intérêts

231

104

608

250

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

(178)

(92)

(702)

(378)

Dotations aux pertes de crédit

(2)

−

−

(1)

Résultat avant charge (économie) d'impôts

(176)

(92)

(702)

(377)

Charge (économie) d'impôts

(52)

(38)

(244)

(131)

Perte nette

(124)

(54)

(458)

(246)

Participations ne donnant pas le contrôle

−

−

−

(1)

Perte nette attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque

(124)

(54)

(458)

(245)

Moins : Éléments particuliers après impôts (3)

(82)

27

(239)

100

Perte nette - ajustée (3)

(42)

(81)

(219)

(346)

Actif moyen (4)

83 421

66 829

76 290

65 546



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2025. Consulter la section « Acquisition » pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de la cessation de la présentation des revenus et de la charge d'impôts selon la méthode de l'équivalent imposable. (3) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 à 7 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. Au cours du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré plusieurs éléments en lien avec l'acquisition de CWB, notamment les charges d'acquisition et d'intégration de 82 M$ déduction faite des impôts (252 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2025). De plus, au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque a enregistré l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription de 20 M$ déduction faite des impôts, le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires de CWB que la Banque détenait avant l'acquisition de 4 M$, l'impact de la gestion des variations de la juste valeur représentant une perte de 17 M$ déduction faite des impôts et l'économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal pour un montant de 47 M$. Au cours du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2024, la Banque avait enregistré l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription de 7 M$ déduction faite des impôts (10 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2024), le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires de CWB que la Banque détenait avant l'acquisition de 39 M$ déduction faite des impôts (125 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2024), l'impact de la gestion des variations de la juste valeur représentant un gain de 3 M$ déduction faite des impôts (une perte de 2 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2024) ainsi que les charges d'acquisition et d'intégration de 8 M$ déduction faite des impôts (13 M$ déduction faite des impôts pour l'exercice 2024). (4) Représente la moyenne des soldes quotidiens de la période.

La rubrique Autres des résultats sectoriels affiche une perte nette de 124 M$ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à une perte nette de 54 M$ pour le trimestre correspondant de 2024. La variation de la perte nette s'explique par la hausse des frais autres que d'intérêts, qui provient principalement des charges d'acquisition et d'intégration de CWB, ainsi que par un gain de 54 M$ enregistré au cours du quatrième trimestre de 2024 à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB. Ces éléments ont été atténués par une contribution plus élevée des activités de trésorerie, ainsi que par l'inclusion des revenus de CWB. Les éléments particuliers liés à l'acquisition de CWB ont eu un impact défavorable de 82 M$ sur la perte nette au cours du quatrième trimestre de 2025 comparativement à un impact favorable de 27 M$ au cours du quatrième trimestre de 2024. La perte nette ajustée de 42 M$ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2025 se compare à 81 M$ pour le trimestre correspondant de 2024.

Pour l'exercice 2025, la perte nette s'élève à 458 M$, comparativement à une perte nette de 246 M$ en 2024. La variation de la perte nette s'explique par la hausse des frais autres que d'intérêts, qui provient principalement des charges plus élevées d'acquisition et d'intégration de CWB enregistrées en 2025, ainsi que par un gain de 174 M$ enregistré au cours de l'exercice 2024 à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB. Ces éléments ont été atténués par une contribution plus élevée des activités de trésorerie, par l'inclusion des revenus de CWB ainsi que par une économie d'impôts de 47 M$ enregistrée au cours de l'exercice 2025 à la suite d'un changement de traitement fiscal. Les éléments particuliers liés à l'acquisition de CWB ont eu un impact défavorable de 239 M$ sur la perte nette au cours de l'exercice 2025 comparativement à un impact favorable de 100 M$ au cours de l'exercice 2024. La perte nette ajustée de 219 M$ pour l'exercice 2025 se compare à 346 M$ pour l'exercice 2024.

Bilan consolidé

Résumé du bilan consolidé

(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2025 (1)

Au 31 octobre 2024

Variation %

Actif













Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières

27 916

31 549

(12)

Valeurs mobilières

188 747

145 165

30

Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées

27 091

16 265

67

Prêts, déduction faite des provisions

302 623

243 032

25

Autres

30 542

26 215

17





576 919

462 226

25

Passif et capitaux propres













Dépôts

428 003

333 545

28

Autres

111 715

101 873

10

Dette subordonnée

3 432

1 258





Capitaux propres attribuables aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque 33 769

25 550

32

Participations ne donnant pas le contrôle

−

−











576 919

462 226

25



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les soldes au 31 octobre 2025. Pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB, consulter la section « Acquisition » et la note 3 afférente aux états financiers annuels consolidés du Rapport annuel 2025 disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Actif

Au 31 octobre 2025, l'actif total de la Banque s'établit à 576,9 G$ comparativement à 462,2 G$ au 31 octobre 2024, soit une augmentation de 114,7 G$ ou 25 % qui s'explique en partie par l'acquisition de CWB. La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières, soit 27,9 G$ au 31 octobre 2025, sont en baisse de 3,6 G$, principalement en raison de la diminution des dépôts auprès de la Banque du Canada, atténuée par la hausse des dépôts auprès d'institutions financières réglementées.

Les valeurs mobilières augmentent de 43,5 G$ par rapport au 31 octobre 2024, en raison de l'augmentation de 32,2 G$ ou 28 % des valeurs mobilières à la juste valeur par le biais du résultat net, hausse essentiellement attribuable aux titres de participation. De plus, les valeurs mobilières autres que celles évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net sont en hausse de 11,4 G$. Les valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées ont augmenté de 10,8 G$ par rapport au 31 octobre 2024, principalement en lien avec les activités du secteur des Marchés des capitaux et de la Trésorerie.

Les prêts, déduction faite des provisions pour pertes de crédit, s'élèvent à 302,6 G$ au 31 octobre 2025, en hausse de 59,6 G$ ou 25 % par rapport au 31 octobre 2024. Le détail des principaux portefeuilles de prêts est présenté dans le tableau suivant.

(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2025 (1)

Au 31 octobre 2024

Prêts







Hypothécaires résidentiels et marges de crédit hypothécaires 145 509

124 431

Aux particuliers

18 593

17 461

Créances sur cartes de crédit

3 022

2 761

Aux entreprises et aux administrations publiques

137 630

99 720







304 754

244 373

Provisions pour pertes de crédit

(2 131)

(1 341)







302 623

243 032



(1) Le 3 février 2025, la Banque a conclu l'acquisition de CWB. Les résultats de CWB ont été consolidés à partir de la date de clôture, ce qui a eu une incidence sur les soldes au 31 octobre 2025. Pour de plus amples renseignements sur l'incidence de l'acquisition de CWB, consulter la section « Acquisition » et la note 3 afférente aux états financiers annuels consolidés du Rapport annuel 2025 disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Les prêts hypothécaires résidentiels (incluant les marges de crédit hypothécaires) augmentent de 21,1 G$ ou 17 % par rapport au 31 octobre 2024. La croissance est principalement attribuable à l'inclusion des prêts de CWB, à la demande soutenue du crédit hypothécaire dans le secteur des Particuliers et Entreprises ainsi qu'aux activités du secteur des Marchés des capitaux et des filiales Credigy et ABA Bank. Par rapport au 31 octobre 2024, les prêts aux particuliers sont en hausse de 1,1 G$ en raison de l'inclusion des prêts de CWB et de la croissance des activités des Services aux particuliers ainsi que du secteur de Gestion de patrimoine. Les créances sur cartes de crédit qui s'établissent à 3,0 G$, sont en hausse de 0,2 G$ comparativement au 31 octobre 2024. Les prêts aux entreprises et aux administrations publiques sont en hausse de 37,9 G$ ou 38 % par rapport au 31 octobre 2024 principalement en raison de l'inclusion des prêts de CWB et dans une moindre mesure à la croissance des activités des Services aux entreprises, des activités du secteur de Gestion de patrimoine et de la filiale ABA Bank.

Les prêts dépréciés comprennent tous les prêts classés en phase 3 selon le modèle de détermination des pertes de crédit attendues ainsi que les prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création (DAC). Au 31 octobre 2025, les prêts dépréciés bruts sont de 3 712 M$, alors qu'ils s'élevaient à 2 043 M$ au 31 octobre 2024. Les prêts dépréciés nets se chiffrent à 2 904 M$ au 31 octobre 2025 comparativement à 1 629 M$ au 31 octobre 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prêts dépréciés nets des portefeuilles de prêts des Services aux particuliers et des Services aux entreprises, principalement en raison de l'inclusion des prêts dépréciés de CWB, ainsi que ceux du secteur des Marchés des capitaux et de la filiale ABA Bank.

Au 31 octobre 2025, les autres actifs se chiffrent à 30,5 G$ comparativement à 26,2 G$ au 31 octobre 2024, une hausse de 4,3 G$ qui s'explique principalement par l'augmentation du goodwill et des immobilisations incorporelles découlant de l'acquisition de CWB ainsi que par la hausse des autres actifs, notamment les produits de base.

Passif

La Banque a un passif total de 543,2 G$ au 31 octobre 2025 comparativement à 436,7 G$ au 31 octobre 2024.

Les dépôts de 428,0 G$ au 31 octobre 2025 sont en hausse de 94,5 G$ ou 28 % par rapport à l'exercice précédent. Les dépôts des particuliers de 124,4 G$ au 31 octobre 2025 sont en hausse de 29,2 G$ par rapport au 31 octobre 2024. Cette hausse provient de l'inclusion des dépôts de CWB et de la croissance des activités des Services aux particuliers, des secteurs des Marchés des capitaux et de Gestion de patrimoine, ainsi que de la filiale ABA Bank.

Les dépôts des entreprises et administrations publiques totalisent 297,5 G$, en croissance de 64,8 G$ par rapport à 232,7 G$ au 31 octobre 2024. La hausse s'explique par l'inclusion des dépôts de CWB, par la croissance des activités des Services aux entreprises et des secteurs de Gestion de patrimoine et des Marchés des capitaux, ainsi que des activités de financement de la Trésorerie, dont 2,6 G$ au titre des dépôts faisant l'objet de règlements sur la conversion aux fins de la recapitalisation interne des banques. Les dépôts provenant des institutions de dépôts de 6,1 G$ enregistrent une hausse de 0,5 G$ par rapport à l'exercice précédent.

Les autres passifs de 111,7 G$ au 31 octobre 2025 sont en hausse de 9,8 G$ depuis le 31 octobre 2024, essentiellement en raison des augmentations de 3,2 G$ des engagements afférents à des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat et valeurs mobilières prêtées, de 2,4 G$ des engagements afférents à des titres vendus à découvert, de 2,2 G$ des passifs relatifs à des créances cédées et de 1,9 G$ des autres passifs.

L'augmentation de la dette subordonnée depuis le 31 octobre 2024 provient des émissions, le 13 janvier 2025 et le 26 juin 2025, des billets à moyen terme de 1,0 G$ et de 750 M$ respectivement, ainsi que de débentures subordonnées provenant de l'acquisition de CWB pour un montant de 400 M$, en tenant compte du rachat, le 29 juin 2025, des débentures subordonnées émises par CWB pour un montant de 125 M$.

Capitaux propres

Au 31 octobre 2025, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque s'établissent à 33,8 G$, en hausse de 8,2 G$ comparativement à 25,6 G$ au 31 octobre 2024. Cette augmentation s'explique principalement par les émissions d'actions ordinaires relatives à l'acquisition de CWB d'un montant total de 6,3 G$, ainsi que par le résultat net, déduction faite des dividendes. Cette hausse est en partie atténuée par les rachats d'actions ordinaires à des fins d'annulation et par la variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Par ailleurs, l'émission des actions privilégiées séries 47 et 49 a été compensée par le rachat d'actions privilégiées, série 32, à des fins d'annulation.

Événements postérieurs à la date du bilan consolidé

Transactions avec la Banque Laurentienne du Canada

Le 2 décembre 2025, la Banque a conclu une entente définitive d'achat d'actifs avec la Banque Laurentienne du Canada (BLC), en vertu de laquelle la Banque assumera certains passifs et acquerra certains actifs liés à des portefeuilles des services bancaires aux particuliers et aux PME de BLC (la « transaction visant les particuliers/PME »), et la Banque prendra en charge l'entente de distribution de BLC pour certains fonds communs de placement. La contrepartie à recevoir de BLC en trésorerie et équivalents de trésorerie sera déterminée en référence à la valeur des passifs assumés, déduction faite des actifs acquis, à la date de clôture.

La clôture de la transaction visant les particuliers/PME, prévue à la fin de 2026, est assujettie à la satisfaction de l'ensemble des conditions préalables à la clôture de la transaction d'acquisition de BLC par la Banque Fairstone (la « transaction d'acquisition ») ou à la renonciation à ces conditions, ainsi qu'à la clôture de la transaction d'acquisition immédiatement après la transaction visant les particuliers/PME. La transaction visant les particuliers/PME est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations des organismes de réglementation clés.

Séparément, et parallèlement à la signature de la convention de la transaction visant les particuliers/PME, la Banque et BLC ont également conclu une entente définitive d'acquisition de prêts visant l'acquisition par la Banque du portefeuille de prêts syndiqués de BLC (la « transaction visant les prêts syndiqués») pour un prix d'acquisition déterminé en référence à la valeur à la date de clôture. La clôture de la transaction visant les prêts syndiqués, prévue au début de 2026, n'est pas subordonnée à la clôture de l'une ou l'autre des transactions susmentionnées et est sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Rachat des billets avec remboursement de capital à recours limité

Le 17 novembre 2025, soit le premier jour ouvrable suivant la date de rachat prévue du 15 novembre 2025, la Banque a terminé le rachat de la totalité des BCRL - Série 1, émis et en circulation. Tel que prévu dans les conditions relatives aux BCRL - Série 1, le prix de rachat était de 1 000 $ chacun, plus les intérêts courus et impayés. La Banque a racheté 500 000 BCRL - Série 1 pour un prix total de 500 M$, ce qui a réduit les Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres. Dans le cadre du rachat des BCRL - Série 1, la Banque a terminé le rachat de la totalité des actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif à taux rajusté tous les cinq ans, série 44, émises par la Banque, parallèlement aux BCRL - Série 1 et qui étaient détenues par un fiduciaire indépendant dans une fiducie à recours limité consolidée.

Impôts sur le résultat

Avis de cotisation

En avril 2025, la Banque a reçu une nouvelle cotisation de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 125 M$ (incluant les impôts provinciaux estimés et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant l'année d'imposition 2020.

Au cours des exercices antérieurs, la Banque avait reçu de nouvelles cotisations visant des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 1 075 M$ (incluant les impôts provinciaux et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant les années d'imposition 2012 à 2019.

Dans le cadre des nouvelles cotisations, l'ARC allègue que les dividendes ont été reçus dans le cadre d'un « mécanisme de transfert de dividendes ».

En octobre 2023, la Banque avait déposé un avis d'appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt et l'affaire fait l'objet d'un litige. Il est possible que l'ARC établisse de nouvelles cotisations à l'égard de la Banque pour les années d'imposition subséquentes à 2020, pour certaines activités similaires à celles visées par les nouvelles cotisations précitées. La Banque demeure convaincue que sa position fiscale était appropriée et entend défendre sa position vigoureusement. Par conséquent, aucun montant n'a été comptabilisé dans les états financiers consolidés au 31 octobre 2025.

Règles du Pilier 2

Le 20 juin 2024, le projet de loi C-69 - Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi incluait les règles du Pilier 2 (impôt minimum mondial) publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui sont applicables pour les exercices financiers ouverts à compter du 31 décembre 2023 (1er novembre 2024 pour la Banque). À ce jour, les règles du Pilier 2 ont été adoptées dans certaines juridictions où la Banque exerce ses activités. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque estime que l'application des règles du Pilier 2 représente une hausse du taux effectif d'imposition de 1,8 %. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, la Banque continue d'appliquer l'exception à la comptabilisation et aux informations à fournir des actifs et passifs d'impôt différé découlant des règles du Pilier 2 dans les juridictions où celles-ci ont été adoptées.

Gestion du capital

Le ratio des fonds propres CET1, le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres s'établissent, respectivement, à 13,8 %, à 15,1 % et à 17,3 % au 31 octobre 2025, comparativement à des ratios de 13,7 %, de 15,9 % et de 17,0 %, respectivement, au 31 octobre 2024. Le ratio des fonds propres CET1 et le ratio du total des fonds propres ont augmenté depuis le 31 octobre 2024, tandis que le ratio des fonds propres de catégorie 1 a diminué. L'émission d'actions ordinaires relative à l'acquisition de CWB et le résultat net, déduction faite des dividendes, ont eu un effet favorable sur les ratios, en partie contrebalancé par le rachat d'actions ordinaires, ainsi que par la croissance de l'actif pondéré en fonction des risques due principalement à l'inclusion de CWB. Le ratio du total des fonds propres a également bénéficié de l'émission nette de dettes subordonnées. De plus, le rachat d'actions privilégiées effectué le 17 février 2025, ainsi que le rachat de la totalité des BCRL - Série 1 effectué le 17 novembre 2025, atténué par l'échange des actions privilégiées de CWB contre des actions privilégiées de la Banque le 20 février 2025, ont eu un impact défavorable sur le ratio des fonds propres de catégorie 1.

Le ratio de levier en date du 31 octobre 2025 s'établit à 4,5 %, comparativement à 4,4 % au 31 octobre 2024. L'augmentation du ratio de levier s'explique par la croissance des fonds propres de catégorie 1 en raison des mêmes éléments que ceux décrits ci-dessus, en partie contrebalancée par l'augmentation de l'exposition totale.

Au 31 octobre 2025, le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC s'établissent, respectivement, à 29,7 % et à 8,8 %, comparativement à 31,2 % et à 8,6 %, respectivement, au 31 octobre 2024. L'augmentation du ratio de levier TLAC s'explique principalement par les émissions nettes d'instruments qui satisfont tous les critères d'admissibilité TLAC au cours de l'exercice. Cependant, la croissance de l'actif pondéré en fonction des risques, attribuable principalement à l'inclusion de CWB, a plus que compensé ces émissions, ce qui a entraîné une diminution du ratio TLAC.

Au cours du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2025, la Banque a respecté toutes les exigences réglementaires imposées par le BSIF en matière de capital, de levier et de TLAC.

Capital réglementaire (1), ratio de levier (1) et TLAC (2)

(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2025



Au 31 octobre 2024



Fonds propres















CET1

25 962



19 321





catégorie 1 (3)

28 559



22 470





total (3)

32 657



24 001



Actif pondéré en fonction des risques

188 756



140 975



Exposition totale

633 494



511 160



Ratios des fonds propres















CET1

13,8 %

13,7 %



catégorie 1 (3)

15,1 %

15,9 %



total (3)

17,3 %

17,0 %

Ratio de levier (3)

4,5 %

4,4 %

TLAC disponible

55 993



44 040



Ratio TLAC

29,7 %

31,2 %

Ratio de levier TLAC

8,8 %

8,6 %



(1) Les fonds propres, l'actif pondéré en fonction des risques, l'exposition totale, les ratios des fonds propres et le ratio de levier sont calculés selon les règles de Bâle III telles qu'énoncées dans les lignes directrices « Normes de fonds propres » et « Exigences de levier » du BSIF. (2) La TLAC disponible, le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC sont calculés selon la ligne directrice « Capacité totale d'absorption des pertes » du BSIF. (3) Les données au 31 octobre 2025 tiennent compte du rachat des BCRL - Série 1 effectué le 17 novembre 2025.

Dividendes

Le 2 décembre 2025, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 1,24 $, en hausse de 6 cents ou 5 % par action ordinaire, payable le 1er février 2026 aux actionnaires inscrits le 29 décembre 2025.

Bilans consolidés

(non audités) (en millions de dollars canadiens)