Symbole à laTSX : WJX

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2019.

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2019

2018

(données

ajustées)5)

2019

2018

(données

ajustées)5)

RÉSULTATS CONSOLIDÉS















Produits 409,4 $ 382,3 $ 784,0 $ 724,7 $ Ventes d'équipement 145,6 $ 144,2 $ 257,7 $ 268,1 $ Location d'équipement 9,2 $ 8,9 $ 18,0 $ 16,9 $ Pièces industrielles 93,9 $ 93,6 $ 187,4 $ 182,5 $ Service après-vente 124,6 $ 120,3 $ 248,9 $ 226,0 $ SRT/Autres 36,2 $ 15,3 $ 72,0 $ 31,2 $

















Bénéfice net 11,9 $ 11,4 $ 19,8 $ 20,6 $ Résultat de base par action1), 2) 0,59 $ 0,58 $ 0,99 $ 1,06 $

















Bénéfice net ajusté3), 4) 12,6 $ 12,3 $ 21,3 $ 21,8 $ Résultat de base par action ajusté1), 2), 3), 4) 0,63 $ 0,63 $ 1,07 $ 1,12 $

Faits saillants du deuxième trimestre

Les produits ont augmenté de 27,1 millions de dollars, ou 7 %, pour s'établir à 409,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, contre 382,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. 5) D'un point de vue régional :





D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 158,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à l'exercice précédent; la forte poussée des ventes d'équipement, de pièces et de services dans le secteur de l'exploitation minière et la hausse des ventes d'équipement dans le secteur de l'exploitation forestière ont été contrebalancées en partie par un recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes.



Les produits dans le centre du Canada se sont élevés à 82,7 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par le recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes. Ce recul a toutefois été partiellement contrebalancé par la hausse des ventes des SRT qui a découlé essentiellement de l'acquisition de Groupe Delom Inc. (« Delom ») réalisée au quatrième trimestre de 2018. Le recul des ventes dans le secteur de la construction tient essentiellement au fait que la Société ne réalise plus de ventes d'équipement pour la construction de routes, ce qui n'est pas encore complètement atténué par la croissance des ventes des autres gammes de produits dans le secteur de la construction.

se sont élevés à 82,7 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par le recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes. Ce recul a toutefois été partiellement contrebalancé par la hausse des ventes des SRT qui a découlé essentiellement de l'acquisition de Groupe Delom Inc. (« Delom ») réalisée au quatrième trimestre de 2018. Le recul des ventes dans le secteur de la construction tient essentiellement au fait que la Société ne réalise plus de ventes d'équipement pour la construction de routes, ce qui n'est pas encore complètement atténué par la croissance des ventes des autres gammes de produits dans le secteur de la construction.

Les produits dans l'Est canadien se sont élevés à 168,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 23 % par rapport à l'exercice précédent, attribuable à une croissance au chapitre des ventes dans la plupart des catégories de produits découlant essentiellement de l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018 et de la hausse des ventes dans le secteur des groupes électrogènes. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par un recul des ventes d'équipement d'exploitation minière.





La marge bénéficiaire brute s'est établie à 19,1 %, soit 0,7 % plus élevée qu'à la période correspondante de 2018, en raison principalement de l'augmentation des taux de marge sur l'équipement.





Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté de 0,4 % pour s'établir à 13,9 % au deuxième trimestre de 2019, en comparaison de 13,5 % à la période correspondante de 2018. 5) Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,2 millions de dollars par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2018 en raison essentiellement de la hausse des coûts liés au personnel et des coûts de vente et des coûts de 0,4 million de dollars liés aux centres de service à la clientèle pour le trimestre à l'étude. 5) Comme il était prévu, la Société a engagé des coûts liés au personnel plus élevés au deuxième trimestre en raison de la hausse des effectifs d'un exercice à l'autre et de l'acquisition de Delom. La croissance des charges est conforme aux objectifs de ventes et aux plans de travail pour les grands projets de la Société pour 2019.





Le BAII a augmenté de 3,4 millions de dollars, ou 19,2 %, pour s'établir à 21,0 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, contre 17,7 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2018. 3), 5) L'augmentation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à la hausse des produits, à l'augmentation des marges bénéficiaires brutes et à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.





La Société a dégagé un bénéfice net de 11,9 millions de dollars, ou 0,59 $ par action, au deuxième trimestre de 2019, contre 11,4 millions de dollars, ou 0,58 $ par action, pour la période correspondante de 2018. 3), 5) La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 12,6 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, au deuxième trimestre de 2019, contre 12,3 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, pour la période correspondante de 2018. 3), 5)





La marge du BAIIA ajusté est passée de 6,5 % au deuxième trimestre de 2018 à 8,7 % au deuxième trimestre de 2019. 3), 5) La marge du BAIIA ajusté tient compte de l'incidence favorable de 1,3 % liée à l'adoption de l'IFRS 16. 3), 5) Se reporter à la rubrique « Modifications des méthodes comptables » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2019.





La marge du BAIIA ajusté tient compte de l'incidence favorable de 1,3 % liée à l'adoption de l'IFRS 16. Se reporter à la rubrique « Modifications des méthodes comptables » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2019. Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 296,5 millions de dollars au 30 juin 2019, en hausse de 41,2 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au 31 mars 2019, en raison surtout de l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, contrebalancée en partie par la diminution des commandes dans le secteur de la manutention de matériaux. Le carnet de commandes de la Société s'est apprécié de 39,6 millions de dollars, ou 15 %, par rapport au deuxième trimestre de 2018, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes d'équipement dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, partiellement contrebalancée par la diminution des commandes liées au secteur de la manutention de matériaux et aux groupes électrogènes. 3)





Les stocks, d'un montant de 416,3 millions de dollars au 30 juin 2019, ont augmenté de 24,0 millions de dollars par rapport au 31 mars 2019, en raison de la hausse des stocks de nouveaux équipements, des stocks de pièces et des travaux en cours. Le niveau des stocks de nouveaux équipements est conforme à la planification des ventes de la Société. L'augmentation des stocks de pièces facilite la réalisation des plans commerciaux concernant les pièces industrielles et les efforts en cours pour améliorer la qualité du service à la clientèle.





Le fonds de roulement de 380,5 millions de dollars au 30 juin 2019 affiche une diminution de 4,4 millions de dollars par rapport au 31 mars 2019, ce qui s'explique principalement par la diminution des clients et autres débiteurs et des actifs sur contrat et par l'augmentation des créditeurs et charges à payer, des obligations locatives et des passifs sur contrat. Cette variation à la baisse des fonds de roulement a été partiellement compensée par l'augmentation des niveaux de stocks. Les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 23,3 %, ce qui représente une progression de 0,5 % par rapport au 31 mars 2019 du fait essentiellement de la hausse des fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres. 3)





Le ratio de levier financier de la Société a diminué pour s'établir à 2,71 fois au 30 juin 2019, comparativement à 2,89 fois au 31 mars 2019. 6) Cette diminution du ratio de levier financier est attribuable à la baisse de l'endettement associée à la diminution des fonds de roulement et à la hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. 3)





Cette diminution du ratio de levier financier est attribuable à la baisse de l'endettement associée à la diminution des fonds de roulement et à la hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. Après la clôture du deuxième trimestre, la Société a entrepris, le 2 juillet 2019, la mise en œuvre de son nouveau progiciel de gestion intégré. Des essais menés dans un petit nombre de succursales d'ici la fin de 2019 permettront de valider l'intégrité et l'efficacité du système. Pour s'assurer que le progiciel de gestion intégré fait l'objet d'essais suffisants, la Société n'entend pas procéder à la mise en œuvre du système à grande échelle avant 2020.

Le 8 août 2019, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le troisième trimestre de 2019, payable le 2 octobre 2019 aux actionnaires inscrits le 16 septembre 2019.

Mark Foote, président et chef de la direction, a commenté les résultats de la Société : « Les résultats consolidés du deuxième trimestre ont été conformes à nos attentes. La croissance de 7 % des produits découle de la hausse des ventes des SRT et du service après-vente. Les ventes d'équipement et de pièces industrielles ont quant à elles été comparables à celles de la même période l'an dernier. Les résultats dans l'Est du Canada ont affiché une vigueur généralisée au deuxième trimestre, et les conditions du marché dans l'Ouest du Canada semblent s'améliorer. La performance au chapitre des produits dans le centre du Canada est une priorité, et nous nous attendons à ce qu'elle s'améliore d'ici la fin de l'exercice ».

M. Foote a poursuivi : « Le taux de marge brute de 19,1 % est demeuré relativement stable d'un exercice à l'autre et reflète l'amélioration progressive enregistrée au premier trimestre. Le taux de 13,9 % des frais de vente et d'administration rend compte de la forte priorité accordée à la gestion des coûts au cours d'une période d'investissement clé pour notre entreprise, notamment au chapitre du personnel, des systèmes et du soutien à la clientèle.

L'augmentation séquentielle des stocks dépend avant tout du nouvel équipement et, en deuxième lieu, des stocks de pièces. Le niveau actuel des stocks soutient nos plans commerciaux et nos efforts continus visant à améliorer notre service à la clientèle en matière de pièces. Le ratio de levier financier demeure dans les limites acceptables et devrait encore s'améliorer au cours de l'exercice. Nous sommes satisfaits de l'augmentation du carnet de commandes, qui reflète une vigueur constante dans le secteur minier et une croissance séquentielle dans ceux de la foresterie et de la construction. »

En ce qui concerne la sécurité, M. Foote a déclaré : « Wajax a atteint un rendement exemplaire en matière de sécurité au deuxième trimestre, ce qui s'est traduit par un taux de fréquence des blessures déclarées de 0,29. Notre priorité est toujours de nous assurer que tous les membres du personnel retournent sains et saufs à la maison à la fin de leur période de travail et nous poursuivons les efforts afin d'éliminer les blessures. »7)

M. Foote a conclu : « Nous prévoyons des conditions de marché généralement stables dans l'Est et le centre du Canada en 2019. Dans l'Ouest du Canada, l'activité demeure stable ou positive dans des marchés finaux importants comme les sables bitumineux et l'exploitation minière, mais elle devrait ralentir temporairement dans des secteurs comme le pétrole et le gaz naturel conventionnels, l'exploitation forestière, la construction et les marchés connexes. Wajax est d'avis que les conditions de marché pour 2019 dans l'Ouest canadien sont plus favorables que celles qui étaient observées lorsque les prix de l'énergie étaient faibles en 2015 et en 2016. Nous reconnaissons l'incidence possible de ces conditions de marché, nous n'avons pas pour autant modifié nos objectifs financiers ou nos plans opérationnels, qui demeurent conformes aux objectifs initiaux de notre plan stratégique. Par conséquent, nous prévoyons une augmentation du bénéfice net ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2019 par rapport à 2018 en raison de l'amélioration des produits consolidés et de l'incidence sur l'exercice complet de l'acquisition de Delom.3) L'année 2019 est une année charnière pour les grands projets tels que le nouveau progiciel de gestion intégré et les nouveaux centres de service à la clientèle, qui en sont aux premières étapes de la mise en œuvre. Selon notre vision actuelle du calendrier des produits et des charges, le bénéfice devrait s'améliorer en 2019, surtout au second semestre de l'exercice. »

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du deuxième trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le vendredi 9 août 2019 à 14 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la conférence Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « 2019 Q2 2019 Financial Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du T2 2019 »).

Notes 1) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action, déduction faite des actions détenues en fiducie, pour le trimestre clos le 30 juin 2019 s'est établi respectivement à 20 003 554 (19 517 436 en 2018) et à 20 385 109 (20 244 879 en 2018). 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action, déduction faite des actions détenues en fiducie, pour le semestre clos le 30 juin 2019 s'est établi respectivement à 19 990 658 (19 510 808 en 2018) et à 20 371 457 (20 199 244 en 2018). 3) Le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté », la « marge du BAIIA », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté pro forma », le « carnet de commandes » et le « ratio de levier financier » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles» du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2019. 4) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,3 million de dollars (0,9 million de dollars en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (0,05 $ par action en 2018), pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

b. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 1,0 million de dollars (2,1 millions de dollars en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,05 $ (0,11 $ par action en 2018), pour le semestre clos le 30 juin 2019.

c. profit de 0,9 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,05)$ pour le semestre clos le 30 juin 2018.

d. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (néant en 2018) après impôt ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (néant en 2018) pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

e. profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (néant en 2018) après impôt ou résultat de base et dilué par action de (0,01) $ (néant en 2018) pour le semestre clos le 30 juin 2019.

f. coûts liés aux centres de service à la clientèle de 0,3 million de dollars (néant en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (néant en 2018) pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

g. coûts liés aux centres de service à la clientèle de 0,8 million de dollars (néant en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,04 $ (néant en 2018) pour le semestre clos le 30 juin 2019. 5) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2019. 6) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Aux fins de comparaison, le ratio de levier financier pro forma au 31 décembre 2018 déterminé au moyen de la définition modifiée de la dette à long terme nette est présenté ci‑dessus. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » du rapport de gestion du deuxième trimestre 2019. 7) Le taux de fréquence des blessures déclarées est une méthode de calcul de la fréquence des blessures couramment utilisée par les sociétés industrielles. Il représente le nombre total d'incidents déclarés multiplié par 200 000 heures de travail et divisé par le nombre réel d'heures travaillées. Un incident déclaré est un incident qui nécessite un traitement médical autre que les premiers soins.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à nos attentes selon lesquelles nos produits s'amélioreront d'ici la fin de l'exercice; à nos attentes selon lesquelles le ratio de levier financier s'améliorera encore davantage d'ici la fin de l'exercice; à nos attentes et à nos perspectives pour 2019, y compris celles à l'égard des conditions régionales des marchés au Canada ainsi que de certains marchés finaux clés; à notre conviction que les conditions de marché dans l'Ouest canadien sont plus favorables en 2019 que celles de 2015 et de 2016 alors que les prix de l'énergie étaient faibles; à nos attentes selon lesquelles notre bénéfice net ajusté sera plus élevé en 2019 qu'en 2018 en raison de l'amélioration des produits et de l'incidence sur l'exercice complet de l'acquisition de Delom; à notre conviction que le bénéfice s'améliorera en 2019, mais surtout au second semestre de l'exercice; à notre ambition de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels au Canada, en nous distinguant au moyen de nos capacités de base; et à notre conviction qu'en atteignant l'excellence dans nos champs de capacités de base, Wajax créera de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, de la conjoncture économique et commerciale en général; l'offre et la demande pour le pétrole, le gaz naturel et d'autres marchandises ainsi que le cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; les conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; notre capacité à mettre en œuvre la version actualisée de notre plan stratégique, y compris le perfectionnement de nos capacités de base, l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions, comme celle de Delom, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels; la performance financière future de la Société; les coûts de cette dernière; la concurrence sur ses marchés; l'aptitude de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration de la conjoncture économique et commerciale en général, la volatilité de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et d'autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; le niveau de confiance et les dépenses des clients; l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'aptitude de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et la capacité de la Société à entretenir les relations avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui est déposée dans SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour un complément d'information, consulter notamment le rapport annuel de Wajax dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.



Corporation Wajax

Rapport de gestion - T2 2019

Le rapport de gestion qui suit traite de la situation financière et des résultats d'exploitation consolidés de Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») pour le trimestre clos le 30 juin 2019. Ce rapport de gestion doit être lu à la lumière de l'information contenue dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et les notes y afférentes du trimestre clos le 30 juin 2019, les états financiers consolidés audités annuels de la Société et les notes y afférentes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 établis selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et le rapport de gestion connexe. Les renseignements contenus dans le présent rapport de gestion sont fondés sur l'information dont disposait la direction en date du 8 août 2019.

La direction est responsable de l'information communiquée dans ce rapport de gestion ainsi que dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes, et a mis en place des systèmes d'information, des procédures et des contrôles appropriés visant à assurer que l'information utilisée en interne par la direction et communiquée en externe est essentiellement complète et fiable. Le conseil d'administration de Wajax a approuvé ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes. En outre, le comité d'audit de Wajax joue, au nom du conseil d'administration, un rôle de surveillance à l'égard de la communication de toute l'information financière faite au public par Wajax et a passé en revue ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes.

Sauf indication contraire, toute l'information financière comprise dans le présent rapport de gestion est exprimée en millions de dollars canadiens, sauf les données sur les calculs des ratios, les actions et les droits visant des actions et les données par action. On peut obtenir de l'information supplémentaire, notamment dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Wajax, dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Vue d'ensemble de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Orientation stratégique et perspectives

La stratégie d'une Wajax unifiée vise à permettre aux clients d'avoir accès à l'ensemble de la gamme de produits et services de la Société et à offrir en tout temps un excellent service à la clientèle. Cette stratégie s'appuie sur les forces de la Société, soit une équipe de professionnels bien formés et dévoués, une vaste gamme de produits et de services, une grande expérience dans un large éventail de marchés, des relations solides avec d'importants fabricants et un réseau national de succursales. La Société s'emploie à offrir le meilleur à son équipe, à ses clients et à ses investisseurs en exécutant des plans clairs dans six grands volets :

Investir dans l'équipe de Wajax - La sécurité, le bien-être et l'engagement de l'équipe de 2 800 techniciens, professionnels des ventes, membres du personnel de soutien et dirigeants de la Société constituent les assises de la Société. La Société est très fière des réalisations de l'équipe en matière de sécurité en milieu de travail, des progrès quant aux programmes de bien-être personnel et des programmes bonifiés de formation et de perfectionnement professionnel.





Investir dans les clients de Wajax - La Société a le privilège d'appuyer 32 000 clients individuels partout au Canada, qu'il s'agisse de petits entrepreneurs locaux ou des plus grandes entreprises industrielles et de ressources naturelles du pays. Wajax continue d'élargir son programme « Écho des clients », qui évalue son service à la clientèle de façon détaillée pour chaque emplacement et partage ouvertement les commentaires des clients dans toute la Société. Pour un nombre croissant de clients d'envergure, le programme Écho des clients a également recours à des systèmes d'analyse et à des équipes spécialisées pour explorer les possibilités d'accroître la part du portefeuille des clients individuels de la Société.





Exécuter une stratégie de croissance interne bien définie - la Société a classé ses dix catégories actuelles de produits et services en fonction de leur contribution à la croissance durable. Bien que Wajax soit concurrentielle dans toutes les catégories où elle est active, ces classifications garantissent une allocation appropriée des ressources (comme les stocks, le personnel et le marketing). Les classifications de la Société sont « croissance ciblée » (qui comprend les catégories construction, manutention de matériaux et services de réparation technique), « principales forces » (qui comprend les catégories pièces industrielles, exploitation forestière, activités de transport sur de grandes routes et systèmes de puissance / transport maritime) et « projets d'envergure / cycliques » (qui comprend les catégories exploitation minière, moteurs et transmissions et grues / services publics). La croissance interne visée par le plan stratégique de la Société devrait découler en majeure partie des catégories « croissance ciblée » en raison des possibilités relativement élevées d'accroître les parts de marché de la Société, de la résilience des marchés de l'après‑vente, de l'étendue de la gamme de produits et services de la Société et des relations connexes avec les fabricants. En 2018, 55 % de la croissance des produits de la Société a découlé des catégories « croissance ciblée ».





Une stratégie d'acquisitions éprouvée - Wajax a élaboré des critères d'acquisition clairs pour les marchés canadien et américain. Au Canada , l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « SRT ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée. Les acquisitions sont prises en considération lorsqu'elles peuvent être réalisées selon des paramètres de levier acceptables, qu'elles sont conformes à la stratégie de la Société en matière de produits et services, qu'elles contribuent à la marge du BAIIA, qu'elles génèrent des économies d'échelle et qu'elles ont des équipes de gestion efficaces.





, l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « SRT ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée. Les acquisitions sont prises en considération lorsqu'elles peuvent être réalisées selon des paramètres de levier acceptables, qu'elles sont conformes à la stratégie de la Société en matière de produits et services, qu'elles contribuent à la marge du BAIIA, qu'elles génèrent des économies d'échelle et qu'elles ont des équipes de gestion efficaces. Investir dans l'infrastructure de Wajax - La Société apporte d'importants changements à son infrastructure afin d'améliorer l'uniformité du service à la clientèle, de réduire les coûts fixes et d'ajouter de nouveaux circuits de vente dans un secteur de plus en plus axé sur la technologie. Les programmes d'infrastructure actuels de la Société comprennent la consolidation continue du réseau de succursales afin d'améliorer le service à la clientèle et de diminuer le coût de son empreinte physique. De plus, la Société investit dans de nouveaux systèmes d'information et de nouvelles capacités qui remplacent les anciens systèmes et fournissent une plateforme pour de nouvelles capacités de contact avec la clientèle. En 2018, la Société a terminé la majeure partie de la configuration et des essais de son nouveau progiciel de gestion intégré, dont les essais de fonctionnement ont été entrepris postérieurement à la clôture du deuxième trimestre de 2019. Des renseignements complémentaires sont présentés sous la rubrique « Faits saillants du trimestre » du présent rapport de gestion.





Améliorations continues du modèle organisationnel d'une Wajax unifiée - En 2016, Wajax a réalisé des changements profonds à l'organisation de son équipe afin d'améliorer sa croissance, de favoriser la cohérence et de réduire ses coûts fixes. Au moment où ils ont été menés à bien, ces changements ont réduit les coûts d'environ 20 millions de dollars, principalement par la diminution des coûts liés au personnel administratif. Au fur et à mesure que la Société a pris de l'expansion, elle a réinvesti ces économies principalement dans des rôles générateurs de revenus, comme les professionnels de la vente et les techniciens. Wajax continue de raffiner son modèle organisationnel et prévoit d'autres améliorations au rapport coût-efficacité grâce principalement aux investissements technologiques.

Perspectives

Wajax prévoit des conditions de marché généralement stables dans l'Est et le centre du Canada en 2019. Dans l'Ouest canadien, l'activité demeure stable ou positive dans des marchés finaux importants comme les sables bitumineux et l'exploitation minière, mais elle devrait ralentir temporairement dans des secteurs comme le pétrole et le gaz naturel conventionnels, l'exploitation forestière, la construction et les marchés connexes. Wajax est d'avis que les conditions de marché pour 2019 dans l'Ouest canadien sont plus favorables que celles qui étaient observées lorsque les prix de l'énergie étaient faibles en 2015 et en 2016. Bien qu'elle reconnaisse l'incidence possible de ces conditions de marché, la Société n'a pas pour autant modifié ses objectifs financiers ou ses plans opérationnels, qui demeurent conformes aux objectifs initiaux de son plan stratégique. Wajax prévoit une augmentation du bénéfice net ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2019 par rapport à 2018 en raison de l'amélioration des produits consolidés et de l'incidence sur l'exercice complet de l'acquisition de Groupe Delom inc. (« Delom »). L'année 2019 est une année charnière pour les grands projets tels que le nouveau progiciel de gestion intégré et les nouveaux centres de service à la clientèle, qui en sont aux premières étapes de la mise en œuvre. Selon la vision actuelle de la Société du calendrier des produits et des charges, le bénéfice devrait s'améliorer en 2019, surtout au second semestre de l'exercice. Le ratio de levier financier devrait demeurer dans une fourchette acceptable et la Société conserve une flexibilité financière suffisante pour réaliser son plan d'affaires pour 2019. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » et « Mise en garde concernant l'information prospective ».

Faits saillants du trimestre

Les produits ont augmenté de 27,1 millions de dollars, ou 7 %, pour s'établir à 409,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, contre 382,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. 1) D'un point de vue régional :

D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 158,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à l'exercice précédent; la forte poussée des ventes d'équipement, de pièces et de services dans le secteur de l'exploitation minière et la hausse des ventes d'équipement dans le secteur de l'exploitation forestière ont été contrebalancées en partie par un recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes.



Les produits dans le centre du Canada se sont élevés à 82,7 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par le recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes. Ce recul a toutefois été partiellement contrebalancé par la hausse des ventes des SRT qui a découlé essentiellement de l'acquisition de Delom réalisée au quatrième trimestre de 2018. Le recul des ventes dans le secteur de la construction tient essentiellement au fait que la Société ne réalise plus de ventes d'équipement pour la construction de routes, ce qui n'est pas encore complètement atténué par la croissance des ventes des autres gammes de produits dans le secteur de la construction.

se sont élevés à 82,7 millions de dollars, soit une baisse de 11 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par le recul des ventes dans les secteurs de la construction et des groupes électrogènes. Ce recul a toutefois été partiellement contrebalancé par la hausse des ventes des SRT qui a découlé essentiellement de l'acquisition de Delom réalisée au quatrième trimestre de 2018. Le recul des ventes dans le secteur de la construction tient essentiellement au fait que la Société ne réalise plus de ventes d'équipement pour la construction de routes, ce qui n'est pas encore complètement atténué par la croissance des ventes des autres gammes de produits dans le secteur de la construction.

Les produits dans l'Est canadien se sont élevés à 168,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 23 % par rapport à l'exercice précédent, attribuable à une croissance au chapitre des ventes dans la plupart des catégories de produits découlant essentiellement de l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018 et de la hausse des ventes dans le secteur des groupes électrogènes. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par un recul des ventes d'équipement d'exploitation minière.





La marge bénéficiaire brute s'est établie à 19,1 %, soit 0,7 % plus élevée qu'à la période correspondante de 2018, en raison principalement de l'augmentation des taux de marge sur l'équipement.





Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté de 0,4 % pour s'établir à 13,9 % au deuxième trimestre de 2019, en comparaison de 13,5 % à la période correspondante de 2018. 1) Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,2 millions de dollars par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2018 en raison essentiellement de la hausse des coûts liés au personnel et des coûts de vente et des coûts de 0,4 million de dollars liés aux centres de service à la clientèle pour le trimestre à l'étude. 1) Comme il était prévu, la Société a engagé des coûts liés au personnel plus élevés au deuxième trimestre en raison de la hausse des effectifs d'un exercice à l'autre et de l'acquisition de Delom. La croissance des charges est conforme aux objectifs de ventes et aux plans de travail pour les grands projets de la Société pour 2019.





Le BAII a augmenté de 3,4 millions de dollars, ou 19,2 %, pour s'établir à 21,0 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, contre 17,7 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2018. 1), 2) L'augmentation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à la hausse des produits, à l'augmentation des marges bénéficiaires brutes et à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.





La Société a dégagé un bénéfice net de 11,9 millions de dollars, ou 0,59 $ par action, au deuxième trimestre de 2019, contre 11,4 millions de dollars, ou 0,58 $ par action, pour la période correspondante de 2018. 1), 2) La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 12,6 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, au deuxième trimestre de 2019, contre 12,3 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, pour la période correspondante de 2018. 1), 2)





La marge du BAIIA ajusté est passée de 6,5 % au deuxième trimestre de 2018 à 8,7 % au deuxième trimestre de 2019. 1), 2) La marge du BAIIA ajusté tient compte de l'incidence favorable de 1,3 % liée à l'adoption de l'IFRS 16. 1), 2) Se reporter à la rubrique « Modifications des méthodes comptables ».





La marge du BAIIA ajusté tient compte de l'incidence favorable de 1,3 % liée à l'adoption de l'IFRS 16. Se reporter à la rubrique « Modifications des méthodes comptables ». Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 296,5 millions de dollars au 30 juin 2019, en hausse de 41,2 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au 31 mars 2019, en raison surtout de l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, contrebalancée en partie par la diminution des commandes dans le secteur de la manutention de matériaux. Le carnet de commandes de la Société s'est apprécié de 39,6 millions de dollars, ou 15 %, par rapport au deuxième trimestre de 2018, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes d'équipement dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, partiellement contrebalancée par la diminution des commandes liées au secteur de la manutention de matériaux et aux groupes électrogènes. 2)





Les stocks, d'un montant de 416,3 millions de dollars au 30 juin 2019, ont augmenté de 24,0 millions de dollars par rapport au 31 mars 2019, en raison de la hausse des stocks de nouveaux équipements, des stocks de pièces et des travaux en cours. Le niveau des stocks de nouveaux équipements est conforme à la planification des ventes de la Société. L'augmentation des stocks de pièces facilite la réalisation des plans commerciaux concernant les pièces industrielles et les efforts en cours pour améliorer la qualité du service à la clientèle.





Le fonds de roulement de 380,5 millions de dollars au 30 juin 2019 affiche une diminution de 4,4 millions de dollars par rapport au 31 mars 2019, ce qui s'explique principalement par la diminution des clients et autres débiteurs et des actifs sur contrat et par l'augmentation des créditeurs et charges à payer, des obligations locatives et des passifs sur contrat. Cette variation à la baisse des fonds de roulement a été partiellement compensée par l'augmentation des niveaux de stocks. Les fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 23,3 %, ce qui représente une progression de 0,5 % par rapport au 31 mars 2019 du fait essentiellement de la hausse des fonds de roulement moyens des quatre derniers trimestres. 2)





Le ratio de levier financier de la Société a diminué pour s'établir à 2,71 fois au 30 juin 2019, comparativement à 2,89 fois au 31 mars 2019. 3) Cette diminution du ratio de levier financier est attribuable à la baisse de l'endettement associée à la diminution des fonds de roulement et à la hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. 2)





Cette diminution du ratio de levier financier est attribuable à la baisse de l'endettement associée à la diminution des fonds de roulement et à la hausse du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. Après la clôture du deuxième trimestre, la Société a entrepris, le 2 juillet 2019, la mise en œuvre de son nouveau progiciel de gestion intégré. Des essais menés dans un petit nombre de succursales d'ici la fin de 2019 permettront de valider l'intégrité et l'efficacité du système. Pour s'assurer que le progiciel de gestion intégré fait l'objet d'essais suffisants, la Société n'entend pas procéder à la mise en œuvre du système à grande échelle avant 2020.

Notes :

1) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes ». 2) Le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », la « marge du BAIIA », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté » et le « BAIIA ajusté pro forma » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 3) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Aux fins de comparaison, le ratio de levier financier pro forma au 31 décembre 2018 déterminé au moyen de la définition modifiée de la dette à long terme nette est présenté ci-dessus. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Sommaire des résultats d'exploitation annuels

Faits saillants de l'état du résultat net Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2019

2018

(données

ajustées)6)

2019

2018

(données

ajustées)6)

Produits 409,4 $ 382,3 $ 784,0 $ 724,7 $ Marge brute 78,3 $ 70,6 $ 151,5 $ 135,6 $ Frais de vente et d'administration 56,9 $ 51,7 $ 113,6 $ 100,5 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements) 0,4 $ 1,3 $ 1,4 $ 2,9 $ Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat1) 21,0 $ 17,7 $ 36,5 $ 32,2 $ Charges financières 4,6 $ 2,0 $ 9,1 $ 3,7 $ Bénéfice avant impôt sur le résultat1) 16,5 $ 15,7 $ 27,3 $ 28,5 $ Charge d'impôt sur le résultat 4,6 $ 4,3 $ 7,6 $ 7,9 $ Bénéfice net 11,9 $ 11,4 $ 19,8 $ 20,6 $

















- Résultat de base par action2), 3) 0,59 $ 0,58 $ 0,99 $ 1,06 $ - Résultat dilué par action2), 3) 0,58 $ 0,56 $ 0,97 $ 1,02 $ Bénéfice net ajusté1), 4) 12,6 $ 12,3 $ 21,3 $ 21,8 $

















- Résultat de base par action ajusté1), 2), 3), 4) 0,63 $ 0,63 $ 1,07 $ 1,12 $ - Résultat dilué par action ajusté1), 2), 3), 4) 0,62 $ 0,60 $ 1,05 $ 1,08 $ BAIIA ajusté1) 35,7 $ 24,8 $ 65,4 $ 45,2 $ Principaux ratios















Marge bénéficiaire brute 19,1 % 18,5 % 19,3 % 18,7 % Frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits 13,9 % 13,5 % 14,5 % 13,9 % Marge du BAII1) 5,1 % 4,6 % 4,7 % 4,4 % Marge du BAIIA ajusté1) 8,7 % 6,5 % 8,3 % 6,2 % Taux d'impôt effectif 27,7 % 27,7 % 27,7 % 27,7 %

Faits saillants de l'état de la situation financière 30 juin

31 mars

31 décembre 2018

Aux 2019

2019



Clients et autres débiteurs 210,1 $ 218,1 $ 206,3 $ Stocks 416,3 $ 392,3 $ 366,0 $ Créditeurs et charges à payer (268,0) $ (260,5) $ (253,0) $ Autres montants liés au fonds de roulement1) 22,1 $ 35,0 $ 15,4 $ Fonds de roulement1) 380,5 $ 384,9 $ 334,7 $ Équipement de location 74,3 $ 73,2 $ 73,7 $ Immobilisations corporelles 160,6 $ 134,9 $ 59,0 $ Dette à long terme nette1), 5) 265,7 $ 272,4 $ 222,0 $ Principal ratio :











Ratio de levier financier1), 5) 2,71

2,89

2,45



1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action, déduction faite des actions détenues en fiducie, pour le trimestre clos le 30 juin 2019 s'est établi respectivement à 20 003 554 (19 517 436 en 2018) et à 20 385 109 (20 244 879 en 2018). 3) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat de base et dilué par action, déduction faite des actions détenues en fiducie, pour le semestre clos le 30 juin 2019 s'est établi respectivement à 19 990 658 (19 510 808 en 2018) et à 20 371 457 (20 199 244 en 2018). 4) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,3 million de dollars (0,9 million de dollars en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (0,05 $ par action en 2018), pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

b. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 1,0 million de dollars (2,1 millions de dollars en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,05 $ (0,11 $ par action en 2018), pour le semestre clos le 30 juin 2019.

c. profit de 0,9 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,05)$ pour le semestre clos le 30 juin 2018.

d. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (néant en 2018) après impôt ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (néant en 2018) pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

e. profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (néant en 2018) après impôt ou résultat de base et dilué par action de (0,01) $ (néant en 2018) pour le semestre clos le 30 juin 2019.

f. coûts liés aux centres de service à la clientèle de 0,3 million de dollars (néant en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,01 $ (néant en 2018) pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

g. coûts liés aux centres de service à la clientèle de 0,8 million de dollars (néant en 2018) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,04 $ (néant en 2018) pour le semestre clos le 30 juin 2019. 5) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Aux fins de comparaison, la dette à long terme nette et le ratio de levier financier pro forma au 31 décembre 2018 déterminé au moyen de la définition modifiée de la dette à long terme nette sont présentés dans le tableau ci-dessus. 6) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes ».

Résultats d'exploitation

Sources de produits



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2019

2018

(données

ajustées)1)

2019

2018

(données

ajustées)1)

Ventes d'équipement 145,6 $ 144,2 $ 257,7 $ 268,1 $ Location d'équipement 9,2 $ 8,9 $ 18,0 $ 16,9 $ Pièces industrielles 93,9 $ 93,6 $ 187,4 $ 182,5 $ Service après-vente 124,6 $ 120,3 $ 248,9 $ 226,0 $ SRT/Autres 36,2 $ 15,3 $ 72,0 $ 31,2 $ Total des produits 409,4 $ 382,3 $ 784,0 $ 724,7 $

1) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes ».

Les produits ont augmenté de 7,1 %, ou 27,1 millions de dollars, pour s'établir à 409,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, contre 382,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. Cette augmentation des produits s'explique notamment par les facteurs énumérés précédemment concernant les résultats régionaux, ainsi que par les facteurs suivants :

Les ventes « SRT/autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans le centre et l'Est du Canada, laquelle est essentiellement attribuable à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.





Les produits tirés des services après-vente ont augmenté grâce à la vigueur des ventes de pièces et de services dans les secteurs de l'exploitation minière et des moteurs et transmissions dans l'Ouest canadien. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par un recul des ventes dans le secteur de la construction dans l'Ouest et le centre du Canada ;

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les produits ont augmenté de 8,2 %, ou 59,2 millions de dollars, pour se chiffrer à 784,0 millions de dollars, alors qu'ils se chiffraient à 724,7 millions de dollars en 2018. Cette augmentation des produits s'explique par les facteurs suivants :

Les ventes « SRT/autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans le centre et l'Est du Canada, laquelle est essentiellement attribuable à l'acquisition de Delom au quatrième trimestre de 2018.





Les produits tirés des services après-vente ont augmenté grâce à la vigueur des ventes des pièces et des services dans le secteur de l'exploitation minière dans l'Ouest du Canada et à la hausse des ventes de moteurs et de transmissions dans toutes les régions;





et à la hausse des ventes de moteurs et de transmissions dans toutes les régions; Les produits tirés des ventes de pièces industrielles ont augmenté en raison surtout de la hausse des ventes de roulements et de produits hydrauliques dans l'Est canadien, partiellement contrebalancée par un fléchissement des ventes dans l'Ouest canadien;





Les ventes d'équipement ont diminué en raison de la baisse des ventes dans le secteur de la construction dans l'Ouest et le centre du Canada et de la diminution des ventes dans le secteur de l'exploitation minière dans l'Est canadien. Ces diminutions ont été atténuées par une hausse des ventes dans le secteur de l'exploitation forestière dans toutes les régions.

Carnet de commandes

Au 30 juin 2019, le carnet de commandes s'établissait à 296,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 41,2 millions de dollars par rapport au 31 mars 2019, attribuable essentiellement à l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, partiellement contrebalancée par la diminution des commandes dans le secteur de la manutention de matériaux. Au 30 juin 2019, le carnet de commandes s'établissait à 296,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39,6 millions de dollars par rapport au 30 juin 2018, du fait surtout de l'augmentation des commandes dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploitation forestière, partiellement contrebalancée par la baisse des commandes liées au secteur de la manutention de matériaux et aux groupes électrogènes.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 7,8 millions de dollars, ou 11,0 % au deuxième trimestre de 2019 comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la progression des volumes et de l'augmentation des marges bénéficiaires brutes. La marge bénéficiaire brute est passée de 18,5 % au deuxième trimestre de 2018 à 19,1 % au deuxième trimestre de 2019, en raison principalement de l'augmentation des taux de marge sur l'équipement.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la marge brute a augmenté de 15,9 millions de dollars, ou 11,7 % comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la progression des volumes et de l'augmentation des marges bénéficiaires brutes. La marge bénéficiaire brute s'est établie à 18,7 %, en hausse comparativement à 19,3 % à l'exercice précédent, en raison de la hausse des volumes de ventes de pièces et de services enregistrée à l'exercice considéré.

Frais de vente et d'administration

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 5,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à la montée des coûts liés au personnel et des coûts de vente et aux coûts de 0,4 million de dollars liés aux centres de service à la clientèle inscrits pour le trimestre à l'étude. Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté, passant de 13,5 % au deuxième trimestre de 2018 à 13,9 % au deuxième trimestre de 2019.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les frais de vente et d'administration ont augmenté de 13,2 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à la montée des coûts liés au personnel et des coûts de vente, aux coûts de 1,1 million de dollars liés aux centres de service à la clientèle inscrits pour l'exercice à ce jour et à un profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens en 2018. Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté, passant de 13,9 % en 2018 à 14,5 % en 2019.

Coûts de restructuration et autres coûts connexes

Au premier trimestre de 2018, la Société a entrepris le plan de réorganisation des finances. Le plan de réorganisation des finances devrait entraîner des coûts d'environ 5,6 millions de dollars, ce qui inclut les indemnités de départ, les coûts de gestion de projet et les coûts liés à la main-d'œuvre qui fait double emploi de façon provisoire, dont une tranche de 1,4 million de dollars a été comptabilisée au premier semestre de 2019 et une tranche de 3,8 millions de dollars, en 2018. Le solde de 0,4 million de dollars au titre des coûts prévus, se rapportant essentiellement à la gestion de projet et aux coûts liés à la main-d'œuvre qui fait double emploi de façon provisoire, sera passé en charges à mesure que les coûts sont engagés sur la durée restante du projet. La direction prévoit la réalisation quasi complète des travaux restants d'ici la fin de 2019.

Charges financières

Au deuxième trimestre de 2019, les charges financières de 4,6 millions de dollars ont augmenté de 2,6 millions de dollars par rapport à celles du trimestre correspondant l'exercice précédent, du fait surtout de la hausse de la dette moyenne, laquelle découle en partie de l'acquisition de Delom au cours du quatrième trimestre de 2018, et des intérêts sur les obligations locatives de 1,0 million de dollars à l'égard des actifs au titre de droits d'utilisation à la suite de l'adoption de l'IFRS 16 au premier trimestre de 2019. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les charges financières de 9,1 millions de dollars ont augmenté de 5,4 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante l'exercice précédent, du fait surtout de la hausse de la dette moyenne, laquelle découle en partie de l'acquisition de Delom au cours du quatrième trimestre de 2018, et des intérêts sur les obligations locatives de 2,4 millions de dollars à l'égard des actifs au titre de droits d'utilisation à la suite de l'adoption de l'IFRS 16 au premier trimestre de 2019. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif de la Société au deuxième trimestre de 2019 s'est établi à 27,7 % (27,7 % en 2018), comparativement au taux d'impôt prévu par la loi de 26,8 % (26,9 % en 2018), ce qui s'explique par l'incidence de charges non déductibles fiscalement.

Le taux d'impôt effectif de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2019 s'est établi à 27,7 % (27,7 % en 2018), comparativement au taux d'impôt prévu par la loi de 26,8 % (26,9 % en 2018), ce qui s'explique par l'incidence de charges non déductibles fiscalement.

Bénéfice net

Au deuxième trimestre de 2019, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 11,9 millions de dollars, ou 0,59 $ par action, comparativement à 11,4 millions de dollars, ou 0,58 $ par action, au deuxième trimestre de 2018. L'augmentation de 0,5 million de dollars du bénéfice net découle surtout de la hausse des produits et de la marge brute et de la baisse des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,6 million de dollars après impôt, contrebalancées en partie par l'augmentation des charges d'exploitation et des charges financières.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 19,8 millions de dollars, ou 0,99 $ par action, comparativement à 20,6 millions de dollars, ou 1,06 $ par action, pour la période correspondante de 2018. La diminution de 0,9 million de dollars du bénéfice net découle surtout de la hausse des charges d'exploitation et des charges financières, contrebalancée en partie par une augmentation des produits et de la marge brute et par une diminution des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 1,1 million de dollars après impôt.

Bénéfice net ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)

Le bénéfice net ajusté du deuxième trimestre de 2019 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (0,9 million de dollars après impôt, ou 0,05 $ par action, en 2018), de certains coûts liés aux centres de service à la clientèle non récurrents de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (néant en 2018), ni des pertes hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (néant en 2018).

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 12,6 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, au deuxième trimestre de 2019, ce qui représente une hausse de 0,4 million de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 12,3 millions de dollars, ou 0,63 $ par action, inscrit pour la période correspondante de 2018.

Le bénéfice net ajusté du semestre clos le 30 juin 2019 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 1,0 million de dollars après impôt, ou 0,05 $ par action (2,1 millions de dollars après impôt, ou 0,11 $ par action, en 2018), de certains coûts liés aux centres de service à la clientèle non récurrents de 0,8 million de dollars après impôt, ou 0,04 $ par action (néant en 2018), ni des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (néant en 2018).

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 21,3 millions de dollars, ou 1,07 $ par action, pour le semestre clos le 30 juin de 2019, ce qui représente une baisse de 0,5 million de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 21,8 millions de dollars, ou 1,12 $ par action, inscrit pour la période correspondante de 2018.

Résultat global

Au deuxième trimestre de 2019, le résultat global, établi à 11,1 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 11,9 millions de dollars et d'une perte de 0,8 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global. La perte de 0,8 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global pour la période à l'étude découle principalement de pertes de 0,9 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie en cours à la clôture de la période et de pertes de 0,1 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours des périodes précédentes reclassés au bénéfice net au cours de la période à l'étude.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le résultat global, établi à 17,6 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 19,8 millions de dollars et d'une perte de 2,2 millions de dollars au titre des autres éléments du résultat global. La perte de 2,2 millions de dollars au titre des autres éléments du résultat global pour l'exercice en cours découle principalement de pertes de 2,2 millions de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie en cours à la clôture de la période.



Principales informations trimestrielles

Le tableau qui suit présente les principales données financières trimestrielles consolidées non auditées pour les huit derniers trimestres.



2019 2018 2017

(données ajustées)2)

T2 T1 T4 T31) T21) T11) T4 T3 Produits 409,4 $ 374,6 $ 389,8 $ 367,1 $ 382,3 $ 342,4 $ 375,5 $ 297,9 $ Bénéfice net 11,9 $ 7,9 $ 6,1 $ 9,1 $ 11,4 $ 9,3 $ 6,1 $ 8,1 $ Résultat net par action































- de base 0,59 $ 0,39 $ 0,31 $ 0,46 $ 0,58 $ 0,48 $ 0,31 $ 0,41 $ - dilué 0,58 $ 0,39 $ 0,30 $ 0,45 $ 0,56 $ 0,46 $ 0,30 $ 0,40 $





































1) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes ». 2) La Société a ajusté les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison des ajustements aux états financiers des périodes précédentes déterminés dans le cadre du plan de réorganisation des finances. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers des périodes précédentes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Bien qu'il soit difficile de prévoir les fluctuations trimestrielles des produits et du bénéfice net pendant les périodes de ralentissement des activités du secteur des ressources, les produits du premier trimestre devraient subir l'incidence de la baisse saisonnière. De plus, d'importantes livraisons de tombereaux de chantier et de pelles excavatrices ainsi que d'ensembles de groupes électrogènes sont susceptibles de faire fluctuer les produits et le bénéfice net tout au long de l'exercice.

Pour le premier trimestre de 2018, le bénéfice net de 9,3 millions de dollars tient compte de coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 1,2 million de dollars après impôt et d'un profit comptabilisé sur la vente de biens de 0,9 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes et du profit comptabilisé sur la vente de biens, le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2018 s'est élevé à 9,6 millions de dollars. Au deuxième trimestre de 2018, le bénéfice net de 11,4 millions de dollars comprenait des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,9 million de dollars, après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes, le bénéfice net ajusté du deuxième trimestre de 2018 aurait été de 12,3 millions de dollars. Le bénéfice net du troisième trimestre de 2018, établi à 9,1 millions de dollars, comprend des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,4 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes, le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2018 aurait été de 9,5 millions de dollars. Le bénéfice net de 6,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018 comprend des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,5 million de dollars après impôt, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,5 million de dollars après impôt et des coûts de transaction de 0,3 million de dollars après impôt liés à Delom. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes, des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et des coûts de transaction liés à Delom, le bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 2018 s'est élevé à 8,3 millions de dollars.

Le bénéfice net de 7,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019 comprend des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,7 million de dollars après impôt, certains coûts liés aux centres de service à la clientèle non récurrents de 0,5 million de dollars après impôt et des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,4 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes, des coûts liés aux centres de service à la clientèle et des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2019 s'est élevé à 8,7 millions de dollars. Le bénéfice net de 11,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019 comprend des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 0,3 million de dollars après impôt, certains coûts liés aux centres de service à la clientèle non récurrents de 0,3 million de dollars après impôt et des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et autres coûts connexes, des coûts liés aux centres de service à la clientèle et des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, le bénéfice net ajusté pour le deuxième trimestre de 2019 s'est élevé à 12,6 millions de dollars. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Pour une analyse des résultats trimestriels précédents de Wajax, consulter les rapports de gestion trimestriels de Wajax déposés dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Situation financière consolidée

Structure du capital et principales mesures de la situation financière



30 juin

2019

31 mars

2019

31 décembre

2018

Capitaux propres 305,1 $ 298,6 $ 297,0 $ Dette à long terme nette1), 2) 265,7

272,4

222,0

Capital total 570,8 $ 571,0 $ 519,0 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total1), 2) 46,6 % 47,7 % 42,8 % Ratio de levier financier1), 2) 2,71

2,89

2,45



1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Aux fins de comparaison, la dette à long terme nette, le ratio de la dette à long terme nette sur le capital total et le ratio de levier financier pro forma au 31 décembre 2018 déterminé au moyen de la définition modifiée de la dette à long terme nette sont présentés dans le tableau ci-dessus. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes » des états financiers consolidés.

La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier entre 1,5 fois et 2,0 fois. Cependant, dans certains cas, la Société peut être disposée à maintenir un ratio de levier financier supérieur ou inférieur à cette fourchette pour soutenir des projets de croissance clés, des acquisitions ou faire fluctuer les niveaux du fonds de roulement pendant les variations des cycles économiques. Le ratio de levier financier actuel de la Société a été dynamisé par l'acquisition de Delom et par les investissements effectués dans les stocks afin d'atteindre les objectifs de ventes de la Société. Se reporter à la rubrique « Dette à long terme nette » ci-après.

Capitaux propres

Au 30 juin 2019, les capitaux propres de la Société, se chiffrant à 305,1 millions de dollars, avaient augmenté de 6,6 millions de dollars par rapport à ceux du 31 mars 2019, du fait que le bénéfice de 11,9 millions de dollars a été supérieur aux dividendes déclarés de 5,0 millions de dollars. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les capitaux propres de la Société ont augmenté de 8,1 millions de dollars, du fait que le bénéfice de 19,8 millions de dollars a été supérieur aux dividendes déclarés de 10,0 millions de dollars.

Le capital social de la Société est compris dans les capitaux propres à l'état de la situation financière, et se résume comme suit :



Nombre d'actions

ordinaires Montant

Actions émises et en circulation au 31 décembre 2018 20 132 194 182,0 $ Actions ordinaires émises au titre du règlement des régimes de rémunération fondée sur des actions 27 473 0,5 $ Actions émises et en circulation au 30 juin 2019 20 159 667 182,4 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2018 (175 680) (1,6) $ Actions libérées au titre du règlement de certains régimes de rémunération fondée sur des actions 19 567 0,2 $ Actions détenues en fiducie au 30 juin 2019 (156 113) (1,4) $ Actions émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 30 juin 2019 20 003 554 181,0 $

À la date du présent rapport de gestion, la Société avait 20 003 554 actions ordinaires émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie.

Au 30 juin 2019, Wajax comptait quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») (les attributions aux termes du REMT étant composées d'unités d'actions liées au rendement (« UAR ») et d'unités d'actions incessibles (« UAI »)) et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »).

Au 30 juin 2019, le nombre de droits en cours était de 339 115 (368 041 en 2018) aux termes du RA et du RUADA (régimes de droits visant des actions non émises), de 252 142 (672 477 en 2018) aux termes des UAR du REMT et du RUADA (régimes de droits visant des actions achetées sur le marché) et de 377 133 (8 412 en 2018) aux termes des UAI du REMT (régimes de droits réglés en trésorerie). Au 30 juin 2019, 326 369 droits aux termes du RA et du RUADA étaient acquis (la totalité des droits aux termes du RA et du RUADA étaient acquis au 30 juin 2018). Selon le niveau de réalisation réel des cibles de performance relatives aux attributions liées aux UAI du REMT, le nombre d'actions acquises sur le marché nécessaires pour satisfaire les obligations de la Société pourrait être plus ou moins élevé.

Wajax a comptabilisé une charge de rémunération de 0,8 million de dollars pour le trimestre (1,1 million de dollars en 2018) et de 2,4 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2019 (2,0 millions de dollars en 2018) à l'égard de ces régimes.

Dette à long terme nette (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)



30 juin

2019

31 mars

2019

31 décembre

2018

(pro forma)1)

(Trésorerie) dette bancaire (4,6) $ (5,8) $ 3,9 $ Dette à long terme 270,3

278,2

218,1

Dette à long terme nette 265,7 $ 272,4 $ 222,0 $

1) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 265,7 millions de dollars au 30 juin 2019, a diminué de 6,7 millions de dollars par rapport à celle de 272,4 millions de dollars inscrite au 31 mars 2019.1) La diminution au cours du trimestre s'explique principalement par des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 20,5 millions de dollars, partiellement contrebalancées par des paiements de 6,2 millions de dollars au titre des obligations locatives, des versements de dividendes de 5,0 millions de dollars et des sorties liées aux activités d'investissement de 2,5 millions de dollars.

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 265,7 millions de dollars au 30 juin 2019, a augmenté de 43,7 millions de dollars par rapport à celle de 222,0 millions de dollars inscrite au 31 décembre 2018.1) L'augmentation au cours de la période s'explique principalement par des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 16,7 millions de dollars, par des paiements de 11,4 millions de dollars au titre des obligations locatives, par des versements de dividendes de 10,0 millions de dollars et par des sorties liées aux activités d'investissement de 4,9 millions de dollars.

Le ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société a diminué légèrement, passant de 47,7 % au 31 mars 2019 à 46,6 % au 30 juin 2019.1)

Le ratio de levier financier de la Société s'établissait à 2,71 fois au 30 juin 2019, ce qui représente une diminution par rapport à celui de 2,89 fois enregistré au 31 mars 2019, du fait d'une baisse de la dette découlant de la diminution du fonds de roulement et du BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois plus élevé.1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

1) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette.

Instruments financiers

Wajax a recours à des instruments financiers dérivés dans la gestion de ses risques de change et de taux d'intérêt et du risque lié à la rémunération fondée sur des actions. La Société a pour principe de défendre l'utilisation d'instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.

Wajax surveille la proportion qu'occupe la dette à taux variable dans l'ensemble de son portefeuille de dette et pourrait conclure des contrats de couverture de taux d'intérêt pour atténuer une partie du risque de taux d'intérêt sur sa dette à taux variable. Une variation des taux d'intérêt, notamment liée à la dette à taux variable non couverte de la Société, ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de la Société à long terme.



Wajax a conclu des contrats de couverture des taux d'intérêt visant à réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt s'appliquant à sa dette à taux variable. Tous les contrats de couverture des taux d'intérêt sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers consolidés. Au 30 juin 2019, Wajax avait les contrats de couverture de taux d'intérêt en cours suivants :

Contrats d'un montant de 104,0 millions de dollars qui viennent à échéance en novembre 2023, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,70 %.

Dans le cours normal de ses activités, Wajax conclut des contrats de change de gré à gré afin de couvrir le cours de change à l'égard du coût de certains stocks entrants et de couvrir une certaine partie des ventes aux clients réalisées en monnaies étrangères et des créances qui y sont associées. Au 30 juin 2019, Wajax avait les contrats suivants en vigueur :

contrats visant l'achat de 46,2 millions de dollars américains (l'achat de 34,3 millions de dollars américains au 31 décembre 2018);

contrats visant la vente de 24,9 millions de dollars américains (la vente de 20,9 millions de dollars américains au 31 décembre 2018);

contrats visant la vente de 2,5 millions d'euros (2,8 millions d'euros au 31 décembre 2018).

Les contrats de change en dollars américains, prévoyant un cours de change moyen $ US/$ CA de 1,3188, viennent à expiration entre juillet 2019 et mars 2021.

Les contrats de change en euros, prévoyant un cours de change moyen €/$ CA de 1,5226, viennent à expiration entre juillet 2019 et novembre 2020.

Wajax a conclu des swaps sur rendement total pour couvrir l'exposition au risque du cours des actions sur une catégorie de droits au titre du REMT qui sont réglés en trésorerie. Tous les swaps sur rendement total sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers consolidés. Au 30 juin 2019, Wajax avait les swaps sur rendement total en cours suivants :

contrats visant un total de 365 000 actions d'une valeur initiale de 8,3 millions de dollars qui viennent à expiration entre mars 2020 et mars 2022.

Obligations contractuelles

Aucun changement significatif n'a été apporté aux obligations contractuelles de la Société depuis le 31 décembre 2018. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Financement hors bilan

Le 1er janvier 2019, la société a mis en œuvre l'IFRS 16 et a comptabilisé des actifs au titre de droits d'utilisation et des obligations locatives respectivement de 81,2 millions de dollars et de 82,5 millions de dollars. Se reporter aux notes 3, 9 et 11 des états financiers intermédiaires consolidés résumés et des notes y afférentes pour la période close le 30 juin 2019.

Il est possible, sans certitude raisonnable, que les contrats de location en vigueur soient renouvelés ou remplacés, ce qui aura pour effet de maintenir les engagements contractuels à leurs niveaux actuels. Wajax pourrait également engager des dépenses d'investissement pour acquérir une capacité équivalente.

Au 30 juin 2019, la Société disposait de 162,3 millions de dollars (155,8 millions de dollars au 31 mars 2019) de stocks en consignation d'un grand fabricant, après des dépôts de 12,3 millions de dollars (15,0 millions de dollars au 31 mars 2019). Dans le cours normal de ses activités, Wajax reçoit des marchandises en consignation de la part de ce fabricant, lesquelles sont habituellement vendues ou louées à des clients ou achetées par Wajax. Aux termes du programme de consignation, Wajax doit faire des dépôts périodiques au fabricant pour les marchandises en consignation qui sont louées aux clients de Wajax ou disponibles depuis plus de neuf mois. Ces marchandises en consignation ne sont pas comprises dans les stocks de Wajax puisque le fabricant conserve la propriété des biens. Si le programme de consignation de stocks prenait fin, Wajax aurait recours au financement sans intérêt si cette option lui était offerte par le fabricant et (ou) utiliserait sa facilité de crédit pour financer l'achat des stocks.

Bien que la direction estime actuellement que Wajax dispose d'une capacité d'emprunt suffisante, cette dernière pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou réduire ses dividendes pour remédier à toute insuffisance aux termes de sa facilité de crédit. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Situation de trésorerie et ressources en capital

Les liquidités de la Société proviennent de diverses sources, notamment les facilités de crédit bancaires et non bancaires et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation.

Facilités de crédit bancaires et non bancaires

Au 30 juin 2019, Wajax avait emprunté 272,0 millions de dollars et émis 5,4 millions de dollars de lettres de crédit, ce qui portait à 277,4 millions de dollars l'utilisation de sa facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars. La capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire dépend du niveau des stocks disponibles et des créances clients impayées. Au 30 juin 2019, la capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire correspondait à 400 millions de dollars.

La facilité est assortie des clauses restrictives habituelles, y compris des restrictions sur le versement des dividendes en espèces et sur le maintien du ratio de couverture des intérêts, qui étaient toutes satisfaites au 30 juin 2019. En particulier, la Société ne peut pas déclarer de dividendes si son ratio de levier financier, tel qu'il est défini dans la convention de la facilité de crédit bancaire, est supérieur à 4,0.

Aux termes de la facilité de crédit bancaire, Wajax est autorisée à contracter des emprunts additionnels portant intérêt de 25 millions de dollars. Elle dispose ainsi d'une facilité de financement sur stocks remboursable à vue pouvant atteindre 25 millions de dollars conclue avec deux prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires. Au 30 juin 2019, Wajax n'avait prélevé aucune somme sur la facilité de financement d'équipement portant intérêt.

Au 30 juin 2019, une tranche de 122,6 millions de dollars était disponible aux termes de la facilité de crédit bancaire et 25 millions de dollars étaient disponibles aux termes des facilités de crédit non bancaires. Au 8 août 2019, Wajax disposait d'une facilité de crédit bancaire de 400 millions de dollars en plus de facilités de crédit additionnelles de 25 millions de dollars auprès de prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires, ce qui est autorisé aux termes de la facilité de crédit bancaire. Wajax maintient des liquidités suffisantes pour satisfaire aux besoins à court terme en fonds de roulement et en dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques. Toutefois, Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes.

De plus, la tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue ou augmente à mesure que son ratio de levier financier s'accroît ou fléchit. Au 30 juin 2019, une tranche de 104 millions de dollars de la dette à long terme nette de la Société, ou 39 %, portait intérêt à un taux fixe, ce qui est conforme à la politique relative au risque de taux d'intérêt de la Société.

Flux de trésorerie

Le tableau qui suit présente les principales composantes des flux de trésorerie telles qu'elles sont présentées dans les tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés résumés des trimestres et des semestres clos le 30 juin 2019 et le 30 juin 2018 :



Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin

2019

2018

(données

ajustées)1)

Variation

2019

2018

(données

ajustées)1)

Variation

Bénéfice net 11,9 $ 11,4 $ 0,5 $ 19,8 $ 20,6 $ (0,8) $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie 24,1

13,2

10,9

45,8

23,5

22,3

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

lié aux activités d'exploitation 2,8

(22,6)

25,4

(33,7)

(42,1)

8,4

Charges financières payées (4,4)

(2,1)

(2,3)

(8,8)

(3,7)

(5,1)

Impôt sur le résultat payé (5,2)

(1,5)

(3,7)

(21,5)

(3,3)

(18,2)

Entrées d'équipement de location (8,3)

(10,6)

2,3

(15,6)

(16,0)

0,4

Autres passifs non courants (0,5)

1,1

(1,6)

(1,3)

1,0

(2,3)

Trésorerie versée au titre du règlement de swaps sur rendement total --

--

--

(1,5)

--

(1,5)

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 20,5 $ (11,1) $ 31,6 $ (16,7) $ (20,0) $ 3,3 $ Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (2,5) $ (1,6) $ (0,9) $ (4,9) $ (2,6) $ (2,3) $ Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (19,2) $ 15,0 $ (34,2) $ 30,2 $ 13,2 $ 17,0 $

1) Comme il a été mentionné dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, une correction d'erreurs non significatives pour les périodes précédentes (les « autres ajustements ») a été comptabilisée, ce qui a eu une incidence sur les chiffres des périodes comparatives. Se reporter à la rubrique « Ajustements des états financiers comparatifs des périodes précédentes ».

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation

Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 20,5 millions de dollars ont été inscrites pour le deuxième trimestre de 2019, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 11,1 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation est essentiellement attribuable à une hausse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 25,4 millions de dollars et à une diminution des entrées d'équipement de location de 2,3 millions de dollars.

Au deuxième trimestre de 2019, les entrées d'équipement de location se sont établies à 8,3 millions de dollars (10,6 millions de dollars en 2018) et se rapportent principalement à des chariots élévateurs et à des excavatrices.

Des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 16,7 millions de dollars ont été inscrites pour le semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 20,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation est essentiellement attribuable à une hausse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 8,4 millions de dollars, contrebalancées en partie par une hausse des charges financières payées de 5,1 millions de dollars.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les entrées d'équipement de location se sont établies à 15,6 millions de dollars (16,0 millions de dollars en 2018) et se rapportent principalement à des chariots élévateurs et à des excavatrices.

Les principaux éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation, ainsi que leurs variations pour les trimestres et les semestres clos le 30 juin 2019 et le 30 juin 2018, se présentent comme suit :

Variations des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement lié aux activités d'exploitation1) Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2019

2018

(données

ajustées)2)

2019

2018

(données

ajustées)2)

Clients et autres débiteurs 8,0 $ (17,6) $ (4,0) $ (13,9) $ Actifs sur contrat 6,8

(5,0)

0,5

(2,4)

Stocks (22,1)

(12,9)

(45,7)

(34,9)

Dépôts sur les stocks 1,0

(3,0)

(1,1)

(2,5)

Charges payées d'avance 1,3

(0,7)

0,5

(1,4)

Créditeurs et charges à payer 6,2

19,1

14,1

15,4

Passifs sur contrat 1,5

(2,5)

2,0

(2,5)

Total des variations des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement lié aux activités d'exploitation 2,8 $ (22,6) $ (33,7) $ (42,1) $