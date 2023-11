SymboleTSX : WJX

TORONTO, le 9 novembre 2023 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'Iggy Domagalski, président et chef de la direction, donnera une présentation lors de la 23e Conférence annuelle de la Banque Scotia sur les transports et sur le secteur industriel, le mardi 14 novembre 2023, à 15 h (HE). La conférence aura lieu au Scotiabank Centre, 40, rue King Ouest, à Toronto.

Vous trouverez une diffusion Web de la présentation dans la section du site Web de l'entreprise sur les relations avec les investisseurs à www.wajax.com, sous la page consacrée aux événements et présentations. Une rediffusion de la présentation sera accessible au même endroit après l'événement.

Des membres de l'équipe de direction de Wajax seront également disponibles pour des rencontres individuelles tout au long de la journée. Les investisseurs qui souhaitent rencontrer des représentants de Wajax au cours de la conférence sont invités à communiquer avec le coordonnateur de la conférence de Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia.

À propos de Wajax Corporation

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités fondamentales : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wajax, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.wajax.com.

Renseignements: Iggy Domagalski, président et chef de la direction, Courriel : [email protected] ; Stuart Auld, chef des finances, Courriel : [email protected] ; Téléphone : 905 212-3300