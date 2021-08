Symbole à laTSX : WJX

TORONTO, le 20 août 2021 /CNW/ - La Corporation Wajax (« Wajax ») et Hitachi Construction Machinery Loaders America Inc. (« Hitachi ») ont annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er mars 2022, les deux entreprises renforceront leur relation de distribution directe au Canada, afin d'inclure les excavatrices, l'équipement d'exploitation minière et les pièces de rechange connexes. Depuis 2001, ces produits sont fournis à Wajax par l'intermédiaire d'un partenaire de coentreprise tiers à Hitachi Construction Machinery (« HCM »). Plus tôt aujourd'hui, HCM et son partenaire ont annoncé la dissolution de cette coentreprise, prévue le 28 février 2022.

Il est prévu que l'expansion de la relation directe entre Wajax et Hitachi renforce le positionnement concurrentiel des deux entreprises au sein des marchés canadiens de la construction et des mines.

Voici la déclaration de Mark Foote, président et chef de la direction de Wajax, au sujet de ce changement : « Hitachi est le plus important partenaire commercial de Wajax et contribue de manière très importante à notre stratégie. Nous sommes très heureux que notre relation directe soit considérablement renforcée. Le fait de travailler directement avec nos partenaires d'Hitachi permettra à Wajax d'avoir un meilleur accès au développement de produits et d'améliorer sa réactivité au marché. Nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de ce partenariat déjà solide dans les principaux marchés de la construction et de l'exploitation minière, et au sein d'autres secteurs au cours des prochaines années. »

Au nom d'Hitachi, Simon Wilson, vice-président des ventes, a déclaré : « Wajax fait partie des distributeurs indépendants les plus importants et les plus prospères d'Hitachi dans le monde, en plus d'être un partenaire précieux depuis plus de deux décennies. Le marché canadien est un élément clé de la stratégie d'Hitachi, et nous sommes impatients de profiter des avantages d'une relation directe élargie avec Wajax en tant que partenaire national des secteurs de la construction et de l'exploitation minière. Nous croyons que ce changement augmentera notre part de marché en offrant aux clients des produits qui dominent le marché sur le plan de la valeur, du rendement et de la fiabilité ».

Pour en savoir plus, consultez les communiqués de presse connexes d'Hitachi à www.hitachicm.com/global/.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wajax, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.wajax.com.

Hitachi Construction Machinery Loaders America Inc.

Hitachi Construction Machinery Loaders America Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Hitachi Construction Machinery ,qui est un chef de file mondial dans le secteur des machines de construction et de l'exploitation minière. Son offre de produits comprend notamment des excavatrices hydrauliques et excavatrices de construction ultra-performantes, des chargeuses montées sur roues, des camions à benne basculante à châssis rigide, du matériel de compactage, et bon nombre d'applications et de systèmes de gestion des mines. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Hitachi Construction Machinery, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.hitachicm.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective, au sens des lois des valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance ultérieure de la Société. Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou « vont » être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où tout renseignement prospectif contenu dans le présent communiqué constitue une information financière prospective ou des perspectives financières au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, ces renseignements sont fournis pour démontrer le potentiel de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date de celui-ci. Ils reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Plus précisément, ce communiqué comprend des déclarations prospectives concernant, entre autres, l'expansion prévue de notre relation de distribution directe avec Hitachi à compter du 1er mars 2022, afin d'inclure les excavatrices de construction, l'équipement d'exploitation minière et les pièces de rechange connexes et la dissolution d'un partenariat de coentreprise entre HCM et un tiers, y compris la date prévue de cette dissolution. Nous nous attendons à ce que l'expansion de la relation directe entre Wajax et Hitachi renforce la position concurrentielle d'Hitachi et de Wajax sur les marchés canadiens de la construction et des mines. Nous sommes convaincus que le fait de travailler directement avec Hitachi permettra à Wajax d'avoir un meilleur accès au développement de produits et d'améliorer sa réactivité au marché, et que le changement augmentera la part de marché d'Hitachi au sein des marchés canadiens de la construction et des mines. Ces états financiers reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes. Ces hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, la capacité de HCM et de son partenaire de dissoudre leurs accords de coentreprise, leur capacité à effectuer les étapes nécessaires à une telle dissolution, si telle est possible, en temps opportun, et l'obtention des approbations ou des consentements requis pour une telle dissolution, et la capacité d'Hitachi et de Wajax de concevoir et d'exécuter des stratégies de ventes, de marketing et autres liées à l'expansion de leur relation de distribution directe. Les facteurs qui peuvent faire varier les résultats réels de façon importante comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité de HCM et de son partenaire de dissoudre leurs ententes de coentreprise de façon satisfaisante, y compris leur incapacité de franchir les étapes nécessaires à une telle dissolution, si telle est possible, en temps opportun, ou l'échec d'obtention des approbations ou des consentements requis pour une telle dissolution à des conditions acceptables, et la capacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et d'exécuter des stratégies de vente, de marketing et autres liées à l'expansion de leur relation de distribution directe. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (la notice annuelle), dans notre rapport de gestion annuel sur les risques financiers, et dans notre plus récent rapport de gestion trimestriel, qui ont tous été déposés sur SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les lecteurs sont prévenus que les risques décrits dans la notice annuelle et dans notre rapport de gestion annuel et trimestriel ne sont pas les seuls risques qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Nous ne pouvons pas prédire avec exactitude toutes les incidences que la COVID-19 aura sur nos activités, les résultats des opérations, la situation financière ou la demande relative à nos produits et services en raison des incertitudes liées à la propagation du virus et de ses variants. Les risques et les incertitudes dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou qu'elle juge non importants, peuvent avoir un effet important sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

Renseignements: Wajax : Mark Foote, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Stuart Auld, chef des finances, Courriel : [email protected], Symbole TSX - WJX; Hitachi : Simon Wilson, Vice-président des ventes, Hitachi Construction Machinery Loaders America Inc.

