Hausse de 17,4 % des produits d'un exercice à l'autre grâce à la relation élargie avec Hitachi et à la croissance continue des Pièces industrielles et des Services de réparation technique

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de 2023. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Faits saillants du premier trimestre

Les produits du premier trimestre se sont élevés à 516,1 millions de dollars, en hausse de 17,4 % par rapport à 2022;

Le BAIIA ajusté du premier trimestre s'est chiffré à 43,0 millions de dollars, en hausse de 9,5 % par rapport à 2022 1) ;

; Le bénéfice net ajusté du premier trimestre s'est établi à 17,8 millions de dollars, en hausse de 13,2 % par rapport à 2022 1) ;

; Le carnet de commandes a totalisé 530,8 millions de dollars à la clôture du trimestre, en hausse de 13,2 % par rapport au 31 décembre 2022.1)

« L'amélioration de notre chiffre d'affaires au cours du trimestre s'explique par la forte demande des clients de toutes les régions, notamment par le dynamisme soutenu observé dans le centre du Canada, a déclaré Iggy Domagalski, président et chef de la direction. La solide croissance d'un exercice à l'autre des ventes d'équipement s'est accompagnée d'une croissance d'un exercice à l'autre encore plus forte des produits tirés des pièces industrielles et des services de réparation technique, et nous avons constaté une augmentation du résultat dilué par action ajusté de 13,1 %, pour s'établir à 0,80 $. Notre solide carnet de commandes, qui est en grande partie conforme à celui de la période correspondante de l'exercice précédent et qui s'est accru de 13,2 % par rapport au quatrième trimestre, ainsi que de solides données fondamentales dans bon nombre de nos marchés clés, donnent confiance à la direction à l'égard de nos perspectives à mesure que 2023 progresse.1)

« Notre ratio de levier financier s'est accru pour se fixer à 1,74 fois en raison des investissements dans le fonds de roulement, plus particulièrement dans les stocks, afin de soutenir les commandes et la demande des clients. Nous demeurons convaincus que nos excellents résultats financiers et notre bilan solide nous permettent d'investir davantage dans l'expansion de notre relation avec Hitachi et dans d'autres initiatives internes et occasions d'acquisition afin de stimuler la croissance future. »1)

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars

2023

2022

Variation (en %) RÉSULTATS CONSOLIDÉS











Produits 516,1 $ 439,5 $ 17,4 % Ventes d'équipement 132,3 $ 117,2 $ 12,8 % Service après-vente 134,8 $ 124,5 $ 8,2 % Pièces industrielles 153,3 $ 129,2 $ 18,6 % Services de réparation technique (SRT) 85,0 $ 59,8 $ 42,1 % Location d'équipement 10,7 $ 8,7 $ 22,8 %













Bénéfice net 17,5 $ 16,1 $ 8,8 % Résultat de base par action2) 0,81 $ 0,75 $ 8,5 %













Bénéfice net ajusté1), 3) 17,8 $ 15,7 $ 13,2 % Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,83 $ 0,73 $ 12,8 %













BAIIA ajusté1) 43,0 $ 39,3 $ 9,5 %



Perspectives

Après le premier trimestre de 2023, la Société observe encore de solides données fondamentales dans bon nombre des marchés qu'elle couvre, en particulier l'exploitation minière, l'énergie et la construction, grâce aux prix relativement élevés des principales marchandises et à l'établissement de budgets aux fins des projets d'investissement. Le carnet de commandes robuste de la Société continue également de donner confiance à la direction à mesure que l'exercice progresse pour Wajax. En plus de la croissance prévue dans son secteur de l'équipement lourd, Wajax prévoit une autre forte demande dans ses secteurs moins cycliques des pièces industrielles et des services de réparation technique. Wajax s'attend encore à ce que les défis de 2023 soient semblables à ceux de 2022 : volatilité persistante au sein de la chaîne d'approvisionnement, hausse des taux d'intérêt, inflation et resserrement du marché du travail.1)

Les principales priorités stratégiques de la Société demeurent les mêmes et Wajax s'emploie à continuer d'investir dans ses salariés et dans leur santé et leur bien-être général, à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients, à assurer la croissance interne de ses activités, à conclure de solides acquisitions, à tirer parti de sa relation renforcée avec Hitachi, à faire une gestion prudente de son bilan, à déployer son progiciel de gestion intégré et à instaurer le développement durable au sein de l'entreprise.

Dividendes

La Société a déclaré un dividende de 0,33 $ par action pour le deuxième trimestre de 2023, payable le 5 juillet 2023 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2023.

Faits saillants du premier trimestre

Au premier trimestre de 2023, les produits ont augmenté de 76,5 millions de dollars, ou 17,4 %, pour s'établir à 516,1 millions de dollars, contre 439,5 millions de dollars au premier trimestre de 2022. D'un point de vue régional :

Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 238,0 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 15,0 % par rapport à l'exercice précédent en raison de la vigueur des catégories des services de réparation technique (les « SRT ») et des pièces industrielles et de l'accroissement des ventes d'équipement dans la catégorie de la construction et de l'exploitation forestière, facteurs contrebalancés en partie par un recul des ventes d'équipement dans la catégorie de l'exploitation minière.

») et des pièces industrielles et de l'accroissement des ventes d'équipement dans la catégorie de la construction et de l'exploitation forestière, facteurs contrebalancés en partie par un recul des ventes d'équipement dans la catégorie de l'exploitation minière.

Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 87,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 14,2 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement en raison de la vigueur des ventes de pièces industrielles et de la progression des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux.

se sont établis à 87,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 14,2 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement en raison de la vigueur des ventes de pièces industrielles et de la progression des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux.

Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 190,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 22,2 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement attribuable à la vigueur des catégories des pièces industrielles et des SRT et à l'augmentation des ventes d'équipement dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière et de la manutention de matériaux.

se sont fixés à 190,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 22,2 % par rapport à l'exercice précédent, essentiellement attribuable à la vigueur des catégories des pièces industrielles et des SRT et à l'augmentation des ventes d'équipement dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière et de la manutention de matériaux. La marge bénéficiaire brute s'est établie à 20,4 % au premier trimestre de 2023, en baisse de 90 points de base (« pdb ») par rapport à une marge bénéficiaire brute de 21,3 % pour la période correspondante de 2022. La baisse s'explique avant tout par une diminution des marges sur le service après-vente et un apport moindre des produits tirés du service après-vente, facteurs atténués par des marges plus élevées sur l'équipement et un plus grand apport des produits tirés des SRT. 1)

») par rapport à une marge bénéficiaire brute de 21,3 % pour la période correspondante de 2022. La baisse s'explique avant tout par une diminution des marges sur le service après-vente et un apport moindre des produits tirés du service après-vente, facteurs atténués par des marges plus élevées sur l'équipement et un plus grand apport des produits tirés des SRT. Les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits ont diminué, passant de 15,3 % au cours du premier trimestre de 2022 à 14,9 % au cours du premier trimestre de 2023, du fait d'une poussée de 17,4 % des produits. Pour le premier trimestre de 2023, les frais de vente et d'administration ont augmenté de 9,7 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2022 essentiellement en raison de l'accroissement des coûts liés au personnel du fait de la hausse du volume d'activités en regard de l'exercice précédent et d'une perte latente liée aux swaps de taux d'intérêt de 0,9 million de dollars au cours du trimestre à l'étude, par rapport à un profit latent de 2,1 millions de dollars lié aux swaps de taux d'intérêt au cours de l'exercice précédent. 1)

Le BAII a augmenté de 2,2 millions de dollars, ou 8,5 %, pour s'établir à 28,6 millions de dollars au premier trimestre de 2023, contre 26,4 millions de dollars pour la période correspondante de 2022. L'augmentation du BAII d'un exercice à l'autre est due essentiellement à la hausse des volumes de ventes, contrebalancée en partie par la baisse des marges sur le service après-vente et la hausse des frais de vente et d'administration.

La Société a dégagé un bénéfice net de 17,5 millions de dollars, ou 0,81 $ par action, pour le premier trimestre de 2023, comparativement à 16,1 millions de dollars, ou 0,75 $ par action, pour la période correspondante de 2022. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 17,8 millions de dollars, ou 0,83 $ par action, pour le premier trimestre de 2023, contre 15,7 millions de dollars, ou 0,73 $ par action, pour la période correspondante de 2022. Le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2023 ne tient pas compte des pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (profits de 0,3 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action en 2022). 1)

La marge du BAIIA ajusté a été ramenée à 8,3 % pour le premier trimestre de 2023 alors qu'elle était de 8,9 % pour le premier trimestre de 2022. 1)

Le carnet de commandes de la Société au 31 mars 2023 s'est chiffré à 530,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 62,0 millions de dollars, ou 13,2 %, par rapport au carnet de commandes de 468,8 millions de dollars au 31 décembre 2022, laquelle s'explique par une hausse des commandes dans l'ensemble des catégories, mais plus particulièrement dans celles de l'exploitation minière, de la manutention de matériaux, des SRT et de la construction et de l'exploitation forestière. Le carnet de commandes de la Société au 31 mars 2023, établi à 530,8 millions de dollars, a diminué de 9,3 millions de dollars, ou 1,7 %, par rapport au 31 mars 2022, du fait de la baisse des commandes dans les catégories de la construction et de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et des systèmes de puissance, atténuée en partie par des commandes plus élevées dans les catégories des SRT, des pièces industrielles et de la manutention de matériaux. 1)

Le fonds de roulement de 425,2 millions de dollars au 31 mars 2023 a augmenté de 79,2 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2022 en raison surtout des stocks plus élevés et de la baisse de l'impôt sur le résultat à payer, facteurs atténués en partie par l'accroissement des créditeurs et charges à payer et la hausse de la dette bancaire. L'efficience du fonds de roulement était de 17,4 %, soit une augmentation de 70 pdb par rapport au 31 décembre 2022, en raison de l'augmentation du fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres. 1)

Des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 69,6 millions de dollars ont été inscrites pour le premier trimestre de 2023, comparativement à des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 19,4 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution de 89,0 millions de dollars des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation s'explique avant tout par la croissance des stocks de 122,2 millions de dollars au cours du trimestre comparativement à une hausse des stocks de 20,1 millions de dollars au cours de l'exercice précédent, ainsi que par un impôt sur le résultat payé de 27,0 millions de dollars au cours du trimestre, contre 4,2 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Cette diminution des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation a été compensée en partie par une baisse des clients et autres débiteurs de 5,0 millions de dollars, comparativement à une hausse de 15,2 millions de dollars pour l'exercice précédent, et par une augmentation des créditeurs et charges à payer de 46,7 millions de dollars, contre une augmentation de 26,4 millions de dollars pour l'exercice précédent.

Le ratio de levier financier de la Société a augmenté pour s'établir à 1,74 fois au 31 mars 2023, comparativement à 1,13 fois au 31 décembre 2022. Cette augmentation s'explique par un niveau d'endettement plus élevé pour la période à l'étude, du fait surtout des investissements de la Société dans les stocks. Le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société était de 1,33 fois au 31 mars 2023, comparativement à 0,71 fois au 31 décembre 2022. 1)

Après la clôture du trimestre, Justin Warren , vice-président principal, Pièces industrielles et SRT, a quitté la Société afin de relever de nouveaux défis. Steven Deck , chef de l'exploitation de Wajax, a accepté les responsabilités de M. Warren par intérim. Il était auparavant responsable des activités liées aux pièces industrielles et aux SRT de la Société de 2019 à 2021.

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du premier trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 2 mai 2023 à 14 h (heure avancée de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la diffusion Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Q1 2023 Financial Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du T1 2023 »). Un enregistrement de la présentation sera disponible après la diffusion Web en direct.

À propos de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficience de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

Notes :

1) Le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base et dilué par action ajusté », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté », le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier », le « ratio de levier financier garanti de premier rang », le « fonds de roulement », la « marge bénéficiaire brute », les « frais de vente et d'administration en pourcentage des produits » et le « BAIIA ajusté pro forma » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ailleurs dans le présent communiqué de presse. 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre clos le 31 mars 2023 s'est établi respectivement à 21 489 126 (21 415 435 en 2022) et à 22 154 023 (22 126 541 en 2022). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,3 million de dollars (profits de 0,3 million de dollars en 2022) après impôt ou bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ (bénéfice de 0,02 $ en 2022) pour le trimestre clos le 31 mars 2023.



Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) le « bénéfice net ajusté » et le « résultat de base et dilué par action ajusté » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts (des recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s liés aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; iv) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités principales de la Société, l'incidence des pertes latentes (profits latents) découlant de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société, l'incidence de la fluctuation des charges financières liées à la structure du capital, l'incidence des taux d'imposition et l'incidence de l'amortissement des actifs à long terme; v) le « BAIIA ajusté pro forma » est utilisé d'une manière similaire au BAIIA ajusté présenté ci-haut, mais, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, il est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de 12 mois consécutifs, et de la déduction des paiements d'obligations locatives. Le BAIIA ajusté pro forma est utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang.



Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, les débentures et le total de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est un ratio non conforme aux PCGR couramment utilisé comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Capital total Le capital total s'entend des capitaux propres majorés de la dette à long terme nette.



BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.



Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant tous profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les coûts de restructuration et autres coûts connexes, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et les coûts de transaction liés à une acquisition.



Résultat de base et dilué par action ajusté Résultat de base et dilué par action avant tous profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les coûts de restructuration et autres coûts connexes, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et les coûts de transaction liés à une acquisition.



BAII ajusté BAII avant tous profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les coûts de restructuration et autres coûts connexes, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et les coûts de transaction liés à une acquisition.



BAIIA ajusté BAIIA avant tous profits comptabilisés ou pertes comptabilisées sur la vente de biens, les coûts de restructuration et autres coûts connexes, les profits ou pertes hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés et les coûts de transaction liés à une acquisition.



BAIIA ajusté pro forma S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs, et selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements au titre des obligations locatives.



Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière.



Autres montants liés au fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière.



Les ratios non conformes aux PCGR sont ceux définis ci-après :

Marge du BAIIA S'entend du BAIIA (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté (défini ci-dessus) divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois.



Ratio de levier financier garanti de premier rang Ratio qui représente la dette (définie ci-dessus) excluant les débentures établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma (défini ci-dessus) des douze derniers mois.



Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total Ratio qui représente la dette à long terme nette (définie ci-dessus), divisée par le capital total (défini ci-dessus).



Efficience du fonds de roulement S'entend du fonds de roulement moyen (défini ci-dessus) des quatre derniers trimestres en pourcentage des produits des 12 derniers mois.



Les mesures financières additionnelles sont celles définies ci-après :

Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes, y compris les projets liés aux SRT. Il n'existe pas de mesure financière conforme aux PCGR directement comparable au carnet de commandes.



Marge bénéficiaire brute S'entend de la marge brute divisée par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Frais de vente et d'administration en pourcentage des produits S'entend des frais de vente et d'administration divisés par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté et du résultat net de base et dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les

31 mars

2023

2022

Bénéfice net 17,5 $ 16,1 $ Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, après impôt 0,3

(0,3)

Bénéfice net ajusté 17,8 $ 15,7 $ Résultat de base par action ajusté1) 0,83 $ 0,73 $ Résultat dilué par action ajusté1) 0,80 $ 0,71 $

1) Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, le nombre d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 21 489 126 et de 22 154 023 (respectivement de 21 415 435 et de 22 126 541 en 2022).



Le rapprochement du BAII et du BAIIA, du BAII ajusté, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté pro forma de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Périodes de douze mois

closes les

31 mars

2023

31 mars

2022

31 mars

2023

31 décembre

2022

BAII 28,6 $ 26,4 $ 116,1 $ 113,9 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 14,0

13,4

56,1

55,5

BAIIA 42,6 $ 39,7 $ 172,2 $ 169,3 $

















BAII 28,6 $ 26,4 $ 116,1 $ 113,9 $ Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés1) 0,4

(0,5)

(2,6)

(3,5)

BAII ajusté 29,0 $ 25,9 $ 113,5 $ 110,4 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 14,0

13,4

56,1

55,5

BAIIA ajusté 43,0 $ 39,3 $ 169,6 $ 165,9 $ Paiement d'obligations locatives3) (8,6)

(7,6)

(33,0)

(32,0)

BAIIA ajusté pro forma 34,4 $ 31,6 $ 136,6 $ 133,9 $

1) Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés. 2) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Par conséquent, les coûts locatifs correspondants doivent également être déduits du BAIIA aux fins du calcul du ratio de levier financier.



Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette, du ratio de levier financier et du ratio de levier financier garanti de premier rang se présente comme suit :



31 mars

2023

31 décembre

2022

Dette bancaire 19,0 $ 5,2 $ Débentures 55,9

55,8

Dette à long terme 158,5

83,6

Dette à long terme nette 233,4 $ 144,6 $ Lettres de crédit 4,0

6,2

Dette 237,5 $ 150,8 $ BAIIA ajusté pro forma1) 136,6 $ 133,9 $ Ratio de levier financier2) 1,74

1,13

Ratio de levier financier garanti de premier rang3) 1,33

0,71



1) Pour les périodes de douze mois closes le 31 mars 2023 et le 31 décembre 2022. 2) Calculé au moyen de la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Ce ratio de levier financier est calculé en vue de surveiller le ratio de levier financier cible de la Société afin qu'il soit maintenu entre 1,5 fois et 2,0 fois et diffère du ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. 3) Calculé au moyen de la dette compte non tenu des débentures divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Bien que ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société, le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante.

Le calcul du capital total et de la dette à long terme nette par rapport au capital total se présente comme suit :



31 mars

2023

31 décembre

2022

Capitaux propres 455,0 $ 449,8 $ Dette à long terme nette 233,4

144,6

Capital total 688,4 $ 594,4 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total 33,9 % 24,3 %



Le calcul du fonds de roulement et des autres montants liés au fonds de roulement de la Société se présente comme suit :



31 mars

2023

31 décembre

2022

Total des actifs courants 981,1 $ 860,1 $ Total des passifs courants 555,8

514,1

Fonds de roulement 425,2 $ 346,0 $ Clients et autres débiteurs (301,1)

(307,1)

Stocks (584,4)

(462,2)

Créditeurs et charges à payer 470,8

423,8

Autres montants liés au fonds de roulement 10,6 $ 0,7 $



Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse représentent des informations financières prospectives ou des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, ces informations sont fournies pour démontrer le potentiel de la Société et les lecteurs sont avertis qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à notre conviction que notre carnet de commandes robuste, de même que les données fondamentales solides dans bon nombre de nos marchés clés, donnent confiance à la direction à mesure que 2023 progresse; à notre conviction que les excellents résultats financiers et le bilan solide de la Société nous permettent d'investir davantage dans notre relation élargie avec Hitachi, dans d'autres initiatives internes et occasions d'acquisition afin de stimuler la croissance future; à nos perspectives à la suite du premier trimestre de 2023, notamment le fait que nous observons toujours des données fondamentales solides dans beaucoup de marchés où Wajax exerce des activités (exploitation minière, énergie et construction), et le fait que notre solide carnet de commandes continue aussi de justifier notre confiance à mesure que l'exercice progresse pour Wajax; à nos attentes selon lesquelles les activités liées à l'équipement lourd connaîtront une croissance en 2023, et au fait que nous croyons que la demande augmentera considérablement dans les activités moins cycliques liées aux pièces industrielles et aux SRT; à nos attentes selon lesquelles les défis de 2023 seront semblables à ceux de 2022 (volatilité persistante au sein de la chaîne d'approvisionnement, hausse des taux d'intérêt, inflation et resserrement du marché du travail); à nos principales priorités stratégiques, notamment l'attention constante que nous portons à nos investissements dans nos salariés et dans leur santé et leur bien-être général, à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, à assurer la croissance interne de nos activités, à conclure de solides acquisitions, à tirer parti de notre relation renforcée avec Hitachi, à faire une gestion prudente de notre bilan, à déployer notre progiciel de gestion intégré et à instaurer le développement durable au sein de l'entreprise; à notre objectif de gérer notre ratio de levier financier dans une fourchette cible de 1,5 à 2,0 fois; et à notre ambition d'être le premier fournisseur de produits et services industriels au Canada, en nous distinguant au moyen de l'excellence de notre force de vente, de l'étendue et de l'efficience de nos activités de réparation et d'entretien et de notre aptitude à collaborer étroitement avec nos partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients, facteurs jumelés à notre conviction qu'en atteignant l'excellence dans ces trois volets, nous créerons de la valeur pour nos clients, notre personnel, nos fournisseurs et nos actionnaires. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, l'absence de changements défavorables importants dans la conjoncture économique et commerciale en général; les variations défavorables limitées de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que du cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; la stabilité des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; la capacité d'Hitachi et de Wajax de concevoir et d'exécuter des stratégies de ventes, de marketing et autres liées à l'expansion de leur relation de distribution directe, laquelle a pris effet le 1er mars 2022; notre capacité continue à mettre en œuvre notre stratégie d'une Wajax unifiée, y compris l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels, comme notre progiciel de gestion intégré; la résorption des répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises par les gouvernements, les autorités gouvernementales, les fournisseurs et les clients en réponse au virus de la COVID-19 et à ses variants; la performance financière future de la Société; les variations limitées des coûts de cette dernière; le niveau de concurrence sur ses marchés; l'aptitude constante de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité régulière d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration continue ou prolongée de la conjoncture économique et commerciale en général, notamment en conséquence des nouveaux variants du virus de la COVID 19 ou de conflits armés entre nations; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries liées à la COVID-19 et à ses répercussions ou aux conflits armés entre nations; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; l'incidence des nouveaux variants du virus de la COVID-19, y compris la durée et la gravité des restrictions visant notamment les voyages et les affaires imposées par les gouvernements et les pouvoirs publics en réaction à ces variants; les mesures prises par nos fournisseurs et nos clients en lien avec les nouveaux variants du virus de la COVID-19, notamment le ralentissement, la réduction ou l'arrêt des activités; l'incapacité d'Hitachi et de Wajax d'élaborer et d'exécuter des stratégies de vente, de marketing et autres liées à l'expansion de la relation de distribution directe qui a pris effet le 1er mars 2022; les variations défavorables de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; la baisse du niveau de confiance et les dépenses des clients; la réduction de l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; les difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement (notamment celle causée par les nouveaux variants du virus de la COVID-19 ou liée à ceux-ci), les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'incapacité de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et l'incapacité de la Société à entretenir des relations étroites avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société à la rubrique « Gestion des risques et incertitudes » dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (le « rapport de gestion de 2022 ») qui est déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le rapport de gestion sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le lecteur doit savoir que les risques décrits dans notre rapport de gestion de 2022 ne sont pas les seuls risques qui peuvent avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes dont la Société n'a pas connaissance pour le moment, ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle, pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

Pour un complément d'information, y compris le rapport annuel de Wajax, veuillez consulter le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

