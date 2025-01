SymboleTSX : WJX

TORONTO, le 15 janvier 2025 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le remboursement complet du montant en capital de 57,0 millions de dollars dû en vertu de ses débentures non garanties de premier rang à 6,00 % échéant le 15 janvier 2025, ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date d'échéance, exclusivement. Wajax a déposé un montant suffisant pour ce remboursement auprès de la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de fiduciaire (le « fiduciaire »).

Le paiement et le rachat des débentures seront traités par le fiduciaire par l'intermédiaire de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. conformément à ses procédures applicables. Wajax a utilisé des emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit bancaire pour effectuer le remboursement.

À propos de Wajax Corporation

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

SOURCE Wajax Corporation

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Iggy Domagalski, président et chef de la direction, Courriel : [email protected] ; Stuart Auld, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : (905) 212-3300