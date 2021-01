Symbole à laTSX : WJX

TORONTO, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition annoncée précédemment de toutes les actions émises et en circulation de Tundra Process Solutions Inc. (« Tundra »), une entreprise établie à Calgary, en Alberta, pour une contrepartie totale de 99,1 millions de dollars.

Fondée en 1999, Tundra offre des services d'entretien et des services techniques à ses clients des secteurs d'approvisionnement intermédiaires du pétrole et du gaz de l'Ouest canadien, des sables bitumineux, de la pétrochimie, des mines, de la foresterie et des municipalités. Tundra distribue également une gamme variée d'équipements de procédés industriels, et représente les principaux fabricants de valves et d'actionneurs, d'instruments et de commandes, de moteurs et de blocs-moteurs, de bâtiments de contrôle, de chaudières et de solutions de traitement de l'eau. Tundra emploie environ 150 personnes et exploite quatre installations en Alberta : Calgary, Edmonton (deux emplacements) et Grande Prairie. Tundra maintient également une présence commerciale locale à Fort McMurray et à Red Deer, en Alberta, à Vancouver et à Fort St. John, en Colombie-Britannique, et dans le sud de la Saskatchewan. Dans le cadre de la transaction, tous les membres importants de l'équipe de la haute direction de Tundra continueront d'assumer leurs fonctions actuelles.

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

