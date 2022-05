WAJAX ANNONCE L'ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS

SymboleTSX : WJX

TORONTO, le 4 mai 2022 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que les candidats désignés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 8 mars 2022 ont été élus comme administrateurs de Wajax. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société ayant eu lieu le 3 mai 2022 à Toronto, en Ontario, sont présentés ci-dessous.

Lors du vote par scrutin, chacun des neuf (9) candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de Wajax :

Candidat Voix pour % de voix pour Abstentions % d'abstentions Leslie Abi-Karam 9 137 084 98,75 % 115 399 1,25 % Thomas M. Alford 9 138 888 98,77 % 113 595 1,23 % Edward M. Barrett 8 814 832 95,27 % 437 651 4,73 % Douglas A. Carty 8 821 839 95,35 % 430 644 4,65 % Sylvia D. Chrominska 9 139 314 98,78 % 113 169 1,22 % A. Jane Craighead 8 998 907 97,26 % 253 576 2,74 % Ignacy P. Domagalski 8 873 652 95,91 % 378 831 4,09 % Alexander S. Taylor 8 808 854 95,21 % 443 629 4,79 % Susan Uthayakumar 9 058 560 97,90 % 193 923 2,10 %

La Société a également annoncé qu'Edward M. Barrett a été nommé président du conseil d'administration et Alexander S. Taylor, président du comité de gouvernance du conseil d'administration.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

