Wajax annonce l'acquisition de NorthPoint Technical Services

TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation (les « actions ») de NorthPoint Technical Services ULC (« NorthPoint »), une société établie à Calgary, en Alberta. Les actions ont été acquises auprès d'une filiale de Lion Equity Partners, une société établie à Denver, au Colorado, pour un prix d'achat total de 18 millions de dollars.

NorthPoint est un fournisseur national de services électromécaniques fondé en 2018 qui dessert un large éventail de clients issus du domaine des ressources naturelles et de l'industrie. NorthPoint se spécialise dans la réparation d'équipement industriel rotatif, y compris les moteurs, les génératrices, les boîtes d'engrenages, les appareils de commutation, les transformateurs, les pompes, les ventilateurs et les turbines. L'entreprise exploite neuf succursales au Canada et emploie environ 177 personnes. Ses succursales sont situées à Grand Prairie et à Calgary, en Alberta; à Regina, en Saskatchewan; à Winnipeg, au Manitoba; à Kirkland Lake, à Sudbury et à Sarnia, en Ontario; à Moncton, au Nouveau-Brunswick; et à St. John's, Terre-Neuve.

Faits saillants de la transaction

Conformément à la stratégie de Wajax, l'acquisition de NorthPoint devrait entraîner une croissance importante des activités liées aux services de réparation technique de la Société. Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019, NorthPoint a enregistré des revenus d'environ 49,2 millions de dollars.





NorthPoint est complémentaire aux activités actuelles de Wajax dans le domaine des services de réparation technique, qui comprend le Groupe Delom Inc., de Montréal, au Québec, acquis par Wajax en octobre 2018. L'ajout de NorthPoint fournit une expertise technique supplémentaire, une main-d'œuvre qualifiée et un chevauchement minimal avec les succursales actuelles de Wajax dans le secteur des services de réparation technique.





L'acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat pour les actionnaires de Wajax dans une fourchette attendue variant entre 0,05 $ et 0,10 $ pour l'exercice 2020 en ce qui concerne le résultat par action.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir NorthPoint et son équipe de professionnels dévoués au sein de Wajax », a déclaré Mark Foote, président et chef de la direction de Wajax. « L'ajout de NorthPoint renforce la couverture nationale de notre plateforme de services de réparation technique, complète la présence élargie qui a été établie avec Groupe Delom en 2018 et nous permet de mieux servir nos clients. Nous continuons de considérer le domaine des services de réparation technique comme un élément essentiel de notre stratégie de croissance, car il devrait nous permettre d'améliorer nos marges du BAIIDA. De plus, il exige un investissement total en fonds de roulement inférieur à celui de nos entreprises de distribution et améliore notre proposition de valeur globale pour les nouveaux clients et les clients existants. »(1)

Paul Crawford, chef de la direction de NorthPoint, a déclaré : « Le partenariat avec Wajax offre à notre équipe une occasion importante d'accroître notre volume à l'échelle nationale, en tirant parti du réseau étendu de vente, de marketing et de clientèle de Wajax. En nous associant à Wajax, nous offrons aux clients un partenaire national pour répondre à tous leurs besoins en matière de services de réparation technique et nous nous démarquons sur le marché. »

La transaction sera subordonnée aux ajustements usuels de clôture.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente, de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités fondamentales : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

Notes :

(1) Le « BAIIA » et la « marge du BAIIA » sont des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le « BAIIA » désigne le bénéfice net avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement. La « marge du BAIIA » désigne le BAIIA divisé par les produits.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective, au sens des lois des valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou « vont » être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à nos attentes selon lesquelles l'acquisition de NorthPoint entraînera une croissance importante de nos services de réparation technique; à nos attentes selon lesquelles l'acquisition de NorthPoint aura un effet relutif immédiat pour les actionnaires de Wajax dans une fourchette attendue variant entre 0,05 $ et 0,10 $ pour l'exercice 2020 en ce qui concerne le résultat par action; à notre vision selon laquelle les services de réparation technique comme un élément essentiel de notre stratégie de croissance qui devrait améliorer nos marges du BAIIA, à notre avis que ce domaine exige un investissement total en fonds de roulement inférieur à celui de nos entreprises de distribution et améliore notre proposition de valeur globale pour les nouveaux clients et les clients existant, à notre ambition de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels au Canada, en nous distinguant par nos capacités de base; à notre conviction qu'en atteignant l'excellence dans nos champs de capacités de base, Wajax créera de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, y compris, sans toutefois s'y limiter, des hypothèses formulées à l'égard de la conjoncture économique commerciale en général; de l'offre et de la demande pour le pétrole et d'autres marchandises ainsi que le cours du pétrole et des autres marchandises et leur volatilité; des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; de la capacité de la Société à mettre en œuvre la version actualisée de notre plan stratégique, y compris le perfectionnement de ses capacités de base, l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions, comme NorthPoint et Groupe Delom, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels; de la performance financière future de la Société; des coûts de cette dernière; de la concurrence sur ses marchés; de l'aptitude de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, de sa capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration de la conjoncture économique et commerciale en général, la volatilité de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel, les fluctuations des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services que nous offrons et leurs prix; le niveau de confiance et les dépenses des clients; l'acceptation de nos produits sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); notre aptitude à attirer et à conserver du personnel compétent et notre capacité à entretenir les relations avec nos fournisseurs, nos employés et nos clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui est déposée dans SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

D'autres renseignements, y compris le rapport annuel de Wajax, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

