Son leadership et son esprit d'entreprenariat lui ont permis de créer des entreprises d'envergure internationale dans les domaines de l'alimentation, de la vente au détail et de l'immobilier, dont Loblaw, Propriétés de Choix, le groupe Selfridges et Weston Foods. Il a pris sa retraite en tant que Président du conseil d'administration de George Weston Limitée en 2016, mais il a poursuivi son engagement de toute une vie en matière de philanthropie par le biais de la Fondation de la famille Weston, du Weston Brain Institute et de nombreux autres organismes.

Au cours de leurs 55 années de mariage profondément heureux, Galen et son épouse Hilary se sont soutenus mutuellement quant à leurs engagements familiaux, professionnels et communautaires. Il était particulièrement fier du mandat de cinq ans d'Hilary en tant que 26e Lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

« La plus grande force de mon père était sa capacité à inspirer ceux qui l'entouraient à aller au-delà de ce qu'ils croyaient possible. Tant en affaires que dans sa vie personnelle, il a construit un héritage de réalisations extraordinaires fondé sur la joie », a déclaré Galen G. Weston, Président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée. Alannah Weston, Présidente du groupe Selfridges, a ajouté : « L'industrie du commerce de luxe a perdu un grand visionnaire. Son énergie a électrisé ceux d'entre nous qui ont eu la chance de travailler à ses côtés pour réimaginer ce que pouvait être l'expérience client. »

