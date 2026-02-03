En s'appuyant sur les solides performances de la dernière décennie

SYDNEY, 3 février 2026 /CNW/ - VT Markets , une plateforme mondiale de négociation boursière en ligne de premier plan, présente aujourd'hui les faits saillants de sa performance en 2025, une année marquée par des records d'activité du marché, de croissance de la clientèle et d'expansion mondiale.

VT Markets progresse en 2026, en s’appuyant sur les solides performances de la dernière décennie

Tout au long de 2025, VT Markets a établi de nouvelles références pour son activité boursière mensuelle. En avril, le volume de transactions a atteint 720 milliards de dollars américains, avant d'atteindre en octobre 2025 un volume d'échanges inédit de 1,2 billion de dollars américains, qui témoigne d'un engagement soutenu des clients et d'une participation accrue aux marchés mondiaux.

La croissance de la clientèle a augmenté considérablement vers la fin de l'année pour faire doubler le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en décembre 2025. Cela souligne la pertinence croissante de la plateforme parmi les opérateurs actifs à l'échelle mondiale. En outre, VT Markets a continué de proposer un service de qualité et de mettre sa vaste expérience à la disposition de sa clientèle, comme le confirme sa notation Trustpilot à 4,3 étoiles, étayée par plus de 1 500 évaluations 5 étoiles.

Pour soutenir le développement à long terme des compétences de ses clients, VT Markets a relancé en 2025 VT Academy (Académie VT), qui offre plus de 40 cours de formation dans plus de cinq langues. Ces cours sont conçus pour améliorer les compétences en négociation boursière d'un large éventail de clients, des nouveaux opérateurs en quête de connaissances financières aux clients institutionnels axés sur la croissance et le volume des entreprises, afin de soutenir une participation plus éclairée au marché.

Les marchés régionaux ont enregistré une forte croissance en glissement annuel, fondée sur des stratégies d'expansion ciblées et un engagement local plus profond. Parallèlement à son expansion régionale, VT Markets a renforcé sa présence dans le secteur tout au long de l'année 2025 grâce à sa participation à 54 événements régionaux et mondiaux et à l'obtention de plus de 32 prix sectoriels qui attestent une reconnaissance continue dans les segments de la négociation de détail et professionnelle.

Pour soutenir cette expansion, VT Markets n'a cessé d'étendre son empreinte mondiale. La taille de l'équipe a augmenté de 135 % par rapport à l'an dernier, avec une présence dans 10 bureaux partout dans le monde, notamment dans les nouveaux centres régionaux de Dubaï et du Mexique, afin de renforcer la capacité opérationnelle, le développement technologique et les fonctions d'assistance à la clientèle.

VT Markets compte aller de l'avant en 2026 en s'efforçant de capitaliser sur l'envergure atteinte en 2025 grâce à des investissements continus dans la performance de la plateforme, le développement des marchés régionaux et la capacité organisationnelle. Portée par une activité boursière record, l'accélération de l'engagement des clients et l'expansion de ses opérations mondiales, la plateforme VT Markets entame la nouvelle année en position de poursuivre une trajectoire de croissance exceptionnelle tout en maintenant les normes de performance exigées par sa clientèle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874515/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg

